Wie sollte Europa organisiert sein?

Unsere Politiker stellen die Europäische Union dar als eine Organisation zur Förderung des Gemeinwohls aller Europäer. Wer aber genauer hinschaut, der wird erkennen, dass an diesem Konstrukt Jene gewirkt haben, die mittels Geldsystem und Konzerne Reichtum ansammeln, sprich für eine optimale Umverteilung von armen Fleißigen nach leistungslosen Reichen (siehe: Die EU als weitergeführtes diktatorisches Konstrukt des Dritten Reichs mit den gleichen Machern …). Und da wundert es nicht, wenn gerade durch das Mittel der Subvention Konzerne gefördert werden, die besonders am Raubbau an Mensch, Tier und Umwelt beteiligt sind.

Und dann hören wir von einem Teil der Parteien, dass noch mehr Souveränität der einzelnen Staaten an dieses EU-Monster abgegeben werden soll, so dass es am Ende keine Nation außer der EU geben möge. Einem zentralistischen Monster, wie es die UDSSR gewesen ist, die bekanntlich aus guten Gründen(?) wieder in seine Einzelteile zerfiel. Udo Rohner formulierte dazu auf Facebook für mich passend:

Ich möchte lieber nach wie vor ein Europa für Europäer, für die Italiener und Franzosen, die Schweizer und Österreicher, die Deutschen, Dänen, Polen und Tschechen etc. etc. ….

Ich möchte ein Europa unter dem Erhalt der Vielfalt der Nationen und Regionen und der dort in der jeweiligen Heimat der Menschen gewachsenen Kulturen und Traditionen.

Denn diese Vielfalt aus gewachsenen Strukturen und Eigenarten unter dem Jahrhunderte andauernden Einfluss der dort herrschenden Lebensbedingungen innerhalb klar definierter Grenzen, ist der Garant für die größtmögliche Stabilität einander ergänzender lebendiger Systeme ….

Eine wahllose Vermengung von Menschen und Kulturen auf einem grenzenlosen Terrain unter einer zentralistischen, neoliberalen, von finanzkräftigen Lobbygruppen unterwanderten Regierung hingegen führt zur Entmündigung und Gängelung der Bürger und zur Auflösung erfolgreicher und von den Bewohnern geliebten Strukturen.

Der Versuch die Menschen systematisch zu entwurzeln, zu vereinzeln und zu entmachten und sie aus geopolitischem und marktkonformem Kalkül heraus ungefragt einer aufgezwungenen Überfremdung auszuliefern, wird zunehmend Widerstände wecken.

Die letzten Wahlen haben uns schon mal einen etwas deutlicheren Hinweis darauf gegeben, was die Menschen wünschen ….. und wenn die Etablierten gerade alles Erdenkliche versuchen, um zumindest den Eindruck zu erwecken, sie hätten die Wünsche verstanden und würden darauf eingehen, dann tun sie das, um das Desaster bei kommenden Wahlen nicht all zu üppig ausfallen zu lassen.

Aber mal abgesehen davon, welche Politikdarsteller am Fressnapf der Nation Platz nehmen …… das Leben findet bei uns daheim statt und in unserer Nachbarschaft, in den Straßen unserer Stadt, den Cafe´s und Kneipen, den Bildungseinrichtungen und den Betrieb etc. …. dort gilt es für jeden Einzelnen, das erwünschte Leben zu verwirklichen und damit die Wirklichkeit innerhalb unserer Gemeinschaft zu gestalten.

Wenn wir wissen, dass die repräsentative Demokratie von den wahren Herrschenden so geliebt wird, da die potentiellen Konkurrenten transparent auf der von ihnen bereiteten Bühne stehen und somit weniger gefährlich sind (siehe: „Der demokratische Wettstreit ist eine Ergotherapie für alle Konkurrenten der Herrscher“), und uns anschauen, wie viel weniger politischen Einfluss die Bürger über das Europäische Parlament haben, dann mutet die anstehende Wahl wie eine Farce an (siehe u.a. mangelndes Intiativrecht).

Ich bin der Meinung, dass eine EU, die zum Wohle der Konzerne entworfen ist, nicht reformierbar ist. Mir würde es gefallen, wenn noch mehr Brexits folgten, um am Ende eine neue Organisation für Europa zu kreieren, die im Wesentlichen für den kulturellen Austausch sorgte und die Subsidiarität der Gemeinden und Kommunen förderte. Sprich die regionale Wirtschaft stärkt und nicht die Globalisierung mit dem irren Warentransfer rund um den Globus sorgt und so die Umwelt unnötig belastet.