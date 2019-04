„Unser Ziel ist, die Systemfrage mehr in den öffentlichen Diskurs zu bringen“

Foto: Martin Bartonitz

Die Kritiker der These, dass das Klima von Menschen beeinflusst werden kann, indem immer mehr fossile Stoffe verbrannt und damit CO2 in die Luft kommt, sehen Kräfte hinter der Kulisse, die via Angstbilder zu Maßnahmen rühren, an denen sie kräftig profitieren können (eins von vielen Beispielen: Propheten der Katastrophe machen gute Geschäfte). Nun hat ausgerechnet ein kleines Mädchen namens Greta einen weiteren Schub mit noch mehr Panik-Bildern in Maßnahmen zur Reduktion des CO2 Ausstoßes gebracht. Und so streiken nach ihrem Vorbild weltweit tausende Schüler jeden Freitag für ihre Zukunft anstatt den Unterricht zu besuchen. Fridays for Future ist zu einer stark wachsende Bewegung von Aktivisten geworden, die die Welt verbessern wollen. Und nun wird es spannend für mich. Denn wenn die These stimmt, dass die Idee zur angeführten Klimawandelthese aus Kreisen stammt, die ihren Profit und damit die Wirtschaft weiter ankurbeln wollen, dann macht das Folgende den Eindruck, dass sie womöglich die Büchse der Pandora geöffnet haben, und sich nun etwas gegen sie richten wird, was sie nicht mehr einzufangen vermögen:

Es wird die Systemfrage in die Debatte geworfen!

Frage Kritiker können nun einwenden, dass der Anfang der 1990er Jahre dahingeschiedene real-existierende Sozialismus nicht viel besser mit den ökologischen Ressourcen der Welt umging, als es jetzt der im Wachstumswahn verfangene Spätkapitalismus tut. Wie sehen Sie dieses Problem? Welche Charakteristika müsste eine postkapitalistische Gesellschaft aufweisen, um tatsächlich der Lösung der Klimakrise näherzukommen?

Change for Future: Vorab: Die Überwindung des Kapitalismus ist eine notwendige Voraussetzung dafür, eine nachhaltige Wirtschaft zu erreichen – jedoch zweifelsohne keine Garantie. Fest steht jedoch, dass der Kapitalismus keine Lösung ist.Einfach gesagt ist die kapitalistische Leistungsgesellschaft für uns nicht mehr tragbar, da sie ausbeuterisch und eindeutig nicht nachhaltig ist. Der Kapitalismus funktioniert nicht. Milliarden Menschen leiden an Hunger, während Nahrung für 12 Milliarden Menschen produziert wird. Wenn 1% der Weltbevölkerung mehr besitzt, als die restlichen 99%, läuft definitiv etwas schief – und das lässt sich nicht leugnen. Die kapitalistische Wirtschaftsweise führt dazu, dass unser Planet immer weiter ausgebeutet und somit systematisch zerstört wird.Wir haben kein einheitliches Zukunftsszenario von einer postkapitalistischen Gesellschaft, da wir diese erst noch gemeinsam erarbeiten müssen. Wir sind uns jedoch einig, dass wir nur eine Zukunft haben, wenn nicht mehr der Kapitalismus, sondern wir als Gesellschaft die Produktion kontrollieren. Die gemeinsame Betroffenheit von der Zerstörung unser aller Lebensgrundlage muss zu gesellschaftlichen Entscheidungen führen, die diese Zerstörung abwenden. Solange diese Entscheidungen jedoch den Systemzwängen des Kapitalismus unterliegen, ist eine nachhaltige Ausrichtung der Wirtschaft ausgeschlossen.Es braucht eine grundlegende Neuorientierung, um den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen zu sein. Wir streben eine Demokratisierung der gesamten Gesellschaft an. Eine Gesellschaft, in der die Produktionsmittel in den Händen der Mehrheit der Menschen ist, welche miteinander und nicht gegeneinander agieren. Eine Welt, in der die internationale Solidarität hoch geschrieben wird und Ausgrenzung und Ausbeutung Geschichte sind. Der Text wurde auf TELEPOLIS veröffentlicht: „Ein Wirtschaftssystem, das auf Wachstum und Profit ausgelegt ist, kann nicht nachhaltig sein“