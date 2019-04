Wie stark leben wir in einer Art Selbstzensur?

Den folgenden Text von Stephan Cordes habe ich vor genau 5 Jahren auf Facebook gepostet, und er scheint mir aktueller denn je:

Es ist inzwischen eine Art von Selbstzensur.

Wir haben uns auf gesellschaftliche Standards geeinigt, die uns schaden, hacken auf Andersdenkende ein und begründen das mit wissenschaftlichen Studien, deren Unzulänglichkeiten systembedingt sind. Beispiele:

Elektrosmog



Man kann ihn messen, man kann im Labor die zellschädigende Wirkung nachweisen, die immunschwächende Wirkung ist eindeutig, die Blut-Hirn-Schranke wird (zusammen mit Lösungsmitteln) durchlässig … Die Grenzwerte resultieren nur aus der Gewebserwärmung, nicht aus der Schädigung. Wenn man diese Tatsachen erwähnt, wird man als Spinner abgestempelt. [Ergänzung: Und jetzt kommt auch noch 5G oben drauf]

Lösungsmittel & Parasiten



Hulda Clark hat es in ihren Büchern veröffentlicht: Parasiten siedeln sich in Organen an, wo sie nicht hingehören, weil Lösungsmittel die Übergänge möglich machen. Reaktion: Wird als Unsinn abgestempelt. Wenn man sich erkundigt, stellt man fest, dass das in der Forensik gar nicht untersucht wird. Und wenn ausnahmsweise doch, werden Parasiten gefunden. Trotzdem überwiegen die Erkenntnisse, dass die These nicht stimmt, weil keine Parasiten gefunden wurden, weil man üblicherweise nicht danach sucht. Parasitengifte sind nicht gerade gesund und stehen im Verdacht, krebserregend zu sein.

Vermutlich wird das erst dann Thema, wenn Jemand damit richtig Geld verdienen kann. [Ergänzung: was auf Wikipedia dazu geschrieben wird]

Chemikalien



Angeblich sind die Zulassungsbedingungen sicher. Es wird ja auch sehr viel Geld für diesen Anschein ausgegeben. Wenn man jedoch Berichte investigativer Journalisten anschaut, zerfällt das Bild der sauberen Methoden. Z. B. werden Einflüsse von hormonähnlich wirkenden Substanzen komplett ignoriert und Wechselwirkungen ebenfalls. Als Studien greift man auf Herstellerangaben zurück.

Wie viele von uns haben die Zulassungsverfahren hinterfragt?

Pharmaprodukte



Im Bereich Impfung werden Statistiken und Untersuchungen verbogen, bis ein positives und gesellschaftlich akzeptiertes positives Bild entstand. Es mag Impfprodukte geben, die helfen. Die meisten scheinen das nicht zu tun. Dafür werden aber Zusatzstoffe gespritzt, die eindeutig nervenschädigend und degenerierend sind.

Der Nutzen wird ja inzwischen auch von immer mehr Ärzten angezweifelt. Klar gibt es Studien zugunsten von Impfseren. Wo da die Schwachstellen liegen, wissen die Autoren vermutlich selbst. Und wie gesagt: Es ist ja nicht alles pauschal schlecht.

Wir haben uns daran gewöhnt, dass es alten Menschen schlecht geht. Viele schlucken Medikamente gegen Nebenwirkungen von Medikamenten, die sie davor bekamen. Ein Geldregen für Hersteller. Wir können uns diese Ausgaben kaum noch leisten. Warum ist es so abwegig, gesund und fit alt werden zu wollen? Wege gibt es genug!!! Aber unser Urvertrauen in Ärzte und Pharmabetriebe verhindert das. (Die Einmischung der Pharmaindustrie in die Ärzteausbildung ist auch noch so ein Thema) [Ergänzung: 58.000 Tote jährlich durch falsche Medikamente: Wie Ärzte ihre Patienten gefährden]

Gentechnik



Nachdem die US-Genehmigungsbehörden gezwungen wurden, ihre Unterlagen zu veröffentlichen, ist bekannt, dass es hunderte von ernstzunehmende Studien gibt, die beweisen, dass GVOs schädlich sind. Die Studien wurden einfach verheimlicht. Der Direktor der Zulassungsbehörde ist eng mit Monsanto leiert. (Das muss doch Jemandem aufgefallen sein!)

Es scheint schon lange bekannt zu sein, dass GVO Soja und Mais im Verdauungssystem Entzündungen verursachen. Solche Entzündungsherde sind Ursache vieler Zivilisationskrankheiten und beschleunigen allgemeine Degeneration.

In einem breiten Teil der Öffentlichkeit wird immer noch behauptet, dass die Unbedenklichkeit der GVOs wissenschaftlicher Konsens sei. Das ist schlicht unwahr. Oder anders: Nur bestimmter Kreise. Aber an die Pro-Studien kommt man ungehindert ran. [Ergänzung: Gentechnik-Nahrung verursacht Krankheiten und führt zu massiven Schädigungen]

Aluminium



Inzwischen dürfte der Zusammenhang mit Gehirndegeneration und Brustkrebs bekannt sein. Trotzdem ist Aluminium weiter als Hilfsstoff in vielen Medikamenten, Kosmetika und vor allem Deos zugelassen. – Okay, da regt sich ganz langsam Wiederstand.

Zucker & Weizenmehl



Spätestens seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr wegzudenken. Und gesellschaftlich extrem akzeptiert. – Damit vergiften wir uns und übersäuern den Körper (der Bereich zwischen den Zellen und Organen sollte basisches Salzwasser sein; heute findet man eher eine gelige Substanz, bei der die Lympfe die Stoffwechselabfallprodukte nicht mehr entfernen kann). Gleichzeitig fördern diese „Lebensmittel“ Entzündungsherde, Pilzwachstum und die Einlagerung von Schwermetallen.

Versucht mal in einer deutschen Familie klar zu machen, dass sie mit ihren Gewohnheiten ihre Kinder vergiften. [Ergänzung: Wie gefährlich ist Zucker?]

Chemtrails & Geoengeneering



Bei dem Thema gerät man endgültig in die verschwörungstheoretische Spinner-Ecke! Warum eigentlich? Chemtrails sind schon lange behördlich bestätigt! – Es mag ja wirklich eine gute Absicht dahinter stecken, die Erderwärmung verhindern zu wollen (u.a.). Aber muss es ein solcher Chemiecocktail sein?

Oh, was es angeblich nicht gibt, kann uns ja auch nicht schaden! – Wirklich erstaunlich, wie fest die meisten bei solchen Themen noch immer glauben, dass sie nicht stimmen können. [Ergänzung: Der US-Senat gibt zu, dass Chemtrails echt sind und Menschen tötet, Patentschriften]

Alternativlose Herstellungsprozesse



Wenn für einige Produkte tatsächlich gefährliche Chemikalien verwendet und freigesetzt werden müssen, warum ist es dann nicht gesellschaftlicher Konsens, auf solche Produkte zu verzichten oder etwas anderes zu findenden?

Wenn man Dinge, die uns schaden, erkennt und das System aus dem sie entstehen kritisch hinterfragt, wird man ausgegrenzt. Und das nicht von den Profiteuren, sondern von seinen Mitmenschen. Und oft sogar von recht intelligenten Menschen! – Aber unsere Prägung ist stärker als die Kritikfähigkeit. Und spätestens wenn Wissenschaft als absolute Wahrheit (heute eine Art von Ersatzreligion) verkauft wird, hat man argumentativ verloren.

*** Ende des Texts von Stephan Cordes ***

Ich war gerade mit einem Kollegen unterwegs zum Essen und wir sprachen darüber, was es denn bräuchte, um es auf der Welt gerechter zugehen zu lassen. Sein Einwurf war, dass doch eine gute neutrale Instanz die Artificial Intelligence wäre, die nach bestimmten Prinzipien reguliert.

Ich erwähnte, dass ich mir letzte Woche ein Video anschaute, in dem der Autor darüber sinnierte, dass mit Einführung des 5G-Netzes für das Internet der Dinge, uns ein neuer Gott zur Führung anreicht werden wird, eben eine künstliche Intelligenz, der wir dann bereitwillig Folge leisten würden.

Ich habe die Erkenntnis der alten Griechen angeführt, die da schon festgestellt hatten, dass jede gut gemeinte Struktur, die zentral steuert, am Ende von leicht von einem Tyrannen übernommen werden könnte. Im Sinne der Künstlichen Intelligenz mag das der Verantwortliche über die Algorithmen sein, oder einfach auch nur ein Fehler in denselben, der auch dies Künstliche Intelligenz sich gegen die Menschenfamilie richten könnte, und das dann aber maximal.

Der Kollege, ein wirklich guter Programmierer, entgegnete, dass man die Strukturen nur redundant aufsetzen müsste, so dass diese gegensteuern können, wenn einer aus der Reihe tanzt.

Nun Ihr …