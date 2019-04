Krebs ist ein wichtiger Teil von Dir!

Tumore helfen uns zu überleben! Lothar Hirneise, Onkologe der anderen Art

Ich bin geflasht!!

Ich denke, ich habe gerade den inspirierendsten Vortrag meines Lebens gehört. Es geht dabei um Leben und Tod. Das Thema Krebs ist eines, was in den Medien ein Dauerbrenner ist. Gut, in meinem Familien-, Freundes. und Bekanntenkreis ist noch keiner am Krebs gestorben. Ok, einer erkrankt, aber seit der OP seit 30 Jahren lebend. Dennoch hören wir in den Medien, dass die Erkrankungen an Krebs jährlich zunehmen, genauso wie die Todesfälle, zum Wohle der Pharmazie, wie ich hier schrieb: Reich werden – eine todsichere Anleitung ….

Der Onkologe Lothar Hirneise berichtet in dem folgenden Video über seinen Weg der Erkenntnis, was Krebs wirklich ist und wie er geheilt werden kann. Er begleitet in seinem Institut jene Menschen, die schulmedizinisch austherapiert sind, d.h. die nur noch wenig Zeit zu leben haben.

Seine wichtigste Erkenntnis ist, dass die Krebszellen wichtig für die Entsorgung von Giften sind, die in dem Körper nichts zu tun haben. Und da gehört neben Giften wie z.B. das Amalgan als Füllmaterial in Zähnen besonders auch der mentale Haushalt hinzu. Wer sich emotional lange Zeit nicht gut fühlt, bringt seinen Körper in eine Abwehrreaktion. Daher gilt für Lothar:

Zuerst therapieren, dann operieren! Ursache suchen, Ursache suchen, Ursache suchen, … Je kränker Sie sind, desto disziplinierter müssen Sie sein!



Auch spricht er Studien an, die klar aufzeigen, dass Chemotherapien definitiv nicht mehr helfen, wenn Metastasen streuen. Nur das Arbeiten an sich selbst helfe dann ins Leben zurück! Eine besonders krasse Motivation einer Erkrankten, die quasi nur noch Stunden zu leben hatte:

Nee! Das gönne ich ihm nicht!!



Damit meinte sie ihren Mann, der eine jüngere Geliebte hatte und sich von ihr abgewendet hatte.

Also ab mit dem Vortrag ins Regal, und versprochen, er ist sehr, sehr kurzweilig: