Wird die ‚Deutsche Schuld‘ am Ende Deutschland regelrecht beerdigen?

Ja, was in Hitlers Reich mit vielen Menschen passierte, die im Sinne des Kollektivs als unwertes Leben eingestuft wurden, ist keine gute Visitenkarte, die unsere Vorfahren abgaben. Müssen aber ihre Nachfahren deshalb diese Schuld noch immer abtragen und deshalb Dinge ertragen, die am Ende gegen ihre Zukunft gerichtet sind?

Ich bekam heute von BEST-GOVERNMENT.ORG, einer Organisation, deren Mitglieder überzeugt sind, dass in unserer Politik in der Regel mehr als ungenügend für die komplexen politischen Aufgaben vorbereitete Menschen unterwegs sind und dringender Bedarf an entsprechender Bildung bestehe, den Hinweis auf ein Video, das ihre These stark unterstreicht. Ausgerechnet ein jüdischer Reporter agiert hier als Augenöffner für die heutigen Deutschen. Ja, ich leide mit ihm mit:

Nun kann manch Einer einwenden, dass die Verteidigen dieses deutschen Staates doch eh nicht sinnvoll wäre und die Staaten doch besser aufzulösen seien. Denn ohne Staaten sollte es dann doch auch keine Kriege mehr geben. Eine Eineweltregierung würde dann optimal für das Wohl Aller sorgen können. In einer solchen dann hoffentlich sehr freien Welt kann doch Jeder sein Leben leben, wo er mag, wenn er dabei niemand Anderem schadet.

Nur: noch sind wir nicht dort und die Unterschiede in den Kulturen sind groß, und es gibt Erwartungshaltungen des Miteinanderumgehens. Und da kommen nicht von ungefähr Ängste besonders von Frauen, wie jener im Video, aber auch Juden, und auch Schwulen und Lesben vor einer Kultur, in der sie deutlich weniger akzeptiert werden, aber auch Andersgläubige keinen guten Stand haben. Wer auf diese Ängste wie Frau Merkel so wenig eingehen kann, hat doch seinen Job nicht wirklich verstanden.

Und dass Frau Merkels Tun auf rechtlich tönernen Füßen steht, hatte uns der Verfassungsrechtler Udo di Fabio schon 2016 mitgeteilt:

Angela Merkels radikale Grenzöffnung ist offenbar ein historischer Rechtsbruch. Das mit Spannung erwartete Gutachten des Verfassungsrechtlers Udo di Fabio erschüttert das politische Berlin. Ausgerechnet eine Regierungspartei weist der Regierung Verfassungsbruch nach.

Das Gutachten ist für Angela Merkel ein Donnerschlag. Der Verfassungsrechtler Udo di Fabio kommt nach juristischer Prüfung der aktuellen Migrationskrise zu einem erschütternden Befund: Die Bundesregierung bricht mit ihrer Weigerung, die Landesgrenzen umfassend zu kontrollieren, eindeutig Verfassungsrecht. In dem Gutachten heißt es: „Der Bund ist aus verfassungsrechtlichen Gründen (…) verpflichtet, wirksame Kontrollen der Bundesgrenzen wieder aufzunehmen, wenn das gemeinsame europäische Grenzsicherungs- und Einwanderungssystem vorübergehend oder dauerhaft gestört ist.“ Auf NTV: Der Richter der Kanzlerin