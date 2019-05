Macht Schule krank?

Lea Rademacher, mit frischem Abschluss des Masters in Pädagogik und Management in der Sozialen Arbeit

Es muss hinterfragt werden, welcher Nutzen daraus resultiert, dass man den SchülerInnen heutzutage die Freude an der Schule nimmt, indem man gute Leistungsergebnisse als Grund für die eigene Bildung voraussetzt und nicht die Bereicherung durch die Wissenserlangung an sich. …

Insgesamt wäre es auch wünschenswert, wenn SchülerInnen mehr Entscheidungs- und Entwicklungsfreiräume gegeben werden und der momentane wirtschaftliche Fokus des Schulsystems einem sozialpädagogischen weicht. Lea Rademacher, mit gerade abgeschlossenem Master in Pädagogik und Management in der Sozialen Arbeit

Vor einiger Zeit hatte meine Stieftochter Lea hier auf dem Blog diesen Aufruf gestartet: Umfrage im Rahmen der Masterarbeit „psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern“. Nun ist die Arbeit ausgeführt und bewertet. Und da ich das Ergebnis als wissenswert für unsere Gesellschaft empfinde, habe ich Lea gefragt, ob sie uns eine Zusammenfassung schreiben möchte. Sie hat eingewilligt und hat mir gerade dankenswerter Weise den folgenden Text übermittelt:

Psychische Gesundheit von Schülerinnen und Schüler

Depression ist eine Krankheit, von der immer mehr Menschen betroffen sind. Während sie lange als Tabuthema galt und von Betroffenen meist verschwiegen wurde, wird sie in den letzten Jahren jedoch mehr und mehr in das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt. Doch obwohl die Thematik immer präsenter wird, bleibt die Erkrankung im Jugendalter häufig unterschätzt. Insbesondere dadurch, dass Depressionen zu den internalisierenden Störungen zählen, was bedeutet, dass sich die Symptome im Inneren des Individuums abspielen und dadurch teilweise für die soziale Umwelt nicht sichtbar sind, bleibt die Krankheit in einigen Fällen unentdeckt (vgl. Bilz 2008, S.10). Dadurch werden depressive Episoden von Außenstehenden häufig erst dann erkannt, wenn der Schweregrad bereits deutlich fortgeschritten ist (vgl. Nevermann/Reicher 2009, S.54). Vor allem in der Schule fallen depressive SchülerInnen im Gegensatz zu Kindern und Jugendlichen mit Aggressivitätsproblemen oder Hyperaktivität selten auf, da sie im Unterricht angepasst und unauffällig wirken (vgl. Bilz 2008, S.9).

Die Schule ist der Ort, an dem die Jugendlichen den Großteil ihrer Zeit verbringen und der einen erheblichen Beitrag zu ihrer Sozialisation und Identitätsentwicklung im Lebensverlauf beiträgt (vgl. ebd., S.10). Zudem sind Jugendliche besonders empfänglich für schulische Einflüsse, da sich im Jugendalter das Bedürfnis nach sozialem Ansehen und positiver Selbstbewertung erhöht und sie sich stärker an selbstbezogenen Rückmeldungen aus ihrem sozialen Umfeld orientieren (vgl. ebd., S.216). Darüber hinaus sollte die Tatsache, dass der LehrerInnenberuf der Beruf mit der höchsten Rate an MitarbeiterInnen im Vorruhestand ist, in Bezug auf die psychische Belastung der SchülerInnen zu denken geben, da sie in den gleichen Strukturen agieren (vgl. Schulte-Markwort 2016, S.200). Aus den genannten Gründen wollte ich in meiner Thesis im Masterstudiengang „Pädagogik und Management in der Sozialen Arbeit“ den Einfluss des Schulsystems auf die Entstehung und Verbreitung von Depressionen im Jugendalter genauer erforschen. Im Folgenden werden die Thematik der durchgeführten Studie sowie ihre Ergebnisse zusammengefasst. Der theoretische Teil der Masterarbeit wird hierbei bewusst ausgeklammert.

Das Erkenntnisinteresse der Masterthesis fußt auf folgender Ausgangslage: Wie bereits angesprochen hat die Anzahl der an Depression erkrankten Menschen in Deutschland in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Statistiken des Statistischen Bundesamtes (2019) zufolge hat sich die Anzahl zwischen den Jahren 2000 und 2017 mehr als verdoppelt. Während im Jahr 2000 noch etwa 110.000 PatientInnen aufgrund von Depressionen vollstationär behandelt wurden, waren es im Jahr 2017 bereits 266.000 Fälle (vgl. ebd.). Da die Zahlen dieser Statistik ausschließlich Personen einbeziehen, die vollstationär behandelt wurden, was nicht zwangsläufig bei Fällen von Depression vorkommt, sind die Zahlen aller an Depression erkrankten Menschen erheblich höher. Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg der Fälle von Depression bei Kindern und Jugendlichen. In der Altersgruppe von Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren vervierzehnfachte sich die Anzahl der stationär behandelten Depressionserkrankungen von 410 Fällen im Jahr 2000 auf 5.790 Fälle im Jahr 2017 (vgl. ebd.). Auch in der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren zeigt sich diese erhebliche Zunahme. Hier liegen keine Zahlen des Jahres 2017 vor, aber im Vergleich der Jahre 2000 und 2015 gab es siebenmal so viele vollstationäre Aufenthalte von depressiven Jugendlichen und jungen Erwachsenen (vgl. ebd.). Die Anzahl stieg hierbei von 5.200 auf 34.300 Fälle an (vgl. ebd.). Die Statistiken bestätigen somit die Relevanz der Thematik sowie die Notwendigkeit der Erforschung möglicher Ursachen.

Um den Einfluss des Schulsystems auf die Entstehung und Verbreitung von Depressionen im Jugendalter untersuchen zu können, wurden, in Bezug auf die vorgestellten Statistiken, Faktoren des Schulsystems ausgewählt, die erst nach 2000 etabliert wurden. Entschieden wurde sich hierbei für die Expansion der Gymnasien, G8, die Ganztagsbetreuung in Schulen und die stärkere Orientierung an Leistungsergebnissen. Sowohl die stärkere Orientierung an Leistungsergebnissen als auch der Ausbau der Ganztagsschulen sind Konsequenzen der ersten PISA-Studie im Jahr 2000, die in Deutschland auch unter dem Begriff „PISA-Schock“ bekannt wurde (vgl. Klieme et al. 2010). In der durchgeführten Studie wurde die Hypothese aufgestellt, dass diese ausgewählten Faktoren des deutschen Schulsystems zu starkem Stress und Überforderung der SchülerInnen führt. Es wurde demnach nicht untersucht, ob die befragten SchülerInnen Symptome einer Depression aufweisen, sondern ob sie unter Stress und Überforderung leiden. Dieser Vorgehensweise liegt der Befund zugrunde, dass Leistungsüberforderung und starker anhaltender Stress in der Schule einen bedeutsamen Risikofaktor für die Entstehung und Verbreitung von Depressionen im Jugendalter darstellen (vgl. u.a. Nevermann/Reicher 2009, S.144; Tölle 2003, S.65; Bilz 2008, S.72; Mehler-Wex/Kölch 2008, S.151).

Bei der im Rahmen der Masterthesis durchgeführten Untersuchung handelte es sich um eine quantitative Querschnittstudie mit 70 Teilnehmenden im Alter zwischen 14 und 19 Jahren von Kölner Gymnasien, die über einen online zugänglichen Fragebogen teilnehmen konnten. Das zentralste Ergebnis der durchgeführten Studie ist die Bestätigung der Haupthypothesen. Alle ausgewählten Faktoren des Schulsystems lösen bei der untersuchten Stichprobe starken Stress und Überforderung aus.

Abb. 1: Balkendiagramm zur Häufigkeitsverteilung des Stresses durch den Faktor „Ganztagsschule“

Abb. 2: Balkendiagramm zur Häufigkeitsverteilung des Stresses durch den Faktor „Stärkere Orientierung an Leistungsergebnissen“

Abb. 3: Balkendiagramm zur Häufigkeitsverteilung des Stresses durch den durch den Faktor „G8“

Abb. 4: Balkendiagramm zur Häufigkeitsverteilung des Stresses durch den Faktor „Expansion der Gymnasien“

Der Faktor „Ganztagsschule“ erreicht, wie durch die Balkendiagramme ersichtlich, die höchsten Werte. Es konnten die Angaben von fast der Hälfte der Teilnehmenden den hohen Stresswerten bei diesem Faktor zugeteilt werden. An zweiter Stelle folgt der Faktor „Stärkere Orientierung an Leistungsergebnissen“ und an dritter Stelle G8. Der Faktor, durch den am wenigsten Stress und Überforderung ausgelöst wird, ist die Expansion der Gymnasien. Doch auch bei diesem ließen sich die Aussagen von über einem Drittel der Befragten der Kategorie der hohen Stresswerte zuweisen.

Ein ebenfalls bedeutsames Ergebnis ist der Zusammenhang zwischen dem durch die Faktoren ausgelösten Stress und den körperlichen Stresssymptomen. Je höher der Stress durch die Faktoren also ist, desto häufiger leiden die SchülerInnen auch an körperlichen Stresssymptomen. Die entsprechenden Effektstärken waren besonders hoch und sind größtenteils signifikant, teilweise sogar hochsignifikant. Dieser Zusammenhang besteht demnach auch in der Grundgesamtheit. Auch dieses statistische Ergebnis sagt viel über die Intensität des Stresses aus, der durch die Faktoren des Schulsystems ausgelöst wird. Als die häufigsten körperlichen Stresssymptome konnten Erschöpfung, Angst und Sorgen zu haben und Schlafproblemen ermittelt werden.

Abb.5: Kreisdiagramm zur Häufigkeitsverteilung des körperlichen Stresssymptoms „Erschöpfung“

Abb. 6: Kreisdiagramm zur Häufigkeitsverteilung des körperlichen Stresssymptoms „Angst, Sorgen Haben“

Abb. 7: Kreisdiagramm zur Häufigkeitsverteilung des körperlichen Stresssymptoms „Schlafprobleme (Einschlaf-/Durchschlafprobleme)“

Insbesondere die Verbreitung von Schlafproblemen in der Altersgruppe ist erschreckend, da diese sich schnell chronifizieren und mit Entwicklungsproblemen in Zusammenhang stehen (vgl. Schlarb/Stuck 2018, S.288). Doch auch die anderen beiden körperlichen Stresssymptome sind aufgrund ihrer hohen Verbreitung ernst zu nehmen. Die Kreisdiagramme zeigen, dass jeweils über die Hälfte der Teilnehmenden angaben, häufig oder immer in schulischen Stresssituationen an ihnen zu leiden.

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse konnte auch die forschungsleitende Fragestellung „Inwiefern haben ausgewählte Faktoren des deutschen Schulsystems Einfluss auf die Entstehung und Verbreitung von Depressionen im Jugendalter?“ beantwortet werden. Es konnte bewiesen werden, dass die vier Faktoren starken Stress und Überforderung in der Schule auslösen, was als bedeutsamer Risikofaktor für Depressionen im Jugendalter gilt. Es kann also gesagt werden, dass ganztägiger Unterricht, die Folgen der Expansion der Gymnasien, G8 und die stärkere Orientierung an Leistungsergebnissen die Entstehung und Verbreitung von Depressionen bei jugendlichen SchülerInnen begünstigt. In Bezug auf die Statistiken, die den rasanten Anstieg der Zahlen von depressiven Jugendlichen ab dem Jahr 2000 belegen konnten, stellen die nach der Jahrtausendwende eingeführten Faktoren des Schulsystems einen denkbaren Einflussfaktor auf diesen Anstieg dar. Die durchgeführte Thesis weist auf diesen Einfluss hin, es bedarf aber weiterer Forschung, um ihn sicher zu belegen.

Fazit und Handlungsempfehlungen

Nun gibt es bereits einige Bestrebungen auf die steigende Anzahl von SchülerInnen mit Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen zu reagieren, wie beispielsweise verschiedenste Präventions- und Interventionsprogramme. Dies ist eine wünschenswerte und positive Entwicklung. Trotzdem sollte auch ein Schritt weiter gedacht und in Bezug auf die Auslöser interveniert werden, statt nur die Konsequenzen abzumildern. Es stellt sich auch die Frage inwieweit beispielsweise Stressbewältigungsprogramme helfen können, solange die untersuchten Faktoren weiterhin andauernden starken Stress bei den SchülerInnen auslösen. Wenn Faktoren auf Systemebene die Entwicklung von Depressionen begünstigen, dann sollte auch auf Systemebene angesetzt werden, um Auslöser wie Überforderungen und starken Stress zu minimieren. Es erscheint oft einfacher, im Kleinen Veränderungen anzustoßen, wodurch die Systemebene meist nicht in den Fokus gerät, doch auch dort können Veränderungen sinnvoll sein. Die fortschreitende Rückkehr zu G9, die durch anhaltende Kritik veranlasst wurde, könnte hier ein Schritt in die richtige Richtung sein. Sie könnte auch die Möglichkeit beinhalten, den gebundenen Ganztag an Gymnasien zu minimieren und mehr dazu überzugehen, eine offene Ganztagsbetreuung für von Leistungsdruck losgelöste ganzheitliche Förderung der SchülerInnen auf freiwilliger Basis zu nutzen.

Insbesondere die stärkere Orientierung an Leistungsergebnissen verdeutlicht den Charakter der Leistungsgesellschaft. Durch diese Veränderungen des Schulsystems gerät zunehmend aus dem Fokus, was für die SchülerInnen wichtig ist und dass Bildung mehr als nur berufliche Qualifizierung ist.

Es muss hinterfragt werden, welcher Nutzen daraus resultiert, dass man den SchülerInnen heutzutage die Freude an der Schule nimmt, indem man gute Leistungsergebnisse als Grund für die eigene Bildung voraussetzt und nicht die Bereicherung durch die Wissenserlangung an sich.

In der durchgeführten Studie gab auch nur etwas über die Hälfte der Teilnehmenden an, dass sie gerne zur Schule gehen. Die Bildungspolitik sollte sich daher wieder weniger an wirtschaftlichen Grundgedanken und Bestrebungen orientieren, sondern eher den Fokus auf die Pädagogik richten. Insgesamt wäre es auch wünschenswert, wenn SchülerInnen mehr Entscheidungs- und Entwicklungsfreiräume gegeben werden und der momentane wirtschaftliche Fokus des Schulsystems einem sozialpädagogischen weicht. Solange jedoch noch keine Veränderungen auf Systemebene erreicht sind, was auch mit einem langen Prozess verbunden wäre, kann das Erlernen von Bewältigungsstrategien im Rahmen von Projekten hilfreich sein. Natürlich ist nicht bei allen von Depressionen betroffenen Jugendlichen die Schule der Hauptauslöser. Bei der Erkrankung wird von multifaktoriellen Entstehungsgründen ausgegangen, was bedeutet, dass sie in den seltensten Fällen von nur einem Faktor ausgelöst wird (vgl. Mehler-Wex/Kölch 2008, S.150). Die Gesundheitsförderung, insbesondere im Bereich der psychischen Gesundheit, ist also von großer Bedeutung.

Für die Zukunft wäre es wünschenswert, dass sich Schulen ihrer Einflussmacht bewusst werden und diese im positiven Sinne nutzen. Als Sozialisationsinstanz sind sie ein großer Bestandteil der Lebenswelt Jugendlicher. Die Institution kann einerseits durch Faktoren auf System- und Klassenebene starken Stress auslösen und somit die psychische Gesundheit der SchülerInnen gefährden. Sie kann aber auch ein Ort der Unterstützung sein, an dem der Verbreitung psychischer Erkrankungen präventiv entgegengewirkt und Stress durch Leistungsanforderungen und Bildungsübergängen durch zahlreiche sozialarbeiterischen Maßnahmen abgemildert wird. Kinder und Jugendliche spielen eine zentrale Rolle für die Zukunft der Gesellschaft, daher muss es Priorität haben, ihnen ein gesundes und glückliches Aufwachsen in dieser zu ermöglichen.

Literaturverzeichnis:

Bilz, L. (2008): Schule und psychische Gesundheit. Risikobedingungen für emotionale Auffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Klieme, E. / Jude, N. / Baumert, J. / Prenzel, M. (2010): PISA 2000-2009: Bilanz der Verän- derungen im Schulsystem. In: Klieme, E. / Artelt, C. / Hartig, J. / Jude, N. / Köller, O. / Prenzel, M. / Schneider, W. / Stanat, P. (Hrsg.): PISA 2009. Bilanz nach einem Jahrzehnt. Münster: Waxmann, S.277-300.

Mehler-Wex, C. / Kölch, M. (2008): Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter. In: Deutsches Ärzteblatt (2008), Nr.105(9), S.149-155.

Nevermann, C. / Reicher, H. (2009): Depressionen im Kindes- und Jugendalter – Erkennen, verstehen, helfen. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. München: Verlag C.H. Beck.

Schlarb, A.A. / Stuck, B.A. (2018): Schlafstörungen im Kindesalter. In: Stuck, B.A. / Maurer, J.T. / Schlarb, A.A. / Schredl, M. / Weeß, H.-G. (Hrsg.): Praxis der Schlafmedizin. Diagnostik, Differentialdiagnostik und Therapie bei Erwachsenen und Kindern. 3. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, S.275-316.

Schulte-Markwort, M. (2016): Burnout-Kids. Wie das Prinzip Leistung unsere Kinder überfordert. München: Droemer Knaur.

Statistisches Bundesamt (2019): Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an Depressionen. Verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Um welt/Gesundheit/depression-kinder-jugendliche-imfokus.html [10.04.19]

Tölle, R. (2003): Depressionen – Erkennen und Behandeln. 2. durchgesehene Auflage. München: Verlag C.H. Beck.