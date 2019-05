Encore une Fois … le Deluge?

Ah, ja, was kann man denn

all den Gutgläubigen

alles als gut glaubhaft

und akzeptabel vortagen,

vorsingen, vorsummen,

und dann aufbürden,

aufladen, aufbrummen?

Was hört sich da nicht alles an

als relativ „gut“… als vermeintlich

gut konzipiert, gut durchdacht,

gut konkretisiert, gut gemacht?

Es klang und klingt sinnvoll,

es wurde und wird dargestellt…

als würde jegliche Problematik, jegliche Krise,

jeglicher Konflikt entsorgt,

jegliche Kriegsgefahr entfernt…

für alle Zeiten in einer friedenshungrigen,

krisen- und kriegssaturierten,

permanent gefahrüberfluteten Welt…

Man solle sich keine Sorgen mehr machen…

denn es werde von nun an

für alles problemlos gesorgt…

alles sei von nun an vertraglich

geregelt und garantiert…

Man fühle sich gut abgesichert

und wohl geborgt…

Für alles gebe es von an

nur noch friedliche Lösungen,

konfliktfreie Alternativen…

eine sichere Überbrückung…

von sozialen Abgründen und chaotischen Tiefen…

alles ermöglicht und gütig getätigt

von guten Geistern… die wir alle

anflehten, suchten, und riefen…

Und dann entdeckt man hinterher

mit enormem Erstaunen,

Empören und Erstarren…

Abermaligem Murren und Raunen…

mithilfe listigem Palaver, kleveren Tricks

und totalitären Taktiken

hat man uns abermals verleitet,

verführt, reduziert, gezielt, bewusst

gemacht zum Narren?

Es ist also kein Wunder…

die gelobte, gepriesene, propagierte,

angeblich prinzipiell praktizierte Demokratie…

verlor mit der Zeit an Glanz, Gloria, und Zauber,

und erscheint nun nur noch

als lästiger Zaster und Zunder…

und es zielt alles abermals

auf endlosen Zwist…

und zahlloses Zerreißen,

Zerstören und Zanken?

Ist alle Hoffnung auf wirkliche,

wahrhaftige Besserung

vollkommen verloren?

Geht die “ Gemeinsamkeit “ zu Ende

und versinkt im Abgrund?

Wurde man abermals nur belogen ,

hintergangen und betrogen?

Man macht sich sehr berechtigt

sehr besorgte Gedanken!

Was nun? Was tun?

Gerhard A. Fürst

21.5.2019

Zitiert aus dem Buch ‚Das System‘