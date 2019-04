„Islamkritik … kann sie geäußert werden, ohne dabei diskriminierend zu sein?“

Wenn es einer Kultur gelingt eine andere Kultur zu verdrängen, dann zeugt das nicht nur von der Stärke der verdrängenden Kultur, sondern im Wesentlichen von der Schwäche derer, die sich haben verdrängen lassen.

Das sind die Spielregeln des Lebens…. und alle Versuche sich dem Regelwerk des Lebens zu entziehen sind zum Scheitern verurteilt. Udo Rohner

Udo Rohner kommentierte mit obigen Worten und dem Lied den folgenden Text, der mich resonieren ließ. Meine Frau und ich haben 5 Kinder. Nicht zusammen. Sie hat 2 Mädchen zur Welt gebracht, ich war an weiteren drei Mädchen beteiligt. Vier von ihnen sind inzwischen verheiratet oder planen eine Heirat. Ihre Partnerschaften stehen auf Augenhöhe, sprich sie haben in ihren kleinen Kreisen das Patriarchale hinter sich gelassen.

Julia Szarvasy ist mit Blick auf diese positive Entwicklung für Frauen in unserer Gesellschaft nachdenklich geworden und schreibt:

Heute Abend, nach dem zu Bett Bringen meiner kleinen Tochter, hat mich eine Flut von Gedanken und widerstreitenden Gefühlen überrannt, die ich nun versuche, in eine Ordnung zu bringen, in dem ich sie aufschreibe.

Unsere Abendlektüre ist gerade Erich Kästners Das Doppelte Lottchen von 1949. Erich Kästner, einer meiner Lieblingsautoren, ein Schriftsteller, dessen Bücher von den Nazis verbrannt wurden, wird heute nicht mehr häufig von Kindern gelesen. Die Sprache mutet heutzutage nicht eben kindgerecht an und man muss als erwachsener Vorleser vieles dolmetschen und erklären. Ich habe mich sogar ketzerisch gefragt, ob nicht bald jemand auf die Idee kommen wird, die Kinderbücher von Michael Ende, Erich Kästner oder Astrid Lindgren neu zu schreiben, um die Sprache der Bücher auf das gegenwärtige Niveau herabzusenken, damit sich auch bloß kein Leser diskriminiert fühlen kann, weil er keinen so umfangreichen Wortschatz besitzt wie noch ein Kind vor 50 Jahren. Denn Diskriminierung ist in unseren Tagen das Verbrechen schlechthin. Ein Arbeitgeber kann verklagt werden, wenn er in Stellenausschreibungen neben dem männlichen und weiblichen Geschlecht das diverse vermissen lässt. Schulen in Großbritannien und den USA wollen beste Freundschaften unterbinden damit kein Klassenkamerad sich ausgeschlossen fühlen könnte und in Kindertagesstätten wird diskutiert, ob das Indianer-Kostüm nicht Gefühle verletzen könnte. Mir geht vieles an diesen Diskriminierungsdebatten gegen den Strich.

Die wahre Diskriminierung wird nie beim Namen genannt: Dass beispielsweise Entwicklungsländer durch euphemistisch bezeichnete „Freihandelsabkommen“ erpresst und ausgesaugt werden und eine wachsende Verelendung für westlichen Schick und Lebensstandard gebilligt wird, oder dass Deutschland mit Saudi-Arabien Bombengeschäfte macht und hinterher über die armen hungertoten Kinder im Jemen Betroffenheit heuchelt, oder dass Friedensaktivisten diskriminiert, denunziert und verlacht werden, oder dass Regimechanges in souveränen Staaten von außen herbeigeführt werden, um bequem und billig an die Ressourcen zu kommen (wie jüngst in Venezuela), macht mich traurig und zornig.

Es gibt aber noch eine andere Art von Diskriminierung, die mich als Frau und als Mutter von zwei Töchtern zornig macht: Die Diskriminierung von Frauen im Namen von Religionen, Sitten und Bräuchen. Ich lese gerade ein Buch über Frauenunterdrückung durch Religionen in den letzten 3000 Jahren (Das Schwarzmond-Tabu. Die kulturelle Bedeutung des weiblichen Zyklus von Jutta Voss). Frauen wurden zu allen Zeiten auf der Welt in den meisten Religionen von Männern unterdrückt. Frauen waren (und sind mancherorts) nur dann akzeptiert, wenn sie sich an die ihnen von Männern zugedachte fromme Rolle als heilige Mutter (denn es gibt scheinbar nur die heilige, reine Mutter oder dreckige Hure) und dienende Gefährtin ihres Mannes gehalten haben… Ich kann mich einfach nur glücklich schätzen, dass ich in eine Zeit und ein Land hineingeboren wurde, in dem die religiösen, frauenfeindlichen Absonderlichkeiten des hier dominierenden Christentums nicht mehr (oder nur noch schwach) ausgeprägt sind. Ich war heute sogar im Rahmen eines österlichen Spazierganges mit meiner Familie in einem Kloster (St. Marienstern) und wir unterhielten uns freimütig über die Kreuzigung Jesus, das Christentum im Allgemeinen und über das Unrecht, welches im Namen von Religionen auf der Welt passieren durfte, und es fühlte sich einfach wunderbar an, dass ich dabei keinerlei Beklemmung oder Verpflichtung gegenüber diesen Religionen verspüren musste. Ich fühle mich frei. Meine Gedanken und mein Leben gehören mir.

Wenn ich nun abends meine kleine Tochter ins Bett bringe, die blonden Löckchen aus dem kleinen Gesicht streiche um viele Küsse auf Augen, Stirn und Mund regnen zu lassen, überfällt mich immer dieses unbändige Bedürfnis, dieses kleinen Mädchen vor allem Schlechten und Bedrohlichen zu beschützen, damit auch sie ein Mensch bleiben darf, der sich selbst gehört, der frei ist und entscheiden darf, wie sein Leben verlaufen wird. Warum ich bezweifle, dass ihr und ihrer großen Schwester dieses selbstbestimmte Leben möglich sein wird? Weil ich befürchte, dass meine Töchter, wenn sie erwachsen sind, in einem Land leben werden, in dem sich wieder eine Religion etabliert hat, in der ein patriarchalisches Weltbild dominiert. Ja, ich denke dabei an den Islam. Aber wartet noch, bevor ihr mich als islamophob verurteilt…

In der Klasse meiner kleinen Tochter gibt es zwei Jungs aus Flüchtlingsfamilien. Beide sind freundlich und bescheiden, spielen mit den Anderen, lernen Deutsch und sind blendende Beispiele gelungener Integration. In unserer kleinen Dorfgrundschule. Wie sieht es aber in Schulklassen mancher großer Städte aus, in denen 50, 60 ja bis zu 90 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund haben? Dort hat sich eine neue Form des Rassismus, eine gegen Deutsche entwickelt und ebenso ein meiner Meinung nach reaktionäres Rollenverständnis von Männern und Frauen, welches aus den islamischen Heimatländern mitgebracht wurde. Darüber wird nicht so gern gesprochen nicht freimütig berichtet. Es ist gefühlt ein Tabu, über welches man sich aus Angst, in die Diskriminierungsfalle zu tappen, nicht zu sprechen traut. Ich muss darüber aber sprechen. Es fühlt sich für mich als Mutter als meine Pflicht an. Weil ich Töchter habe und ich nicht möchte, dass irgendeine Religion über ihr Leben bestimmt.



In einem Land, in dem der Bevölkerungsanteil von beispielsweise Muslimen gering ist, gibt es keine religiös-moralischen Zwänge. Es herrscht Integration bis hin zur Assimilation. In einem Land, in dem dieser Anteil aber relevant wird, steigt auch das Selbstbewusstsein dieser Glaubensgemeinschaft.[1] So wurde eine Freundin meiner Schwester, die auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn fuhr, von einem eleganten Mann angesprochen, der sagte „Entschuldigen Sie bitte, aber Sie sehen aus wie eine Schlampe!“ (die Frau trug wie fürs Büro üblich einen Bleistiftrock mit Blazer…). Auch religiös motivierte Forderungen werden laut, wenn der Bevölkerungsanteil von Muslimen steigt. In Belgien fordert die „Islam-Partei“ getrennte Abteile in öffentlichen Verkehrsmitteln für Männer und Frauen.[2] Mir sträuben sich bei solchen Vorschlägen die Nackenhaare. Ich habe nichts gegen den Islam, wie ich ihn bisher in seiner liberalen Form kannte, und die Muslime, mit denen ich befreundet bin, sind liebenswerte Menschen. Doch es gibt offenkundig muslimische Hardliner, die besonders laut religiöse Privilegien fordern, die ihrem Weltbild entsprechen. Und ich möchte von diesem Islam, wie von jeder anderen Religion in Ruhe gelassen werden. Und ich möchte, dass meine Kinder davon in Ruhe gelassen werden. Und zwar in jedem Bereich ihres Lebens.

Aber ich befürchte, dass sie in der Zukunft nicht davon in Ruhe gelassen werden, denn der Bevölkerungsanteil von Muslimen wächst stetig. Durch Immigration und Geburtenzahlen.[3]

Nun stellt sich mir die Frage, was ich diesem unguten Gefühl in mir entgegenzusetzen habe… Weshalb wir diese Immigration von vor allem islamischen Einwanderern haben, weiß ich; ich weiß, dass unsere Republik daran einigen Anteil hat. Dass Völkerwanderungen zur Geschichte der Menschheit immer dazugehört haben, weiß ich auch… Ich frage mich, ob ich überhaupt das Recht habe, das Voranschreiten des Islam in diesem Land zu beanstanden. Haben die Deutschen einen echten Besitzanspruch auf diesen Flecken Erde? Eigentlich nicht. Aber ist er nicht trotzdem unsere Heimat? Unbedingt. Und gibt es nun nicht ein Völkerrecht, welches die Heimat von Völkern mit ihrer Sprache, Kultur und Geschichte schützt und dessen Erhalt als oberstes Menschenrecht deklariert? Auch das [Völkerrecht].

Aber was tun wir nun? Wir, die wir fürchten, dass unsere gewohnte Art zu leben in wenigen Jahrzehnten völlig verändert sein wird? Sollte man sich gegen diese Art von Einwanderung, die wir derzeit beobachten, wehren? Wenn ja, wie denn? Mit Schusswaffen an den Grenzen? Das würde uns zu Mördern machen. Und nicht nur das. Wir würden Menschen aus Fleisch und Blut unsere Art des Lebens vorenthalten, welches wir nur führen können, weil wir in den letzten Jahrhunderten bis in die Gegenwart hinein, andere Völker ausgebeutet haben. (Ich empfehle an dieser Stelle das Buch von Timur Vermes „Die Hungrigen und die Satten: Roman“.) Es werden noch mehr Flüchtlinge kommen. Noch viel mehr.[4] Keine Grenzen, Zäune und Stacheldrähte werden sie davon abhalten, ins gepriesene Europa und ins sagenumwobene Deutschland zu strömen. Die Frage, die wir uns vielleicht stellen müssen, ist, wie wir mit ihnen umgehen werden und wie wir unsere Weltanschauung bewahren wollen. Vielleicht wäre ein Anhaltspunkt, Religionen, welchen auch immer, sämtliche Privilegien abzusprechen, politische Parteien nur unter dem Ausschluss von Religion zu erlauben und das Bildungssystem grundsätzlich von religiösen Indoktrinationen zu bereinigen?

Ich weiß es einfach nicht. Aber eins weiß ich sicher: Ich bringe mich lieber um, als dass ich mich, nur weil ich eine Frau bin, von einem Patriarchat bevormunden lasse.[5] Und da ich mich nicht umbringen möchte, werde ich eher dieses Land verlassen. Das wäre dann auch ein bisschen wie Sterben, denn dies hier ist meine Heimat, die ich über alles liebe.

