Städte rufen Klimanotstand aus!

Nach dem die Städte Vancouver, Oakland, London und Basel den Klimanotstand ausgerufen hatten, folgte ihrem Beispiel mit Konstanz nun die erste deutsche Stadt (siehe im Focus).

Die Idee zur Ausrufung eines Klimanotstandes stammt von Adrian Whitehead, er ist studierter Biologe und kommt aus Australien. Der Hitzesommer 2003 hat ihn wachgerüttelt.

Er ist überzeugt, dass eine Ausrufung des Klimanotstandes durch öffentliche Institutionen den Menschen zeigt, dass es sich bei der Klimakatastrophe tatsächlich um einen Notfall handelt! Fundstelle: www.klimanotstand.com

Es wird auch hier wieder so getan, als wäre es wissenschaftlicher Konsens, dass CO2 die Temperatur auf unserer Erde erhöhen würde, was in meinen Augen nicht so ist Es mag ein politische Konsens sein, jedoch gibt es nach wie vor eine sehr große Anzahl von Wissenschaftlern, die andere Faktoren wie die Sonne als auch die kosmischen Strahlen dafür verantwortlich machen (Artikelsammlung). Und da hat der Mensch keinen Einfluss drauf. Dass aber nun so viel Handlungsenergie auf eine Reduktion des Ausstoßes von CO2 gelegt wird, könnte verhindern, dass viel drängendere Umweltproblem nicht angegangen werden wie die Vergüllung unserer Felder, das Einbringen von Plastikmüll in unsere Weltmeere, das Vergiften unserer Umwelt mit Pestiziden, das Überfischen unserer Meere, und ich könnte noch lange so weiter aufzählen.

Udo Rohner kommentierte auf die Nachricht spontan so (siehe):

Das ist doch wundervoll …. Stellt Euch vor, eine ganze Stadt fängt an zu denken und konsequent zu handeln und bemüht sich ab sofort aufrichtig um: weniger Energieverbrauch,

weniger Ressourcenverbrauch,

weniger Maschineneinsatz,

weniger Mobilität,

weniger Flächenverbrauch,

weniger kurzlebige Gebrauchsgüter

weniger Unterhaltungselektronik

weniger Kommunikationstechnik

weniger Fleisch,

weniger intensive Landwirtschaft

weniger intensive Forstwirtschaft

weniger Südfrüchte

weniger Importe

weniger Fernreisen

weniger Rüstung

weniger Überfluss

weniger Luxus

etc. etc. etc. Das hätte doch in dieser Stadt eine grundlegende Umstrukturierung unserer individuellen und gesellschaftlichen Lebensweise auf nahezu allen Ebenen unseres Gemeinwesens und unserer ganz persönlichen Alltagsgestaltung zur Folge. Und am Ende dieses Prozesses stünde eine Gemeinschaft, in der es keine Altersarmut, keine Arbeitslosigkeit im klassischen Sinne, kein erniedrigendes Hartz4 – System, keinen chronischen Niedriglohn, keinen unmäßigen Reichtum, keinen Pflegenotstand und keine Mitweltzerstörung zu Gunsten eines für unsere natürlichen Lebensräume unerträglichen Wohlstandes mehr gäbe, weil die Menschen zu einem sozialen Miteinander und Füreinander unter dem Leitbild einer intelligenten Bescheidenheit zusammengerückt wären.. Also lasst doch bitte die Leute ruhig ihren „Klimanotstand“ ausrufen und ihrem „Ökowahn“ frönen.

Wenn der Wandel beherzt und vernünftig angegangen wird, wird Deutschland eine moderne „alte Welt“, mit hinreichend großen Regenerationsräumen für unsere Tier – und Pflanzenwelt, mit sauberen Bächen, Flüssen und Seen, mit unbelastetem Grundwasser, sauberer Luft und minimaler Strahlenbelastung, mit gesunden Nahrungsmitteln und einer Bevölkerung, die ihren Lebensalltag so organisiert, dass ein schonender Umgang unserer Gemeinschaft mit Energie und anderen Ressourcen zu einer Renaissance des Handwerk und der Manufakturen und zu einer Kultur der Langlebigkeit von Gebrauchsgütern und deren sinnvoller Wiederverwendung führt. Das schafft Arbeitsplätze für gering qualifizierte eben so, wie für Hochqualifizierte, die niemand braucht und insgesamt vermutlich trotz einem deutlichen „Weniger“, vermutlich eine zum Großteil zufriedene Bevölkerung…

Ja, so gesehen ist da was dran, schauen wir doch einmal, was sich mit dieser Notstandsbewegung sonst noch transformieren lässt …