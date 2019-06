Wahnsinn und Willkürlichkeit

Ah, ja, wenn sich all diese heutzutage Herrschenden,

diese wahnsinnig Willkürlichen,

diese Wütenden, Wilderden und Verwüstenden,

diese Egoisten, Opportunisten, und Oligarchen,

diese plündernden Plutokraten,

vermeintlich bereits unantastbar „Allmächtigen,“

all diese entpuppten und erwiesen Korrupten,

diese kriminellen Extremisten,

und in allen Machenschaften total verwickelt Verdächtigen,

diese Unehrlichen, Unmoralischen, Unkultivierten,

die sich ganz gezielt selbstliebend laut loben,

ehren, betitelnd würdigen,

und sehr bedeutsam monetär belohnen,

sehr bewußt geplant, sehr selbstsicher,

und relativ problemlos, sogar mit parlamentarischer Methodik,

noch mehr verherrlichen, sich selbst applaudieren,

und nichts als Spektakel und Schauspielereien organisieren,

so wie augenblicklich der Zirkus in London…

sogar mit „majestätischer“ Theatralik

und mit allerlei Gaunereien, Gaukeleien

und üblen Machereien

sich noch mehr bereichern,

mit diktatorisch totalitären Taktiken

und üblen Manieren die Welt manipulieren,

und all ihre bestochenen, gekauften Helfer und Handlanger

in der Politik, in den Medien,

und all die Drahtzieher

unter den kontrollierenden Konzerenen,

den Bankerbanditen und Monetenmafiosi,

sich daran sehr profitabel beteiligen…

so wird sich sehr wohl nichts wesentlich ändern…

nichts wird sich bessern…

denn die geldgierigen, süchtigen Machtbesitzer…

diese Narzisten, Nihilisten, und total Besessenen…

werden alles unternehmen,

um zu erwirken und zu erzwingen,

daß all die besagten,

sogar von Schiller bleibend beschriebenen „Kriecher“

auch weiterhin kriechen werden…

durch Bedrohung, durch Gewaltanwendung,

durch unentwegte Provokationen,

durch konstante Bekriegung,

durch ideologische Erniedrigung,

Ausnützung, Ausbeutung, und Schändung…

so wird sich wohl nichts ändern, wandeln

und zum Bessern wenden,

hier auf Erden,

und könnte sogar in totalem Chaos sehr unrühmlich

sehr grass und grausam enden.

Gerhard A. Fürst

4.6.2019