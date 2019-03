Schulstreik: Hoffnungen und Befürchtungen

Beim Frühstück hatten auch wir uns heute über die Schulstreiks unterhalten. Wir finden es gut, dass die Schüler nach langen Jahren der politischen Stille mal wieder Flagge zeigen, sich für ihre Zukunft engagieren. So dachte ich spontan, dass ich heute mal darüber schreiben sollte, was meine Gedanken zu den Streiks sind. Nun habe ich mich an den Rechner gesetzt und erst die übliche Runde durch meine Nachrichten gemacht. Dabei fand ich folgenden Text einer Facebook-Freundin Elisabeth Turm , der auch meinen Zwiespalt ausdrückt:

Nachdenklich . Ich finde die Klima-Demos grundsätzlich gut. Es war zeit, dass die Jugendlichen politisch aktiver werden und Verantwortung für ihr Leben und unsere Umwelt übernehmen. Aber :

1. Tun sie das auch wirklich? Das hätte enorme praktische Konsequenzen für ihr eigenes Leben . Ist ihnen das bewusst (gemacht worden)?

2. Wenn sie sich durchsetzen, welchem Systemwandel dient es? Wird dann die Bewegungsfreiheit drastisch eingeschränkt und einige Lebensformen, z. b. selbstbestimmt auf dem land, unmöglich / unfinanzierbar gemacht?

3. Kostet das vielleicht die Arbeitsplätze ihrer Eltern?

4. Wird der Naturschutz (weltweit und in unseren wäldern) unter dem weiter notwendigen Energiehunger leiden? Siehe Vogel-schreddernde und die Gesundheit beeinflussende Windradparks (hier, auch Infraschall), Umweltkatastrophen im Ausland durch seltene Erdenabbau (hier, hier).

Es kommt mir Alles zu „abgestimmt“ vor. Seit mehreren Jahrzehnten fürchte ich, trotz „grüner Denke “ das Aufkommen einer Art „Öko-Diktatur“, genauer gesagt, eine Diktatur, die im Mäntelchen der Ökologie daher kommt und die Niemand guten Willens und mit moralischem Denken ablehnen kann, die uns aber, mit Ausnahme einiger Privilegierter, viele Freiheiten kostet. 😉

Die Bewegung nimmt einseitige Fahrt auf und nutzt unsere vielleicht arglosen Kinder?

Wenn sie es ernst meinen, könnte man ja Freitags Pflicht-Umwelttage mit gemeinschaftlichem Müll-sammeln organisieren! Nur das in die regelmäßigen Pflichten einer Schule einbauen halte ich nach meinen Beobachtungen hier in Berlin schon für eine Herausforderung 😉

Die nächste Wahl wird zeigen, ob die Grünen davon profitieren, die alle aufs Fahrrad oder das nur wenigen zugängliche, in der Herstellung massiv umweltschädigende, teure Elektroauto zwingen wollen. Es passt einfach viel zu gut…

Heute im Kölner Stadtanzeiger gesehen, aufgenommen auf einer Demo auf der Kölner Domplatte

Auch mein Facebook-Freund Udo Rohner schaut sehr positiv auf diese neue Bewegung:

Wenn Schüler für den „Klimaschutz“ demonstrieren dann fordern sie damit im Grunde: – weniger Energieverbrauch,

– weniger Resourcenverbrauch,

– weniger Maschineneinsatz,

– weniger Mobilität,

– weniger Flächenverbrauch,

– weniger kurzlebige Gebrauchsgüter

– weniger Unterhaltungselektronik

– weniger Kommunikationstechnik

– weniger Fleisch,

– weniger intensive Landwirtschaft

– weniger intensive Forstwirtschaft

– weniger Südfrüchte

– weniger Importe

– weniger Fernreisen

– weniger Rüstung

– weniger Überfluss

– weniger Luxus

etc. etc. etc. und damit fordern die Kinder … Eine grundlegende Umstrukturierung unserer individuellen und gesellschaftlichen Lebensweise auf nahezu allen Ebenen unseres Gemeinwesens und unserer ganz persönlichen Alltagsgestaltung. Und am Ende dieses Prozesses stünde eine Gemeinschaft, in der es keine Altersarmut, keine Arbeitslosigkeit im klassischen Sinne, kein erniedrigendes HartzIV–System, keinen chronischen Niedriglohn, keinen unmäßigen Reichtum, keinen Pflegenotstand und keine Mitweltzerstörung zu Gunsten eines für unsere natürlichen Lebensräume unerträglichen Wohlstandes mehr gäbe, weil die Menschen zu einem sozialen Miteinander und Füreinander unter dem Leitbild einer intelligenten Bescheidenheit zusammengerückt wären.. Also lasst die Kinder doch bitte demonstrieren so oft und so lange und wofür oder wogegen sie wollen …. Udo Rohner

Und bei allem Für- und Wider der These, ob der natürliche Wandel des Klimas vom Menschen gemacht ist oder nicht, lasst uns bitte bedenken, dass Klima nicht vorausberechnet werden kann, da schon das Wetter nach 3 Tagen aufgrund nicht linearer Zusammenhänge ganz woanders als berechnet rauskommt. QPress sieht gar eine Klimareligion inzwischen am Werk und eine neue Hexenjagd auf Alle, die die neue Religion kritisieren, und regt an (siehe: Die Klimakirche – Apokalypse jetzt!):

Wir sollten also tolerant sein und zulassen, dass Menschen auch zu anderen Schlüssen kommen können, als der Mainstream. Wissenschaftler, die anderer Meinung sind, werden auch oft verdächtigt, Geld von der Öl- oder Automobilindustrie zu erhalten. Selbst wenn es so ist, liegt es daran, dass öffentliche Fördergelder nur an Wissenschaftler vergeben werden, die der Politik förder- und dienlich sind. Das Ergebnis wird von der Politik vorgegeben und der Wissenschaftler hat dies mit einer Studie zu beweisen, dann gibt es Geld.

Drücken wir die Daumen, dass unsere Kinder nicht unbewusst ferngesteuert agieren und sich nicht für etwas missbrauchen lassen, was am Ende auch ihren aktuellen Wünschen an die Gemeinschaft widerspricht!