Soziale Metastasen

Ah, ja, immer tiefer und klaffender

wird die Kluft…

Immer schlimmer wird der „Duft!“…

Das ideologische Tal,

das einst noch überbrückbar erschien,

und durch guten Willen

auch überquerbar war,

hat sich erweitert,

und das Land ist bedroht

in Morast und Kot zu versinken…

Alles ist krass, krumm, und geht schief,

immer stinkender wird der Gestank,

immer unerträglicher wird der militante Mief.

Auf der einen Seite sind

die triumphierenden, totalitären Trumplikaner,

diese verdammten, verfluchten Narzissten, Nihilisten,

extreme Mistmacher, geistig Vernachtete,

totalitäre Exkrementalisten,

Oligarchen, Plutokraten, Rassisten,

unterstützt von Bankerbanditen,

manipuliert von der ausbeutenden Monetenmafia,

und von persönlich profitierenden Opportunisten…

und auf der anderen Seite sind

die nahezu total Verdummten,

die nicht wissen, was sie machen sollen…

die nur meckern, maulen, und grollen…

die in ihrem eigenen Mist wühlen,

rühren, stochern, rampunieren und rollen…

von denen nahezu ein jeder

im ganzen Land herum rennt…

endlos palavernd, und sich selbst,

ohne jegliche Belege und Beweise

als einen besseren Kandidaten…

als einen Wählbareren…

für den obersten Posten

in der Exekutive ernennt…



Und Trump, der Halunke, der Kriminelle…

tut weiterhin was er will…

Das Land verludert und verlottert…

Die Regierenden, Randalierenden,

manipulierenden Militanten…

lügen und betrügen und…

die Opponierenden,

die angeblichen Besserwisser…

sind untereinander zerstritten…

sind sich in ihren Offerten unsicher…

sind nahezu total ratlos, vollkommen vertrottelt…

sind verdattert, und verdottert…

So hinken und humpeln sie

von einer Kriese zur andern…

und sie sind der Meinung…

man müsse diese Miseren eben “erdulden”,

und diesen vermeintlich nur „momentanen“ Mist…

dieses groteske, krasse Malheur “ertragen”…

ohne allzuviel Klagen…

ohne vieles allzu lautes Lamentieren…

ohne sich dabei zu zerstückeln,

selbst zu zertören und zerteilen,

ohne total zu taumeln und zu toben…

“überstehen” und “durchwandern”…

und dann ginge es wieder

aus der tiefsten Tiefe

von unten nach oben…

„Hope springs eternal!“



Man halte die Tore

und Türen der Hoffnung

auch weiterhin offen…

Leider ist es heutzutage in der Tat

absolut wahnsinnig, wahllos willkürlich,

Werte verwüstend, totalitär toll…

und ich bin in diesen tristen,

traurigen, tragischen, und trüben Tagen

auch für die kommenden Zeiten

nicht besonders hoffnungsvoll!

Warum lassen sich angeblich denkende Leute

von solch kriminellen Typen

in widersprüchliche Versprechungsfallen

verlocken, verleiten, verführen,

entmenschen, entarten, erniedrigen, ausbeuten?

Sind das Mäuse oder Menschen?

Sind es willige Masochisten,

die sich gerne prügeln lassen,

die ihren Prüglern

nicht mutwillig und hartnäckig widerstehen,

die solche Laster und Lästerer lieben,

anstelle sie zu hassen?

Die Tragik und Traumatik ist,

dass sich diese sozial-seelische, sozial-politische

entmoralisierende Erkrankung momentan

wie ein metastatisch tödlicher Krebs

verbreitet und global grassiert!



😦



Gerhard A. Fürst

27.5.2019