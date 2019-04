Über die spirituellen Hintergründe der Weltpolitik …

Axel Burkart zitiert in dem folgenden Vortrag, den ich hier ins Regal stellen möchte, Werner Heisenberg, zu dem ich einen besonderen Bezug habe, denn ich machte mein Abitur auf dem Heisenberg-Gymnasium in Dortmund, hatte im Physikstudium viel von ihm gelernt und mein Doktorvater hat ihn selbst noch persönlich gekannt, und ich hatte spontan einen weiteren Bezug:

Der erste Trunk aus dem Becher der Medien macht obrigkeitshörig; auf dem Grund des Bechers wartet die Erkenntnis, dass wir in einer Welt der Manipulation leben.



Axel beginnt mit seiner Überzeugung, dass wir spätestens seit 1880 im Zeitalter der Lüge lebten, denn hier begann eine Gruppe von einflussreichen Männer mit dem Aufbau eines Lügenkonstruktes den 1. Weltkrieg auf den Weg zu bringen. Dieses ist aber nicht Thema, sondern das, was wir gerade im Kontext der Klimawandelthese sehen:

Wer heute eine profunde Meinung zum Klimawandel haben will, muss über die aktuell laufende Propaganda Bescheid wissen. Denn, wenn ich nicht weiß, wie ich manipuliert werde, bin ich nicht frei.

Axel sieht im IPPC ein politisch-idelogischen Organisation, die eine unabhängige und ausgewogene wissenschaftliche Debatte über die These nicht zulässt, und damit klar Spaltung betreibt. Er empfiehlt:

Wir müssen mit der emotionalen Polarisierung aufhören, da genau dies von den Manipulatoren gewollt ist, um von sich selbst abzulenken.

Es bestehe in der Gesellschaft wenig Interesse an der Wahrheit, denn es wird nicht bis auf den Grund gegangen. Und so sieht er eine Instrumentalisierung der Jugend, wenn sie der Lüge diese Ideologie dienen. Es gehe dann in einen blinden Aktivismus. Er wünschte, dass die Jungen zu allererst die Wahrheit einforderte. Auch fragt er sich, wo ist der Aufstand der Jugend mit Blick auf den Umweltschutz das Thema des Einflusses der Mikrowellenstrahlung durch 5G? Hier wird auch eher der versprochenen Segen dieser Technologie geschaut, die das Leben bequemer machen soll.

Es geht weniger um den Klimaschutz als um den Manipulationsschutz. Die Jugend muss nur hinschauen, z.B. dass der heutige Kampf um den Terrorismus durch eine Lüge initiiert wurde.

Und so spinnt er seinen Gedanken weiter:

Aus den 1980er Jahren kennen wir die US-Strategie, sich die ganze Erde untertan zu machen. Dazu brauchen sie optimale Mittel zur Kommunikation mit ihren Standorte, die über die ganze Welt verteilt sind. Und ein Mittel ist es, Metalle in der Statosphäre zu haben, so dass die Langwellen gut an jeder Stelle der Erde erreicht werden können. Und damit sie diese Metalle in der Luft ausbringen können, braucht es einen Grund. Und diese Grund ist dann das Geo-Engineering zur Kühlung der Erde, da sie wegen des CO2-Ausstoßes immer wärmer wird.

Für Axel ist das Thema Klimawandel ein Teil der PR-Kampagne für das Geo-Engineering. Aber sein Fazit ist noch viel interessanter, mit Blick auf den Titel meines Artikels: wir stünden in einem ‚geistigen‘ Krieg, in einer spirituellen Prüfung: bedroht mit Geld, Angst, Macht … ahrimanische Kräfte:

Ahriman, inspiriert uns, unsere tierische Natur hemmungslos auszuleben, die Bequemlichkeit zu suchen und die technische Entwicklung so zu lenken, dass der Mensch immer mehr zum genüsslichen Zuschauer wird und selbst gar nicht mehr aktiv in die Geschehnisse eingreifen möchte. So zeigt sich Ahrimans Macht in vielen Dingen, die uns heute beherrschen und zwingen und dennoch so stark dem Bewusstsein entzogen sind, dass man es kaum bemerkt. Er wirkt in den Geldflüssen, den Sachzwängen, den technischen Notwendigkeiten.1 Fundstelle: Anthroposophie – Wirksamkeit von Luzifer und Ahriman

Nach alten Lehren, die u.a. auch Steiner vertrat, ist es so, dass wir mit unseren Gedanken unsere Welt erschaffen. D.h. wenn wir unsere Gedanken auf bestimmte Themen zentrieren, dann lenken wir unsere Energie darauf und genau damit wünschen wir uns quasi genau das herbei.

Ahriman will, dass aus der Welt eine einzige große Wirtschaftsmaschine wird: überall haben wir zu funktionieren. Das ist ahrimanischer Geist, reines Maschinendenken, so auch der Transhumanismus, der Mensch zur Maschine machen will. Und wir sind schon weit gekommen, schauen wir nun auf die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz.

Und aus diesem müssen wir uns befreien. Und da geht es um die Arbeit in uns und nicht um den Klimawandel oder sonstige materialistischen Themen. Und damit wir der ahrimanischen Kraft nicht unterliegen, bleibt nur ein Mittel: die Wahrheit. Und damit es was mit der Wahrheit wird, braucht es die freie Schule. Denn solange die Schule am Gängelband von Politik und Wirtschaft hängt, kann die Wahrheit nicht ans Licht.

OK, es sind fast 2 Stunden, aber ich finde, es ist für Jeden was dabei: