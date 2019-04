Gute Gesundheit? ﻿

Bestätigt? Bescheinigt?



Schlechte Gesundheit?



Na, endlich bereinigt?



Ah, ja,

was heißt es denn eigentlich

wirklich gesund zu sein?

Wer, wie, wo und wann

ist man denn wahrhaftig gesund?

Wann ist unsre Gesundheit gut…

und wann nicht?

Eine ewige, endlose Fragerei

betreff der Gesundheit…

betreff der Mittel,

der Wege und Weisen des Gesunden(s)

und des Gesundheitswesens…

Wann und wie sind diese erreicht

wirklich erzielt, erforscht, erreicht.

tatsächlich wirkungsvoll gefunden?

Oder werden wir erst so nach und nach

“auskuriert” auf endlosen Umwegen…

endlos erhalten…

als ewig krankhafte Gestalten…

als endlos, ewig zahlende Krankheitskunden…

als permanente Patienten…

als kontinuierlich Krankhafte…

als opportunistisch Erkrankte..

so mehr oder weniger manipuliert…

als endlos imaginäre Kranke…

Geht es nur so hin und her

entsprechend dem angeblich

„guten“ Willen…der Pharmaindustrie…

und ihren endlosen Massen

und Mengen von multiplen Medikamenten,

dem lästigen Laster von Pillen

in allerlei Arten von Sortimenten…



Geht es hier nur um Moneten?

Es heißt ja unentwegt:

Nehme dies und das…

und du wirst und bleibst gesund…

Leider aber kommt kurz danach

sogleich der nächste Befund…

Erst mit weiteren Mitteln…

dieser und jener Medizin…

einer endlose langen Liste…

wäre man so richtig ausgeheilt…

und beizeiten (irgend wann einmal)

wieder vollkommen fit

und abermals gesund…

Ja, aber wann denn?

Mann nenne das Jahr…

den Tag… und die Stund!

Vielleicht sind wir nur Mittel zum Zweck?

Wir sind Versuchsobjekte…

vollkommen manipuliert…

endlos geistig massiert…

durch Werbung propagandiert

so mehr oder weniger…

nichts als malträtiert…

vollkommen in Abhängigkeit verfallen…

und gezielt verführt…

Was wird denn da alles

an giftigen, ungesunden Chemikalien

hineingepanscht, hineingemischt,

und dann alles “Neuestes” und “Bestes”

der neuen Mittel aufgetischt…

nicht immer erprobt…

nicht immer absolut garantiert…

aber als “notwendig“ erfunden…

von geldgierigen Pharmazeuten….

von finanziellen Vielfraßfressern…

und für diese sind wir nichts andres

als nützliche Objekte,

die Garantie nicht endender Bereicherung…

mittels massenhaft monetärem Speck!?

Gerhard A. Fürst

3.4.2019

Quellen der Illustrationen:

1. http://www.deutsch-fuer-alleee.blogspot.com

2. www.pixabay.com (free images)

3. www.netfit.de

4. www.minibares.wordpress.com