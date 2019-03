Ein Sack voller Fake News? Ach was … Faschismus eben!

Aufgeschnappt auf Facebook

Unsere Jugend geht gerade jeden Freitag zu Demos, um für ihre bessere Zukunft zu kämpfen. Ich denken es wäre gut, wenn sie mal ein wenig mehr hinter die Geschichtskulisse schauten, von der sie so nicht erfahren, würde sie doch schon viel eher in Bewegung gekommen sein. Denn der 2. Weltkrieg hatte Väter, deren Tun ungeniert im Frieden weiter gingen und uns etwas bescherte, was zum primär zum Nutzen der Wenigen ist, ok sekundär bescherte es den in Europa lebenden – ausgenommen Jugoslawien – eine lange Zeit des Friedens, auch wenn der soziale doch mittlerweile arg unter die Räder gekommen ist. Da müssen wir nur gerade einen Blick nach Frankreich werfen, wo der Staat Krieg gegen seine Bürger, die nach Teilhabe rufen, führt.

Gerne möchte ich einen Artikel von Franz-Josef Ferme den jungen Leuten anreichen, damit ihnen etwas klarer ist, gegen welchen Drachen sie sich anschicken zu kämpfen. Bevor es richtig los geht, möchte ich Dr. Sarah Wagenknecht (mir fällt gerade auf, dass ihr Nachname Programm ist) die Einleitung sprechen lassen. Sie beginnt mit den Worten:

Die Idee eines Europas ist mit der französischen Revolution geboren worden: Freiheit, Gleichheit, solidarisches Miteinander. Was ist davon geblieben? In den letzten 30 Jahren liege eine Agenda ab, die das genaue Gegenteil bedeutet:

* Aus der Freiheit wurde die bloße Freiheit des Marktes und der großen Unternehmen.

* An die Stelle der Gleichheit trat die Rechtfertigung wachsender Ungleichheit. * Und das solidarische Miteinander wurde ersetzt durch die politische Legitimierung von Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Gier. Und da wundern sie sich, dass sich die EU in ihrem aktuellen Zustand befindet?

Fake News?

Fake News ist im Moment in aller Munde. Warum? Den KORRUPTEN POLITIKERN geht der Hintern auf Grundeis und genau aus diesem Grund versuchen sie den Menschen Angst zu machen und drohen mit Strafen für angebliche „Fake News“.

Wobei es gerade diese Politiker sind, die die größten LÜGEN in die Welt gesetzt haben. Ich erinnere nur an die Brutkastenlüge, oder die ganzen Regime-Changes im Nahen Osten, die aus purem EGOistischen PROFIT-Streben betrieben wurden und wofür Millionen Menschen sterben mussten. Und dessen Folge jetzt eben diese Flüchtlingsströme sind.

Die BEZAHLSCHREIBER halten weitgehend ihren Mund, man ist ja ABHÄNGIG vom Wohlwollen der KORRUPTEN. Aber ist das Journalismus? Ist das eure BERUFUNG, „liebe“ Journalisten des Mainstream?

Ihr habt euch KAUFEN LASSEN und das bricht jetzt alles über euch zusammen, die Wahrheit kommt ans Licht. Und weil ihr eure eigene FEIGHEIT nicht ertragen könnt, springt ihr auf den Zug auf und sprecht und schreibt von „Fake News“?

Noch könnt ihr umkehren, denn der Prozess des Aufwachens der Menschheit ist nicht mehr zu stoppen. Es ist ein weltweiter Prozess, auch wenn ihr versucht, irgendwo die Wahrheit zu unterdrücken, sie wird sich ihren Weg bahnen, denn FAKTEN sind FAKTEN. Da gibt es nichts dran zu rütteln, auch nicht mit PROPAGANDA.

Brutkastenlüge:

https://de.wikipedia.org/wiki/Brutkastenl%C3%BCge

False Flag Aktionen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Falsche_Flagge

Strategie der Spannung:

https://de.wikipedia.org/wiki/Strategie_der_Spannung

Also, die größten VERBRECHER rufen: „Haltet den Dieb.“ Ja, ein beliebtes Mittel, um von sich abzulenken, aber das „Spiel“ist aus.

Das, was losgetreten wurde, kann Niemand mehr stoppen, entweder macht die #Politik sich ehrlich oder sie wird gnadenlos untergehen. Denn die Menschen wachen auf und lassen sich von FASCHISTEN nicht mehr den Mund verbieten.

#FASCHISTEN? Natürlich! Wer Meinungen unterdrückt, in dem nur seine „Wahrheit“ gelten soll, der ist ein MeinungsFASCHIST!

Und warum ist es diesen ganzen möchtegern Machthabern nicht bewusst Weil sie schon immer durchtrieben und korrupt waren. Wer nach oben will, der muss intrigant und durchtrieben sein, so wursteln sich die Unfähigsten nach oben. Ganz wie in Peters These beschrieben.

Das Peter Prinzip

Peters These ist, dass jedes Mitglied einer ausreichend komplexen Hierarchie so lange befördert wird, bis es das Maß seiner absoluten Unfähigkeit erreicht hat, was in der Regel das persönliche Maximum der Karriere­leiter markiert und weitere Beförderungen ausbleiben lässt. Peter: „Nach einer gewissen Zeit wird jede Position von einem Mitarbeiter besetzt, der unfähig ist, seine Aufgabe zu erfüllen.

https://www.youtube.com/watch?v=2r_u1F3IQNU Mehr darüber auch hier:https://de.wikipedia.org/wiki/Peter-Prinzip

Der #Lügner sieht seine #LÜGEN nicht, da er sonst mit seinem hässlichen Selbst konfrontiert wäre. Also sind immer die Anderen schuldig.

So, hier habe ich euch jetzt etwas Geschichte zusammengestellt, damit ihr seht, wessen Geist in KOHL, MERKEL und Konsorten wirkte und bis heute lebendig gehalten wurde und in dem undemokratischen Gebilde EU mündete.

Nach 60 Jahren des Schweigens stellt dieses Online-Archiv zum ersten Mal die Original-Akten und Beweisstücke des Nürnberger Prozesses gegen den Chemie/Pharma/Öl-Konzern IG Farben (BAYER, BASF, Hoechst) einer weltweiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Dieses Archiv enthält zahllose Dokumente, die die Rolle dieses Konzerns bei der Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges aufzeigen. Die Veröffentlichung dieser bislang tot geschwiegenen Akten

wird dazu beitragen, die Geschichte des 20. Jahrhunderts neu zu schreiben.“

http://www.profit-over-life.org/internati…/deutsch/main.html

Die Nazi-Wurzeln der „Brüsseler EU” (Buch online lesen, oder herunterladen)



Der Zweite Weltkrieg war ein Eroberungskrieg, geführt vom Chemie-, Öl- und Pharma-Kartell, dessen Zielsetzung es war, mit patentierten chemischen Produkten einen Multi-Billionen-Dollar

Weltmarkt zu kontrollieren.

http://www.relay-of-life.org/…/die-nazi-wurzeln-der-brusse…/

Welche Rolle die #CDU spielte, könnt Ihr hier nachlesen.

#Nazis und die CDU in Deutschland:

http://www.ngo-online.de/2012/04/29/cdu-nazis-deutchland/

Welche Leute an der Spitze der deutschen Wirtschaft standen und somit auch die Politik gestaltet haben, erfahrt ihr unter diesen Links hier:

Fritz ter Meer (Bayer-Konzern)

https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_ter_Meer

Carl Wurster (BASF)

https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Wurster

Der Faschismus sollte Korporatismus heißen, weil er die perfekte Verschmelzung der Macht von ReGIERung und Konzernen ist.

Benito Mussolini

Ja richtig, „unser“ Wirtschaftssystem ist FASCHISMUS pur. Und die USA sind zur Speerspitze gemacht worden:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437284349809969&set=a.114691912069216.1073741828.100005852231655&type=1

Wer uns diesen FASCHISMUS ins Land brachte, das erfahrt ihr in diesem kurzen Video hier:

Alle Wege führen nach Rom, oder doch eher nach Babylon?

https://www.facebook.com/franzjosef.ferme/videos/621446128060456/

Und besonders „witzig“ ist es, dass Antifaschisten für Geld Meinungen torpedieren, die genau diesen Umstand bzw. diesen Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik aufzeigen.

Ist schon irgendwie schizophren, oder?

Euer Franz (Auf Facebook Franz-Josef Ferme )



P.S.: Und wegen der Wikipedia-Links braucht jetzt keiner groß Theater machen, manchmal steht dort auch die Wahrheit drin.

Hier findet ihr den Beitrag auch auf vk.com, falls die Stasi 2.0 zuschlagen sollte.

https://vk.com/wall344609671_397

Überarbeitet am 16.12.2016:

Als Ergänzung und absolut sehenswert, ein kurzgefasstes Video mit Vortrag von Dr. Rath.

Der neue Faschismus – Die Ursprünge der EU-Diktatur:



Und hier ein umfangreicheres Video:

Augenöffner! Wurzeln der Machtübernahme durch Konzerne in der EU und weltweit: