Toleranz: wann ist sie förderlich, wann nicht?

Es wird seit 2015 immer stärker um das Thema Toleranz gerungen. ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein paar Zitate schlauer Leute zusammenzusuchen:

gilt wohl auch für die neue Generation Anti-Fanten als auch den Anhängern der IS

Wer unter Menschen zu leben hat, darf keine Individualität, sofern sie doch einmal von der Natur gesetzt und gegeben ist, unbedingt verwerfen; auch nicht die schlechteste, erbärmlichst, oder lächerlichste. Er hat sie vielmehr zu nehmen, als ein Unabänderliches, welches, infolge eines ewigen und metaphysischen Prinzips, so sein muß, wie es ist, und in den argen Fällen soll er denken: „Es muß auch solche Käuze geben.“ Hält er es anders; so tut er unrecht und fordert den andern heraus, zum Kriege auf Tod und Leben. Denn seine eigentliche Individualität, d. h. seinen moralischen Charakter, seine Erkenntniskräfte, sein Temperament, seine Physiognomie usw. kann keiner ändern. Verdammen wir nun sein Wesen ganz und gar; so bleibt ihm nichts übrig, als in uns einen Todfeind zu bekämpfen: denn wir wollen ihm das Recht zu existieren nur unter der Bedingung zugestehn, daß er ein anderer werde, als er unabänderlich ist. Darum also müssen wir, um unter Menschen leben zu können, jeden, mit seiner gegebenen Individualität, wie immer sie auch ausgefallen sein mag, bestehn und gelten lassen, und dürfen bloß darauf bedacht sein, sie so, wie ihre Art und Beschaffenheit es zuläßt, zu benutzen; aber weder auf ihre Änderung hoffen, noch sie, so wie sie ist, schlechthin verdammen. Dies ist der wahre Sinn des Spruches: „Leben und leben lassen.“ … Arthur Schopenhauer

Die Religionen Müsen alle Tolleriret werden und Mus der fiscal nuhr das auge darauf haben, das keine der andern abruch Tuhe, den hier mus ein jeder nach Seiner Fasson Selich werden. Friedrich der 2. von Preußen, auch der Große genannt

Duden: Synonyme zu Toleranz

Aufgeklärtheit, Aufgeschlossenheit, Duldsamkeit, Entgegenkommen, Freizügigkeit, Großmut, Großmütigkeit, Liberalität, Menschlichkeit, Nachsicht, Offenheit, Verständnis, Vorurteilsfreiheit, Vorurteilslosigkeit; (bildungssprachlich) Humanität, Indulgenz, Konnivenz

Toleranz, also das Erdulden unliebsamer Gegebenheiten des Lebensumfelds und der Lebensäußerungen seiner Mitmenschen, ist eine schlichte Notwendigkeit, insbesondere in unwirtlichen Umgebungen und nicht homogenen Gesellschaften.Toleranz ist notwendig, wenn Menschen unterschiedlicher Gesinnung einen gemeinsamen Lebensraum bewohnen und sich gemeinsam den Anforderungen des Alltags zu stellen haben.

Toleranz führt zur Unterdrückung eigener Vorlieben zu Gunsten eines möglichst konfliktfreien Miteinanders im gesellschaftlichen Ganzen und zur Bildung möglichst großer, möglichst stark ausgrenzender Schutzzonen in Form von Parallelgesellschaften, in denen die Toleranz nicht notwendig ist, weil dort allgemeine Akzeptanz herrscht.

Toleranz ist ein probates Mittel zum Erhalt eines gewaltfreien Rahmens in Zwangsgemeinschaften.

Als Teil des Fundamentes der Lebensphilosophie einer Gemeinschaft die mit Hinblick auf eine zukunftsorientierte Lebensweise die optimale Entfaltung ihrer Potentiale anstrebt, ist die Toleranz eher ein Stolperstein.

Udo Rohner

Vergiss nie selbst zu leben, aber lass die anderen bitte so leben , wie sie es möchten. Ich sah diesen Spruch immer als Aufforderung zur Toleranz. Ein Fehler wird mit diesem Zitat oft gemacht, in dem man es an verkehrter Stelle braucht oder nur so als Floskel ins Gespräch wirft, weil man ihn missversteht.. Deshalb braucht diesen Spruch dann, wenn ihr der Meinung seid einen Streit der verschieden Lebensarten fordert zu entschärfen. Richard Eickstädt

Zu einem echten Problem kommt es aber dann, wenn der Eine tolerant ist, der Andere ihn aber nicht tolerieren will. Was bleibt in einem solchen Fall zu tun? Was, dabei der eine den anderen als Beute betrachtet, wie gerade eben hier berichtet:

… In diesem Bereich ist die Integration voll gegen die Wand gefahren, weil sich viele dieser Leute gar nicht eingliedern wollen. Diese Menschen sehen den Staat nur als Beute an. Das gilt nicht für alle, aber zumindest für einen Teil. Nach unseren Erhebungen weisen diese Familien im Schnitt acht Kinder auf. Viele von ihnen leben offiziell von Hartz IV, da kommen mal schnell 5000 Euro pro Monat zusammen. Das ist die legale Grundlage, aber das reicht den kriminellen Familienzweigen nicht aus. Wir haben das gesellschaftliche Problem einfach lange Zeit verschlafen. Fundstelle: Essener Polizei-Chef spricht über Clans: „Integration voll gegen die Wand gefahren“ auf Focus online