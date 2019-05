Quo vadis, humanitas?

Ah, ja, es ist doch ein Malheur..

eine verblüffende Verbitterung…

betreff angeblich immer schlechterwerdender Witterung…

viel Gezeders und Mordiogeschreis…

über alles Ungewisse und Unstete,

des sich unentwegt verändernden

meterologischen Allerleis…

All dieses Wetterhin – und Wetterher…

all diese klimatischen Belange…

tagein, tagaus,

und dann noch mehr…

Da wird einem ganz Angst und Bange!

Es ist eine endlose Thematik…

für konstruierte Konzepte…

und frischfrisierte Phrasen…

für alte Sachen und “neue” Dinge…

betreff angeblich unbekannter,

unerforschter Wetterphasen…

Sind es konkrete Fakten?

Ist es nur ein Fabulieren,

ein lautes Lärmen…

ein endloses Gesinge…

für Parolen und Palaver…

für Politik und Polemik

für Diskussionen und Debatten…

für Gespräche ohne Ende…

mit viel lautem Tuten

und Trompetenblasen…

über Klimawandlung… Klimawende…

ein Palaver ohne Ende?

Ist es Wirklichkeit?

Ist es nur ein übler Extremismus

oder sogar übel stinkender Exkrementismus?

Ist es nur Manipulieren,

ein Wettergeschnatter…

ein Wettergeschmetter…

all diese Wettervermesser…

all diese Wetterverwüster… und Wetterverschlechterer…

Wetterverwandler… Wetterhändler… Wetterverhandler…

und angeblichen Wetterverbesserer…



Ja, was kann man denn hierzu sagen???

Soll man Jammerlieder mitsingen…

laut mitbrüllen und mitklagen???…

mitmarschieren… mitdemonstrieren…???…

mitlamentieren… mitprotestieren???…

Soll man die Verursacher

beschuldigen, verprügeln, verhauen,

beschimpfen, kritisch beglotzen,

bekotzen, blöd und schnöd beschauen…

Ah, ja, das Wetter… das Klima…

Es regnet zu viel… es ist zu nass,

Es macht keine Freude mehr,

es gibt keinen Spaß…

Es ist zu trocken, zu darr und dürr…

Das Wetter ist zu verworren…

Die Witterung wird allzu wirr…

Der Wind weht zu oft und zu hastig und heftig…

Es ist zu heiß, es ist zu kalt…

Es ist zu hell, es ist zu dunkel…

Thematik für tägliches

meteorologisches Gemunkel…

Die Sonne scheint… oder

sie versteckt sich hinter Wolken

Die Wetterfrösche quaken…

die Wetterkuh wird unentwegt

für noch mehr Wettermilch gemolken…

Die Menschen schwätzen und schwitzen…

permanent palavernd, intensiv polemisierend, alles wissend,

an Stammtischen in Kennerrunden sitzend,

Bier trinkend, gefüllte Krüge leerend,

bis sich die Gemüter überhitzen…

Sie schnattern wie Enten…

und quatschen

Wird hier nur geschummelt…

und abermals opportunistisch,

ausbeuterisch geschunden???

Wer hat denn hier recht?

Wer weiß es wirklich und worum es hier geht,

und wer wahrhaftig den Wetterwandel

und den angeblichen“Klimahandel” versteht?

Was ist nur so erfunden?

Was is falsch, was ist echt?

Ist der Mensch sein Meister…

oder ist er nur sein eigner Knecht?

Sind es Verfehlungen und Untaten???…

Was die Natur so erträgt und erduldet,

das hat doch zum allergrößten Teil

die Menschheit selbst verschuldet…

Sie hat sich maßlos vermehrt… nahezu unverwehrt.

Es gibt deshalb endloses Wettstreiten…

Konflikte, Kriesen, Kriege…

ein endloses Kummer- und Sorgenbereiten…

Es gibt Beweise der Verwüstung…

Wälder werden wahllos gerodet, abgeholzt, entforstet…

Vieles wird verändert, entartet, zerstört…

Plutokraten diktieren, profitieren, kassieren…

und sind dabei in keiner Weise empört…

Ihre gekauften Helfer, Halodri, und Halunken…

sammeln Gelder der Monetenmafia und Bankerbanditen…

in der fest überzeugten Meinung

dass sich dieses eben so gehört…

Wir werden dabei vergast und vergiftet…

Wir werden verraucht und verrußt…

Wertvolle Ressourcen werden wahllos

verbraucht und verschwendet…

Man bedenke nur, was ein

korrupter Konzern wie Monsanto…

alles sehr gezielt bezahlt…verursacht,

und an Übel bewusst anstiftet…

Wir werden von Mikrowellen

bestrahlt und buchstäblich gekocht…

und dann wird nun sogar auf

eine Steigerung derselben,

auf Intensivierung und Erhöhung gepocht…

Wo soll all dies enden?

An wen kann man sich denn hier noch

wirklich glaubhaft und vertrauensvoll wenden?

Die Natur wird nicht nur belastet…

Sie wird ausgeplündert und belästigt…

Mensch und Tier leiden…

Alle Lebewesen fürwahr,

die Großen und die Kleinen,

sind auf diesem Planeten

in Lebensgefahr!

Aber die entpuppten Korrupten

sind dennoch unzufrieden…

und keineswegs bescheiden…

und haben sich offenbar

sehr übel gesinnt entschlossen,

noch Übleres sehr forciert

zu erzwingen.

Könnte man nicht sinnvoller

handeln und wandeln?

Könnte nicht endlich das Gutgesinnte,

das Gutdurchdachte, das Gutgemachte,

das wirklich Wohlwollende gelingen?

Könnte man nicht bessere Wege

wählen und finden?

Könnte man nicht auf bessere

ungefährlichere Bahnen lenken?

Könnte man nicht von

all den bisherigen Fehlern,

und verübten Untaten lernen?

Könnte man nicht endlich

konstruktiv, konsequent,

und positiv denken???

Humanitas, quo vadis?

Gerhard A. Fürst

3.5.2019

Bild: Martin Bartonitz 2019