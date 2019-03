Friday for Future … wo bleiben die Konsequenzen?

Auf Facebook gefunden

Und das gilt ganz unabhängig davon, ob die Bewegungs-Ikone Greta Thunberg nun womöglich, wie so viele andere zuvor, ein PR-Produkt ist oder nicht. Denn selbst wenn Teile (sic!) der Eliten diesen Widerstand gewollt haben sollten, um ihn in ihrem Sinne zu beeinflussen und steuern, heißt das noch lange nicht, dass zehn- oder hunderttausende Schüler, die nun beginnen, sich selbst im Widerstand zu entdecken, auf Dauer auch kontrollierbar sind. Fundstelle: Wider den Gehorsam! – auf Rubikon

Der Rummel um Greta reißt nicht ab, und spaltet die Nation zudem. Aber ein Gutes hat es: es bringt viel Leben in die Bude. Und es bringt zum Nachdenken. Die Einen sehen natürlich wieder Aktivitäten Jener, die an der zentralistisch gesteuerten Einen Weltordnung schrauben und das Mal des Tieres vorantreiben, gerne auch an Symboliken wie F = 6, was dann als 666 für „Friday for Future“ erkennbar ist. Die Anderen erhoffen sich, dass doch endlich Einsicht in der Politik komme und wir mit dem Steigern der Profite Weniger einhergehend mit stetigem Wachstum in einer endlichen Welt aufhören. Der Eifelphilosoph denkt etwas sarkastisch dazu:

Ja – Greta und die Schülerproteste – das ist ja derzeit der Lieblingsaufreger. Dabei haben die vollkommen Recht: stimmen die Theorien über menschengemachten Klimawandel, dann muss unsere Zivilisation absolut still stehen. Flugzeuge, Schiffe, Autos, Heizungen, Militär … das alles muss weg. Das wird aber keiner wollen: Angst machen mit Klimawandel ist ja ok, aber handeln? Wo kämen wir dahin? Natürlich kann man der Theorie auch widersprechen (wobei das politisch gefährlich ist, man wird dann schnell „unwertes“ Leben), wie es in der Wissenschaft üblich ist. Wir sind ja auch ein freies Land – niemand darf uns diktieren, was wir glauben sollen. Nur: in Bezug auf Risikomanagement dürften wir uns da eben keine Fehler erlauben: irren die Klimahysteriker, hat das keine Folgen, irren die Klimaskeptiker … wäre das Fatal. Wäre also schon sinnvoll, schnell erstmal Maßnahmen zu ergreifen, die ja auch darüber hinaus knappe Ressourcen schonen. Und Greta? Wurde auf einmal Nuclear Greta – weil in der Tat alles darauf hinaus läuft, die Atomenergie wieder zu beleben … inklusive des irren Elektroautohypes. Nun – mit den teureren Elektroautos kommt ja dann auch eine neue, auf jeder Straße erkennbare Öko-Aristokratie auf uns zu: die guten Reichen gegen die bösen Armen. Und dann wird es wohl auch gute Atomkraftwerke geben, deren Müll aber … der (böse) Steuerzahler entsorgen darf, weil sonst keine Rendite dabei herausspringt. Hat schon mal jemand darauf hingewiesen, dass wir Menschen nur warm haben wollen – und gar kein Rendite brauchen? Das Mädel selbst tut mir übrigens ziemlich leid: ist übel, junge Menschen so zu missbrauchen. Richtig übel. Aber das zeichnet ja gerade die „Guten“ aus: sie sind ja gut, weshalb alles, was sie machen, gut ist. Logisch, oder? Eifelphilosoph auf Facebook

Dann hat sich Einer mal hingesetzt und ein wenig zu Gretas Familie recherchiert. Erstaunlich, was sich auch hier entdecken lässt. Kein Wunder, dass sich Greta bei der Familiengeschichte mit dem Thema beschäftigt?

Bei all den kritischen Stimmen rund um Gretas Aktivitäten für eine bessere Welt halte ich es wie im Eingangszitat, denn die Hoffnung stirbt zuletzt: Lasst uns schauen, wohin uns diese Energien führen, denn eine schlechtere Zukunft als die aktuelle dürfte doch dabei nicht rauskommen, oder?

Ob wir Alle dann aufhören zu heucheln und unseren Konsum drastisch reduzieren: Weniger Luxus kaufen, so gut wie kein Fleisch mehr essen, kleinere Wohnungen nutzen, weniger Mobilität in kleineren Autos / keine Flüge mehr / keine Kreuzfahrten mit den größten Dreckschleudern, weniger Waren von anderen Kontinenten / Ländern / Regionen kaufen, die damit weniger werdende Arbeit besser auf Alle verteilen und sich so mehr um die Hilfsbedürftigen in der eigenen Familie oder näheren Bekanntschaft kümmern zu können, …

Jeder mag selbst ergänzen, welche Konsequenzen auszutragen wären …