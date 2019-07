Wie Demokratie wirklich gelingen könnte …

Wenn die einen Experten Etwas behaupten, gibt es andere Experten, die etwas Anderes behaupten und weitere Experten, die einen ganz anderen Ansatz zur Lösung einer Aufgabe parat haben. Ich wünschte, wir kämen möglichst bald zu einer im Ergebnis offenen, öffentlichen und auch für Laien nachvollziehbar geführten Debatte, an deren Ende ein sachlich fundiertes Ergebnis für den besten Weg stünde, dem die Gemeinschaft dann mit Herz und Hand folgen kann. Wir bräuchten endlich eine öffentliche Arena jenseits der ausgetretenen Pfade von Bundestags – und Landtagsdebatten und den ewig gestrigen Talk Shows …. Die digitalen Medien böten potentiell erheblich weitere und differenziertere Räume für sachbezogene und mit Fakten belegbare Auseinandersetzungen über den besten Weg zu Einigkeit und Recht und Freiheit, wonach wir doch brüderlich mit Herz und Hand zu streben angehalten sind. Doch mir scheint, dass die großen Akteure auf den etablierten Bühnen von Politik und Gesellschaft an einer völlig transparenten Entwicklung von Entscheidungen unter direkter Einbeziehung der Bevölkerung keinerlei Interesse haben …. weil sie dann alle Masken fallen lassen müssten.“ Kommentierte Udo Rohner auf Facebook, und ich stimme 100% zu.

Dass das mit dem Parteiensystem hinten und vorne nicht aufgehen kann, das hatten wir in vielen Beiträgen, aber besonders in diesem Artikel gut dargestellt bekommen: Über unser Parteiensystem, Gleichgültigkeit und das Führenlassen – eine Kritik. Wie das ohne Parteiensystem sehr gut funktionierte, was uns unsere Medien so nie erzähl haben, das konnte man sich im Libyen vor der Zerbombung anschauen, siehe: Können wir von Libyens ehemaliger Basisdemokratie lernen?

Die Struktur der Volkskongresse in Libyen zur Zeit Gaddafis

Gerne möchte ich auf eine Initiative hier in Deutschland aufmerksam machen, die Demokratie auch basisorientiert denkt: BÜRGERRAT. Hier bin ich auf den Artikel Ich dachte, ich weiß, wie Demokratie funktioniert. Bis zu diesem Experiment aufmerksam gemacht worden, den ich gerne empfehlen möchte. Es geht dabei um Bürgerräte, die per Losverfahren Menschen quer Beet aus den unterschiedlichen ‚Echoblasen‘ zusammengestellt werden, um über Entscheidungen zu debattieren, wo es in den Politikgremium nicht so richtig weitergeht.

Daraus ein kurzer Ausschnitt der Erzählung einer Erfahrung, die in einer Bürgerratssimulation gemacht wurde:

Am Ende der vereinbarten Zeit haben wir lediglich über unsere unterschiedlichen Definitionen diskutiert und sind nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen, ob hinter dem Begriff auch ein Problem steckt, für das ein Bürgerrat Lösungsvorschläge erarbeiten könnte. Wahrscheinlich ist er zu unkonkret, bestimmt fehlen uns wichtige Perspektiven. Mir wird in unserer Runde klar, wie wichtig die Aufgabe der Experten im Prozess eines Bürgerrates ist – und dass es ohne eine strukturierte, moderierte Diskussion wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich finde es ein bisschen unbefriedigend, dass wir nicht gleich anfangen, über Lösungen nachzudenken, merke aber hinterher, dass auch das eine Lektion in Sachen Dialog-Demokratie für mich war: Der Prozess ist genauso wichtig wie das Thema an sich. Eine andere Teilnehmerin fasst es in der Feedbackrunde ganz gut zusammen: Es ist gar nicht so einfach, die eigenen Interessen, Wünsche und Meinungen zu zügeln und sich selbst zurückzunehmen, um gemeinsam einen Konsens zu finden. In einer Demokratie sollte es nicht darum gehen, dass eine Meinung über die andere »siegt« – sondern um das ständige Bemühen, einen Konsens zu finden, mit dem möglichst viele Menschen möglichst gut leben können. Ohne Dialog geht das nicht.

Es geht eben um das Hineinversetzen in die Situation der jeweils Anderen, quasi ein paar mehr Schritte in ihren Mokassins zu gehen. Und wenn dann noch die Lösung genommen wird, die den geringsten Widerstand erwarten lässt … Ich hatte dazu hier schon einmal ein Beispiel gebracht:

Soziokratie in Gemeinschaft – Beispiel Lost Valley