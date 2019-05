Positive Ausblicke die Transformation unserer Gesellschaft betreffend …

Dr. Katherine Horton, Teilchenphysikerin und ihres Zeichens Analystin elitärer, psychopathischer Strukturen



Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn Jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.

Descartes

Katherine Horton referiert dieses Mal in Deutsch über jene kriminellen, höchst psychopathischen Eliten, die an einem Plan zur Reduktion der Menschheitsfamilie arbeiten, gibt aber am Ende doch einen Ausblick, dass und wie sich hier am Ende doch etwas zum Guten wenden kann.

Pyramide auf der Rückseite der 1 Dollar Note

Das Video ist deshalb so lang da Katherine nochmals für Einsteiger aufzeigt, wie das System der Eliten aufgebaut ist, aber auch da es einige Wiederholungen von Fakten gibt. Sie nimmt sich aber auch deshalb für die Aufzählung von Fakten und Beweislagen Zeit, so dass die gerade ablaufende Freak-show gut erkennen können. Sie beginnt mit dem Thema, mit dem sie ihre youtube-Präsenz begonnen hat (siehe ihr erstes und nachfolgende Videos). Sie zeigt dabei auf, dass jede sehr große und alte pyramidale Machtstruktur wie Magneten Psychopathen anzieht nach oben spült:



Wenn etwas Durchgeknalltes passiert und Du dann fragst, ob es das Lieschen Müller von neben an gemacht hätte und zum Nein kommst, und dann fragst, ob es wohl eher ein Hannibal Lektor durchführen konnte, und zu einem Ja kommst, dann wird mit hoher Sicherheit ein Psychopath dahintersteckt.

Und puh, schwerer, nur schwer vorstellbarer Tobak: Sie ist seit einiger Zeit selbst Opfer von Chipping und hat aufgrund ihrer intensiven Arbeit des Nachwieses von Folterungen durch elektronische Waffen Kontakte zu vielen anderen vergleichbaren Opfern. Katherine schildert über das, was passiert ist und was täglich mit ihr gemacht wird und hat zeigt entsprechende Beweise. noch immer von der eigenen Verchippung und zeigt Beweise.

Nach 1 1/4 Stunde des Aufzeigens, welche Perversitäten die Psychopathen unter uns begehen, und wie es dazu kam, geht sie darauf ein, mit welchen Maßnahmen sie gegen diese Machenschaften angehen wird. Zuerst hilft sie Opfern in 1:1 Gesprächen, und dann unterstützt sie sie bei den Vorbereitungen von Klagen vor Gericht. In ihrem jüngsten Video geht sie noch darauf ein, wie korrupt es in der freimaurerischen Richterwelt zu geht und wie schwer es daher mit den Klagen ist, aber auch, warum es hier einen Wandel geben wird.

Für die Meisten wird es nun noch schwieriger, dieser These von Kathrine zu folgen. Sie hat sich gefragt, woher es kommen kann, dass wie sie so viele Menschen gechipt werden. Und sie fand einen Hinweis auf konkrete Zahlen zur Bevölkerungsreduktion. Ich hatte dieses Thema schon via Georgia Guidestones angesprochen: Wurden die Georgia Guidestones aktiviert? Geht es noch in 2014 los?. Kathrine zeigt uns eine Web-Seite, auf der die Planzahlen für 2025 alle Staaten nachgeschlagen werden können. Für Deutschland steht dort die Zahl 28 Millionen. Heute sind es etwa 80 Millionen. Sie fordert uns auf, diese Seite zu besuchen und uns selbst einen Eindruck zu verschaffe. Hier der Screenshot mit der Zahl für Deutschland

Ja, es ist schwer zu glauben, was wir aus ihrem Munde hören, was die 1-5% Psychopathen unter uns mit dem Rest der Menschheitsfamilie vorhaben. Aber sie sieht auch, dass es für sie immer schwieriger würde, ihre Machenschaften unsichtbar zu halten. Und je mehr wüssten, was hier abläuft, desto schneller wird die Transformation hin zu einer Gesellschaft ohne solche Hierarchien laufen, deren Machtstrukturen diese Irren hervorbringen.

Hier gibt es noch die Literaturhinweise, die Kathrine unterwegs gibt:

Wer zu den von ihr besprochenen Themen noch tiefer einsteigen möchte, dem reicht Katherine diese Literatur an: