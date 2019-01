Mitglieder des Komitee der 300

Es ist lange her, dass ich von dem Komitee der 300 erfuhr, die im Wesentlichen die Weltgeschicke zu steuern scheinen (hier). Inzwischen gibt es ein Buch von John Coleman, das die Mitglieder auflistet: Das Komitee der 300: Die Hierarchie der Verschwörer. Auf der Internetseite Geschichte-Chronologie fand ich die Liste, auf dortige Intro verzichte ich, die Namen sprechen für sich … (übersetzt aus)

Abdullah II König von Jordanien – wichtige, imperiale Marionette im Nahen Osten, mit britischem Studium, mit „US“-Ehefrau

Roman Abramowitsch – russischer Oligarch, 12 Milliarden „US“$ Vermögen, hat starke Beziehungen nach England

Josef Ackermann – schweizer Bankier und CEO bei der Deutschen Bank

Edward Adeane – britischer Treuhänder, Diplom an der Universität von Eton, Privatsekretär des Prinz von Wales

Marcus Agius – britisch-maltesischer Financier, Vorstandsvorsitzender der Barclay’s Bank, ist im Vorstand der BBC, ist mit einer Tochter von Edmund de Rothschild verheiratet

Martti Ahtisaari – Ex-Präsident von Finnland, 2008 Nobelpreisträger, war in die UNO-Aktion im Kosovo involviert

Daniel Akerson – CEO bei General Motors, zuvor CEO bei MCI [Telefongesellschaft], General Instrument [TV-Halbleiterkabelfirma], Nextel [Telefonfirma], kam 2003 zur Carlyle-Gruppe [private Schattenbank]

Albert II., König von Belgien – in derselben Dynastie wie die Windsors (Sachsen-Coburg-Gotha)

Alexander, Kronprinz von Jugoslawien – Erbe des Königs von Jugoslawien

Giuliano Amato – Ex-Premierminister von Italien, Vizepräsident bei der Konvention für die EU-Verfassung

Carl A. Anderson – 13. „Höchster Ritter der Kolumbus-Ritter“, sitzt im Rat der Vatikan-Bank

Giulio Andreotti – Ex-Premierminister von Italien, vor Bericht wegen Manövern und Mord angeklagt

Andrew Herzog von York – zweiter Sohn von Elisabeth II., vierter Thronnachfolger von 16 Ländern, steht mit dem pädophilen Jeffrey Epstein in Verbindung

Anne, königliche Prinzessin – Tochter von Elisabeth II.

Nick Anstee – 682. „Lord-Bürgermeister der Bankenzone von London (City of London)“, steht mit dem Buchhalterskandal von Arthur Anderson in Verbindung, Direktor des int’l Anwaltsbüros SJ Berwin

Timothy Garton Ash – britischer Historiker, Professor in Oxford, Europäischer CFR [Council of Foreign Relations?], Gewinner des „George-Orwell-Preises“

William Waldorf Astor – 4. Vizegraf Astor, Erbe der Astor-Dynastie, Studienabschluss in Eton, sitzt im Oberhaus (House of Lords)

Pyotr Aven – russischer Oligarch mit engen Beziehungen zu England

B

Jan Peter Balkenende – Ex-Premier von Holland, Marionette von Königin Beatrix, Führer der Bilderberger, Cousine von Elisabeth II.

Steve Ballmer – CEO bei Microsoft, reines Vermögen 15 Milliarden „US“$

Ed Balls – britischer Politiker, Fabianische Gesellschaft [diktatorische Sozialisten]

Jose Manuel Barroso – Präsident der Europäischen Kommission, Ex-Premier von Portugal, zuvor Maoist [kommunistischer Extremist]

Beatrix Queen der Niederlande – Führerin der Bilderberger, auch im Club of Rome

Marek Belka – Ex-Premierminister von Polen, zuvor IWF [Internationaler Währungsfond], zuvor in der Führung der Nationalbank von Polen

C. Fred Bergsten – „US“-Ökonom, Autor, politischer Berater, Mitglied globalistischer Thinktanks, zuvor im „US“-Finanzministerium

Silvio Berlusconi – Ex-Premierminister von Italien, Reinvermögen 5,9 Milliarden „US“$, wegen Mafiaverbindungen angeklagt, falsche Buchführung, Betrug, Korruption und Bestechung [Er ließ sein eigenes Land vermüllen, und Tettamanti war die Vermittlerstation in der Schweiz, um die Müllmafia zu organisieren]

Ben Bernanke – Vorsitzender der FED (US Federal Reserve)

Nils Bernstein – Dänische Nationalbank

Donald Berwick – in der Führung der „US“-Krankenversicherung „US Medicare“, Gesundheitsdienst für Bedürftige, verbunden mit Obamacare, Professor an der Medizinhochschule von Harvard (Harvard Medical School), hat einige britische Titel

Carl Bildt – Ex-Premierminister von Schweden, ist in Balkan-Angelegenheiten involviert, globalistischer Antreiber, Club von Madrid

Sir Winfried Bischoff – Vorsitzender der Lloyds Banking Group, zuvor CEO bei der Bank „Citigroup“

Tony Blair – Ex-Premierminister Grossbritanniens, steht mit den illegalen Invasionen im Irak und in Afghanistan in Verbindung, wegen Kriegsverbrechen angeklagt

Lloyd Blankfein – CEO bei der Bank Goldman-Sachs, steht mit Rockefeller in Verbindung

Leonard Blavatnik – russischer Oligarch, der in London lebt, Nettovermögen 10 Milliarden „US“$, besitzt den Konzern „Access Industries“, hat Beziehungen zu den Universitäten in Harvard (Harvard University) und in Tel Aviv (Tel Aviv University)

Michael Bloomberg – Bürgermeister von New York City, Nettovermögen 22 Milliarden „US“$, Besitzer von Bloomberg Media,

Frits Bolkestein – holländischer Politiker, der in die EU-Direktiven und in globalistische Initiativen involviert ist

Hassanal Bolkiah – Sultan von Brunei, Nettovermögen 20 Milliarden „US“$, hat eine hohe, britisches Studium, hat Verbindungen zu Royal Dutch Shell, ist Ehrenadmiral der Königlichen Marine (Royal Navy) des Vereinigten Königreichs

Michael C Bonello – Gouverneur der Zentralbank von Malta

Emma Bonino – EU-Minister, Ex-EU-Parlamentarier

David L. Boren – „US“-Präsidentenberater, Ex-Gouverneur von Oklahoma, Ex-„US“-Senatsmitglied, Ex-Vorsitzender des Geheimkomitees in Sen (Intelligence Committee in Sen) [?]

Borwin Herzog von Mecklenburg

Charles Bronfman – Besitzer der Spirituosenfirma „Seagram“, Nettovermögen 2 Milliarden „US“$, Gründer der zionistischen Wohlfahrt

Edgar Bronfman Jr. – Ex-CEO des Warner Musik-Konzerns (Warner Music Group), Mitglied der Bronfman-Dynastie

John Bruton – Ex-Premierminister von Irland

Kriegstreiber Brzezinski

Zbigniew Brzezinski – in der Führung der Trilateralen Kommission, zuvor „US“-Präsidentenberater, ist in globalistische Thinktanks und in Propaganda in Sachen 11. September involviert, hat Verbindungen zu Bin Laden, ist mit dem illegalen Krieg in Afghanistan verbunden, ist Harvard-Absolvent, ist Mitglied beim CFR (Council on Foreign Relations), zuvor in der Führung von Amnesty International [Brzezinski ist halb Pole, ein Kriegstreiber der Königin von England mit Feindbildern gegen Deutschland, und seit seinem Buch „Betreen Two Ages“ ein Befürworter des Genozids an der Weltbevölkerung mit Kriegen und Seuchen].

Robin Budenberg – in der Führung der britischen Regierung, um Rettungsaktionen (Bailout) zu überwachen

Warren Buffett – Besitzer der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway, Nettovermögen 44 Milliarden „US“$, ist einer der Profiteure der neuen Armut in den „USA“, steht in Verbindung mit dem Desaster im Golf von Mexiko als Besitzer von Nalco, die das Strandreinigungsmittel „Corexit“ herstellt, ein giftiges Mittel, das immer noch den Golf verseucht; steht mit dem 11. September 2001 in Verbindung

Kriegsverbrecher und Massenmörder George Bush senior

George HW Bush – Ex-Präsident der „USA“ [Bush senior], sein Vater war mit den Nazis verbunden; internationales Banking, grosses Ölgeschäft und Drogenhandel, Ex-CIA-Boss, ist mit der Ermordung der beiden Kennedys John F. Kennedy und Robert F. Kennedy verbunden; ist mit dem 11. September und mit beiden Irakkriegen verbunden; ist in der Führung der internationalen Familie der Hochkriminellen, ist bei Skull&Bones bekannt, ist 33. Grad bei den Freimaurern

[George Bush senior ist eine weitere Puppe der hyperkriminellen Königin von England. Er hat die „US“-Verfassung mehrfach gebrochen, ukm Kriege zu führen und Invasionen zu veranstalten, zum Beispiel die Invasion von Panama 1990 oder den Massenmord gegen irakische Soldaten von 1991, die sich mit der Weissen Flagge schon auf dem Rückzug befanden. Bush senior liess die Irakis ohne Kriegserklärung und ohne Genehmigung des Kongresses bombardieren – mit Uraniumbomben etc.].

C

David Cameron – Premierminister von England, Absolvent der Universität Eton und Oxford; er ist eine Marionette der Königin Elisabeth II.; er ist mit den Rothschilds verbunden

Camilla Herzogin von Cornwall – zweite Ehefrau des Prinzen von Wales

Fernando Henrique Cardoso – Ex-Präsident von Brasilien

Peter Carington – britischer Politiker und Baron, Mitglied im Oberhaus (House of Lords)

Karl XVI Gustaf König von Schweden – enger Cousin von Elisabeth II.

Carlos Herzog von Parma – Mitglied der holländischen Königsfamilie mit vielen Titeln; in der Führung von mehreren Orden, Ritter von Malta

Mark Carney – Gouverneur der Bank von Kanada, 13 Jahre bei der Bank Goldman Sachs

Cynthia Carroll – CEO der Platin-Minenfirma „Anglo American“

Jaime Caruana – Geschäftsführer der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Ex-Gouverneur der spanischen Zentralbank (Bank of Spain)

Sir William Castell – Vorsitzender des „Wellcome Trust“, Direktor von General Electric und von BP

3x Chan

Anson Chan – chinesischer Politiker, der in die britische Regierung von Hongkong involviert ist

Margaret Chan – Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, ehemaliges Mitglied in der Regierung von Hongkong

Norman Chan – Geschäftsführer der Zentralbank von Hongkong (Hong Kong Monetary Authority)

Charles Prinz von Wales – Erbe und Thronfolger des Britischen Commonwealth, unterstützt „eine nachhaltige Entwicklung“ bei den Globalisten und hat Dritte-Welt-Länder manipuliert; speziell involviert bei der Ausnutzung von Bodenschätzen, bei der Bevölkerungskontrolle bei der UNO; bei hunderten NGOs aktiv; bei den Freimaurern aktiv; ist mit dem Mord an seiner ersten Frau Diana verbunden.

Richard Chartres – anglikanischer Bischof von London

Stefano Delle Chiaie – „neofaschistischer“ Aktivist in Italien, Freimaurer, ist von einem Gericht wegen Terrorismus angeklagt worden; steht mit der Operation Condor [Tötung linker Führer durch die „USA“ in Latein-„Amerika“] in Verbindung.

Dr John Chipman – Geschäftsführer des globalistischen, britischen Thinktanks „Internationales Institut für Strategische Studien“ (International Institute for Strategic Studies),

Patokh Chodiev – usbekischer Oligarch, der in London lebt, Nettovermögen 3 Milliarden „US“$; ist im Minengeschäft, Ölgeschäft, Gasgeschäft und im Banking involviert

Christoph Prinz von Schleswig-Holstein

Fabrizio Cicchitto – italienischer Politiker, Marxist, wurde in die Freimaurerloge P2 aufgenommen; war daran beteiligt, dass Italien in die EU aufgenommen wurde

Wesley Clark – „US“-General, Ex-Oberkommandant der NATO in Europa; ein Rhodes-Student; im Balkan involviert; ist mit dem Vorfall von Waco verbunden; war „US“-Präsidentschaftskandidat

Kenneth Clarke – britischer Politiker und Bürokrat

Nick Clegg – Vizepremierminister des Vereinigten Königreichs

Bill Clinton – Ex-„US“-Präsident, Ex-Gouverneur von Arkansas, ein Rhodes-Student; in den Balkan involviert; ist in den Schutz von Bin Laden involviert; ist mit der Bush-Familie verbunden; ist mit dem internationalen Drogenhandel verbunden; ist mit den Rockefellers und Rothschilds verbunden; ist ein Freimaurer; ist mit dem Technologie-Transfer an China verbunden.

Abby Joseph Cohen – „US“-Ökonom; Bank Goldman Sachs; Ex-FED (Federal Reserve); Vorsitzender des Amerikanischen Jüdisch-Theologischen Seminars, Kurator bei der Cornell-Universität

Ronald Cohen – in Ägypten geborener, britisch-jüdischer Risikokapital-Anleger (venture capitalist); Ausbildung in Oxford

Gary Cohn – Präsident und CEO der Bank Goldman Sachs

Marcantonio Colonna di Paliano Herzog von Paliano

Constantijn Prinz der Niederlande – dritter Sohn von Königin Beatrix der Niederlande

Constantine II Königin von Griechenland – sie war die letzte Königin von Griechenland

David Cooksey – britischer Risikokapitalanleger, Ex-Direktor der englischen Nationalbank (Bank of England), Vorsitzender des Bechtel-Konzerns, von Elisabeth II. zum Ritter geschlagen

Brian Cowen – Ex-Premierminister von Irland, war am Bankrott von Irland gegenüber dem IWF und der EU mitbeteiligt

Sir John Craven – Direktor von Reuters, Ex-Direktor der Deutschen Bank, Ex-Vorsitzender der britischen Investmentbank Morgan Grenfell

Andrew Crockett – britischer Bankier, Ex-Geschäftsführer der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ, vormals bei der englischen Nationalbank (Bank of England), Angestellter bei JP Morgan Chase Bank, Mitglied bei der Gruppe der 30, von Elisabeth II. zum Ritter geschlagen

D

Uri Dadush – Senior-Gesellschafter der Carnegie-Stiftung für Internationalen Frieden; war bei der Weltbank; Studium an der Hebräischen Universität und an der Harvard-Universität

Tony D’Aloisio – Vorsitzender der Australischen Sicherheits- und Investment-Kommission, Ex-Direktor der Weltbörsenvereinigung (World Federation of Stock Exchanges); unterstützt globalistische Initiativen

Alistair Darling – schottischer Politiker und Parlamentsmitglied (Member of Parliament)

Sir Howard Davies – britischer Ökonom, Direktor der Londoner Hochschule für Wirtschafts- und Politikwissenschaften (London School of Economics and Political Science), macht globalistische Initiativen und Propaganda

Etienne Davignon – belgischer Politiker, Ex-Vizepräsident der Europäischen Kommission; Vorsitzender der Bilderberger; Vorsitzender der Brüssel-Fluggesellschaft (Brussels Airlines)

David Davis – britisches Parlamentsmitglied

4x De Rothschild

Benjamin de Rothschild – Bankier in der Schweinz, Abkomme des französischen Teils der Rothschild-Dynastie

David Rene de Rothschild – Vorsitzender der Rothschild-Besitzbestände, vom französischen Teil der Rothschild-Dynastie

Evelyn de Rothschild – britischer Financier, Partner bei N.M. Rothschild und Söhne, Ex-Direktor von De Beers [Diamantenproduzent], Ex-Direktor von IBM England (IBM UK), Ex-Direktor bei der Zeitung Daily Telegraph; von Elisabeth II. zum Ritter geschlagen

Leopold de Rothschild – britischer Financier, Ex-Angestellter bei der Bank Kuhn, Loeb&Co.; Bank Morgan Stanley; Partner von N M. Rothschild und Söhne

Joseph Deiss – schweinzer Ökonom und Politiker; Ex-Präsident der Versammlung der UNO; Globalist [Schweinzer]

Oleg Deripaska – russischer Oligarch; Nettovermögen 16,8 Milliarden „US“$; CEO beim russischen Mischkonzern „Basic Element“; CEO bei der Aluminiumfabrik „United Company RUSAL“; mit den Rothschilds verbunden

Michael Dobson – britischer Geschäftsmann; CEO bei Schroder Internationales Anlagenmanagement; mit den Rockefellers verbunden

Mario Draghi – Präsident der Europäischen Zentralbank; Ex-Gouverneur der italienischen Nationalbank; Ex-Professor an der Harvard-Universität

Jan Du Plessis – südafrikanischer Geschäftsmann; CEO beim Tabakkonzern „British American Tobacco“; Direktor des Konzerns „Lloyds TSB Group; Vorsitzender der Minenfirma „Rio Tinto“

William C. Dudley – Präsident der FED von New York; war bei der Bank Goldman Sachs

Wim Duisenberg – dänischer Politiker; Ex-Präsident der Europäischen Zentralbank; Ex-Präsident der niederländischen Zentralbank; war beim IWF; AUSGETRETEN

E

Edward Herzog von Kent – Herzog von Kent, erster Cousin von Elisabeth II., Grossmeister bei den Freimaurern in England und Wales; Präsident der Pfadfindergesellschaft

Edward Graf von Wessex – dritter Sohn von Elisabeth II.

Elisabeth II – die satanistische Chefin des Komitees der 300: Befehle von Kriegen und politischen Morden

Elizabeth II. Königin von England – Monarchin des britischen Commonwealth, Oberhaupt („Supreme Governor“) der Englischen Kirche, Oberhaupt der Internationalen Freimaurerei; Oberhaupt des Garter-Ordens; Oberhaupt des Komitees der 300; besitzt 1/6 der weltweiten Landmasse; ist mit den meisten Verbrechen und Betrügereien der ganzen Welt verbunden

John Elkann – italienischer Industrieller, Besitzer der Autofirma FIAT, der Autofirma Chrysler, CEO der Investmentfirma „Exor“, Mitglied der Denkfabrik „Brookings Institution“

Vittorio Emanuele Prinz von Neapel – Prinz von Neapel, Herzog von Savoyen, Mitglied der Freimaurerloge P2, gerichtlich wegen Mordes angeklagt

Ernst August Prinz von Hannover – Prinz von Hannover, mit der Erbin des Thrones von Monaco verheiratet

F

Martin Feldstein – „US“-Ökonom, Professor an der Harvard-Universität, Ex-Regierungsberater von Präsident Reagan

Matthew Festing – britischer Grossmeister und Monarch des Malteserordens (Souvereign Military Order of Malta), Offizier im Orden des Britischen Weltreichs (Order of the British Empire)

François Fillon – Premierminister von Frankreich

Heinz Fischer – Präsident von Österreich

Joschka Fischer – deutscher Politiker; Ex-Aussenminister und Ex-Vizekanzler von Deutschland

Stanley Fischer – „US“-israelischer Ökonom; Gouverneur der Israelischen Nationalbank „Bank of Israel“; Ex-Chefökonom der Weltbank; Bilderberger

Niall FitzGerald – irischer Geschäftsmann, Ex-CEO [des Mischkonzerns] „Unilever“; Mitglied im Weltwirtschaftsforum; verbunden mit [Pharma] Merck, mit der irischen Nationalbank und mit [der Versicherungsgesellschaft] „Prudential“

Franz Herzog von Bayern – Herzog von Bayern, Miterbe beim House of Stuart,

Mikhail Fridman (Michael Fridman]- jüdisch-russischer Oligarch, Nettovermögen 15 Milliarden „US“$, Mitglied beim russischen Council on Foreign Relations (CFR); Gründer der Russisch-jüdischen Kongresses

Friso Prinz im Hause Oranien-Nassau – Prinz von Oranien -Nassau, zweiter Sohn der Königin Beatrix der Niederlande

G

Bill Gates – EX-CEO bei Microsoft, Nettovermögen 61 Milliarden „US“$; erlaubte die uneingeschränkte Spionage über Microsoft Windows; ist mit Globalisten verbunden, die die Entvölkerung durch Impfung befürworten

Christopher Geidt – privater Sekretär von Elisabeth II., Studium in Oxford

Timothy Geithner – US-Schatzmeistersekretär, Ex-Präsident bei der FED in New York, ist mit dem Raub bei im „US“-Rettungsprogramm „TARP“ verbunden

Georg Friedrich Prinz von Preussen – Prinz von Preussen

Dr Chris Gibson-Smith – Vorsitzender der Londoner Börse

Michael Gorbatschow – Ex-Präsident der Sowjetunion, Club von Madrid, ist bei globalistischen Initiativen dabei

Al Gore – Ex-Vizepräsident der „USA“, Ex-Senator, Studium in Harvard, sein Vater war mit Armand Hammer verbunden – ein kommunistischer Sowjet, Nobelpreisträger für den grossen, globalen Klimabetrug

Allan Gotlieb – kanadischer Bürokrat, Mitglied bei der Trilateralen Kommission, Mitglied der Carlyle Group, Vorsitzender bei Sotheby’s Canada; Globalist, der die Nordamerikanische Union unterstützt

Stephen Green – britischer Baron, Staatsminister für Handel und Investment; Ex-Vorsitzender der Bank HSBC; Studium in Oxford und beim MIT [Massachussets Institute of Technology]

Alan Greenspan – Ex-Vorsitzender der FED der „USA“, Ritterkommandant des britischen Empire

Gerald Grosvenor, 6. Herzog von Westminster – Herzog von Westminster, Nettovermögen 7,35 Milliarden Pfund, der reichste Immobilienbesitzer im Vereinigten Königreich

Jose Angel Gurria – Generalsekretär der NGO „OECD“, Ex-CEO der Nationalen Entwicklungsbank von Mexiko, Ex-CEO der Aussenhandelsbank (Foreign Trade Bank)

H

William Hague – Aussenminister des Vereinigten Königreichs; Studium in Oxford

Sir Philip Hampton – Vorsitzender der Königlichen Bank von Schottland (Royal Bank of Scotland), Ex-Finanzdirektor der Bank „Lloyds“, BT Group [Britische Telekomgesellschaft], GB Group [britischer Energiekonzern], und British Steel [britischer Stahlkonzern]

Hans-Adam II Prinz von Liechtenstein – Prinz von Liechtenstein, Besitzer des LGT Bankkonzerns, Nettovermögen 7,6 Milliarden „US“$

Harald V König von Norwegen – König von Norwegen

Stephen Harper – Premierminister von Kanada, Zionist, unterstützt die Globalisierung und die Nordamerikanische Union

François Heisbourg – Präsident des Internationalen Instituts für strategische Studien (International Institute for Strategic Studies), ein Globalisierungs-Thinktank mit Sitz in London

Henri Grossherzog von Luxemburg – Herzog von Luxemburg, Grosskreuz-Ritter des Königlichen Victorianerordens

Philipp Hildebrand – Ex-Chef der Schweinzerischen Nationalbank; Studium in Oxford – [Schweinzer]

Carla Anderson Hills – Co-Vorsitzender im Rat für Ausländische Beziehungen (Council on foreign Relations CFR); Mitglied im Leitungsgremium der Trilateralen Kommission, Ex-Minister der HUD [Hafengesellschaft in Hongkong]; unterstützt die Nordamerikanische Union

Richard Holbrooke – amerikanischer Bürokrat; Präsidentenberater; mit dem Vietnamkrieg verbunden; AUSGETRETEN

Patrick Honohan – Gouverneur der Zentralbank von Irland

Alan Howard – britischer Hedgefond-Manager, 26 Milliarden „US“$ Anlagevermögen; war bei [„US“-Investmentbank] Salomon Brothers

I

Alijan Ibragimov – Oligarch aus Kirgisien; ist in Kasachstan im Minengeschäft, im Ölgeschäft und im Gasgeschäft

Stefan Ingves – Gouverneur der schwedischen Zentralbank

Walter Isaacson – CEO des Globalisierungs-Thinktanks Aspen Institute; Redaktionsleiter beim Time Magazin; Vorsitzender des Rundfunkdirektoriums; verbunden mit [dem Hurrikan] Katrina

J

Kenneth M. Jacobs – CEO [der Investmentbank] Lazard

Juan Carlos König von Spanien – König von Spanien, viele andere Titel

DeAnne Julius – Vorsitzender des Chatham-Hauses (Royal Institute of International Affairs, RIIA), war bei der Weltbank, war beim CIA; Gründungsmitglied des Währungspolitikkomitees der Nationalbank von England

Jean-Claude Juncker [Alkoholiker] – Premierminister von Luxemburg; Ex-Präsident des Europäischen Rates

K

Peter Kenen – Seniorgenosse für internationale Wirtschaftsangelegenheiten beim Council on Foreign Relations CFR; bei der Ford-Stiftung; Globalisierungsanhänger

John Kerry – „US“-Senator; Präsidentschaftskandidat; Mitglied bei Skull&Bones; der Reichtum der Familie kommt von Heinz Ketchup und zuvor vom Opiumhandel; er ist ein Freimaurer; er ist ein falscher Held des Vietnamkriegs

Mervyn King – Gouverneur der Nationalbank von England (Bank of England); Grosskreutzritter des Ordens des British Empire

Glenys Kinnock – Ratsmitglied des Europäischen Rates für Auswärtige Angelegenheiten (European Council on Foreign Relations); Ex-Mitglied des Europäischen Parlamente; Mitglied im Oberhaus (House of Lords)

Massenmörder Kissinger

Henry Kissinger – Ex-„US“-Aussenminister; er ist ein Bilderberger; er ist beim Rat für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations CFR); er ist Nobelpreisträger; er ist in den Vietnamkrieg und in die Massenmordpolitik von Kambodscha involviert; er ist in den Massenmord in Chile involviert; er ist in den Balkankrieg involviert; er wurde gerichtlich wegen Kriegsverbrechen und Terrorismus angeklagt

Malcolm Knight – kanadischer Vizevorsitzender der Deutschen Bank; Ex-Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ); Studium in London

William H. Koon II – Tempelritter, Rosenkreuzer, kein Link vorhanden

Paul Krugman – amerikanischer Ökonom und Propagandist der Globalisierung; Studium in Yale und an der Wirtschaftshochschule in London (London School of Economics); Mitglied beim Rat für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations)

John Kufuor – Ex-Präsident von Ghana, Ex-Verwaltungsratsmitglied in der Afrikanischen Union

L

Giovanni Lajolo – Präsident des Regierungsrats des Vatikanstaats; emerierter Kardinalspräsident der Pontifikalen Kommission von Vatikan Stadt.

Anthony Lake – Exekutivdirektor von UNICEF

Richard Lambert – Ex-Generaldirektor der CBI [Confederation of British Industry]; Kanzler der Universität Warwick (England); von Elisabeth II. zum Ritter geschlagen

Pascal Lamy – Generaldirektor der Welthandelsorganisation WTO

Jean-Pierre Landau – er war beim Internationalen Währungsfond IWF; er war im Verwaltungsrat der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ; er war bei der französischen Nationalbank (Banque de France)

Timothy Laurence – Ehemann der einzigen Tochter von Elisabeth II.

James Leigh-Pemberton – britischer Bankier, Hauptkassier des Herzogtums Cornwall (Prinz von Wales); Studium in Eton; war bei der S.G. Warburg&Co.-Bank; war Geschäftsführer bei der Credit Suisse

Leka Kronprinz von Albanien – Prinz von Albanien, Erbe des Königs von Albanien

Mark Leonard – britischer Globalisierungsanhänger in Thinktanks und Propagandist; Mitgründer und Direktor des Europäischen Rates für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations, CFR)

Peter Levene – britischer Baron; Vorsitzender der Investmentbank NBNK; Ex-Lordbürgermeister des Bankenzentrums in London (City of London)

Lev Leviev – bucharisch-israelischer Oligarch, Nettovermögen 12 Milliarden „US“$; Diamantenminen in Angola und palästinensische Siedlungen

Arthur Levitt – Ex-Vorsitzender der „US“-Börsenaufsicht SEC [Security and Exchange Commission], Berater der Carlyle Group [„US“-Schattenbank]

Michael Levy – Präsident der jüdischen Wohlfahrt CSV; er ist bei der Jüdischen Freien Schule; jüdische Pfadfinder JLGB [Jewish Lads and Girls Brigade]

Joe Lieberman – „amerikanisch“-israelischer Senator; steht in Verbindung mit dem Verbrechen des 11. Septembers 2001; steht in Verbindung mit dem Patriotengesetz „Patriot Act“; steht in Verbindung mit vielen Tyrannei-Gesetzen

Ian Livingston – CEO bei BT (British Telecom),

Lee Hsien Loong – Premierminister von Singapur; Studium in England

Lorenz von Belgien, Erzbischof von Österreich-Este – belgisches Königtum

Louis Alphonse Herzog von Anjou – Herzog von Anjou, stellt Anspruch auf den Thron des Königs von Frankreich

Gerard Louis-Dreyfus – vorsitzender der Energiegesellschaft „Louis Dreyfus Energy Services“; Nettovermögen 2,9 Milliarden „US“$

M

Mabel Prinzessin von Oranien-Nassau – Ehefrau des zweiten Sohns der Königin Beatrix der Niederlande

Peter Mandelson – britischer Bürokrat; Parlamentsmitglied; Ex-Handelskommissar der EU; mit den Rothschilds verbunden

Sir David Manning – britischer Ex-Botschafter in den „USA“; ist mit der Irak-Invasion verbunden; war auch britischer Botschafter in Israel

Margherita Erzherzogin von Österreich-Este – Ehefrau des Erzbischofs von Österreich-Este

Margarethe II Königin von Dänemark – Königin von Dänemark

Guillermo Ortiz Martinez – mexikanischer Bürokrat, war Botschafter beim Internationalen Währungsfond

Alexander Mashkevitch – kasachisch-israelischer Oligarch; Metallgeschäfte und Gasgeschäfte in Kasachstan; ist mit [dem Bergbauunternehmen] ENRC verbunden

Stefano Massimo Prinz von Roccasecca dei Volsci – Nachkomme der Massimo-Dynastie und des italienischen Königtums

Fabrizio Massimo-Brancaccio Prinz von Arsoli und Triggiano – Massimo-Dynastie und Königtum

William Joseph McDonough – Vizevorsitzender der Bank Merril Lynch, Ex-Präsident der FED in New York; Ex-Aufsichtsratsvorsitzender der Nationalbank von Chicago; Mitglied beim Rat für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations CFR)

Mack McLarty – Ex-Stabschef im Weissen Haus unter Clinton; CEO bei McLarty Companies; im Aufsichtsrat von Arkla Gas; im Rat von National Petroleum; ist mit Kissinger verbunden

Yves Mersch – Gouverneur der Zentralbank von Luxemburg; Mitglied und Leiter des Rats der Europäischen Zentralbank; ist mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) verbunden

Michael Prinz von Kent – britisches Königtum, erster Cousin von Elisabeth II., Grossmeister von zwei Freimaurerlogen

Michael König von Rumänien – König von Rumänien, dritter Cousin von Elisabeth II., ist mit dem Kommunismus verbunden

David Miliband – britischer Bürokrat

Ed Miliband – britischer Bürokrat und Parlamentsmitglied; Studium in Oxford und an der Londoner Hochschule für Wirtschafts- und Politikwissenschaften (London School of Economics and Political Science LSE); sein Vater war ein Marxist

Lakshmi Mittal – indischer Staalmagnat; CEO von Mittal – der weltweit grösste Stahlbetrieb; ist mit der Bank Goldman Sachs verbunden

Glen Moreno – Vorsitzender der britischen Finanzinvestgesellschaft (UK Financial Investments Limited), die die Bankbeteiligungen der englischen Regierungen unter Kontrolle hat; war bei der Bank Citigroup; Direktor der [Investmentbank] Fidelity International; Vorsitzender beim [Medienkonzern] Pearson; ist mit dem Banking bei Lloyds verbunden

Moritz Prinz und Landgraf von Hessen-Kassel – Prinz von Hessen-Kassel

Rupert Murdoch – australisch-„amerikanischer“ Medienmogul; besitzt die Medienkonzerne NewsCorp und Fox; gerichtlich beschuldigt wegen Bestechung, Telefonspionage, Verleumdung, Lüge, Insiderhandel; er ist ein Freimaurer; er ist mit dem norwegischen Massenmord verbunden; er ist mit dem 11. September 2001 verbunden; er ist mit dem illegalen Irakkrieg verbunden

N

Charles Napoleon – Oberhaupt des Ersten Adelsgeschlechts von Frankreich

Jacques Nasser – libanesischer Vorsitzender der [Minengesellschaft] BHP Billiton; er ist mit der Bank JP Morgan Chase verbunden, ebenso mit Sky Corp und mit Ford Motors

Robin Niblett – Direktor des Chatham-Haus (Königliches Institut für Auswärtige Angelegenheiten – Royal Institute of International Affairs, RIIA) – ist mit jedem Krieg verbunden; betreibt seit 1920 Massenraub und Grausamkeiten

Vincent Nichols – Erzbischof von Westminster; Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche in England und Wales; wird mit dem Missbrauch von Buben in Verbindung gebracht

Adolfo Nicolas – 30. schwarzer Papst; Ordensgeneral der Jesus-Gesellschaft (Jesuiten); Oberhaupt des höchsten Männerordens des Vatikans

Christian Noyer – Vorsitzender der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ; Gouverneur der französischen Nationalbank (Banque de France); Ex-Vizepräsident der Geschäftsführung der Europäischen Zentralbank

O

Sammy Ofer – israelischer Schifffahrts-Baron, Nettovermögen 10,3 Milliarden „US“$ mit Bruder Yuli; AUSGETRETEN

Alexandra Ogilvy Lady Ogilvy – Prinzessin des Vereinigten Königreichs von Elisabeth II.

David Ogilvy 13. Graf von Airlie – mit Prinzessin Alexandra verheiratet; Lord Chamberlain; Studium in Eton; Ritter von Thistle; Ex-Direktor der [Finanzgesellschaft] Schroders

Jorma Ollila – Vorsitzender von Nokia; Aufsichtsratspräsident der Ford-Werke; stiller Vorsitzender bei Royal Dutch Shell; war bei der Citibank; Bilderberger

Nicky Oppenheimer – südafrikanischer Vorsitzender der Diamantminengesellschaft De Beers; Mitinhaber der Minengesellschaft „Anglo American Mining“; Nettovermögen 6 Milliarden „US“$

George Osborne – britischer Bürokrat; Kanzler des britischen Schatzamts; war Mitglied im britischen Parlament; ist in Oxford in der [Tischgesellschaft] Bullingdon-Club; ist mit den Rothschilds verbunden

Frederic Oudea – CEO bei der [französischen Bank] Société Générale

P

Sir John Parker – Ex-Vorsitzender der Minengesellschaft „National Grid and Anglo American mining“; war bei der englischen Nationalbank; wurde von Elisabeth II. zum Ritter geschlagen

Chris Patten – Vorsitzender beim BBC-Konzern; letzter Gouverneur von Hongkong, als es noch britisch war; war Mitglied im britischen Parlament; ist mit Papst Benedikt verbunden

Michel Pebereau – Vorsitzender der französischen Nationalbank in Paris

Gareth Penny – CEO der Minengesellschaft AMG, der ersten Minengesellschaft der Welt; er war bei De Beers and Anglo American Mining; er ist ein Rhodes-Student in Oxford; Studium auch in Eton

Shimon Peres – Präsident von Israel; war Parlamentsmitglied in Israel; wird mit der Ermordung von Y. Rabin in Verbindung gebracht; ist ein falscher Friedensstifter; ist mit dem Verbrechen des 11. Septembers verbunden

Philip Herzog von Edinburgh – Ehemann von Elisabeth II.; er ist ein deutsch-dänischer Adliger; er ist Oberhaupt von über 800 Organisationen; er ist ein Globalisierungsbefürworter, Rassist, hat sich öffentlich für den Massenmord und für die Entvölkerung der Welt ausgesprochen; er ist ein Freimaurer; es wird ihm vorgeworfen, den Befehl zum Mord an Prinzessin Diana gegeben zu haben

Dom Duarte Pio Herzog von Braganza – Herzog von Braganza

Karl Otto Pohl – deutscher Ökonom; Präsident der Deutschen Bank; Ex-Vorsitzender der Zentralbankrats – [deutsch]

Colin Powell – Ex-„US“-Aussenminister; General im Ruhestand; Ex-Vorsitzender der Generalstabschefs; Ex-Berater von Reagan als Sicherheitsberater; er ist mit beiden Irakkriegen verbunden

Mikhail Prokhorov (Michael Prochorow) – russischer Oligarch, Ex-Besitzer von Norilsk Nickel; Ex-Vorsitzender von Polyus Gold; Ex-Präsident der ONEXIM-Gruppe (ONEXIM GROUP); 17 Milliarden „US“$ Investmentvermögen; Nettovermögen 13,2 Milliarden „US“$

Q

Guy Quaden – Gouverneur der belgischen Nationalbank; Mitglied im Regierungsausschuss der Europäischen Zentralbank

R

Anders Fogh Rasmussen – Generalsekretär der [kriminellen] NATO; Ex-Präsident der Europäischen Union; steht mit dem Irakkrieg in Verbindung

Joseph Alois Ratzinger (Papst Benedikt XVI) – 265. Papst, war in der Hitler-Jugend; war am Zweiten Vatikanischen Konzil; er ist das Oberhaupt der Inquisition beim Vatikan; er hat unzählige Fälle von Kindsmissbrauch verschleiert und liess die Täter weitermachen, die dann ungestraft blieben; er hat den Holocaust an den kanadischen Ureinwohnern vertuscht (der durch das Britische Königreich und den Vatikan begangen wurde), der aufgedeckt wurde

David Reuben – britisch-jüdischer Oligarch; das Nettovermögen mit seinem Bruder beträgt insgesamt 9 Milliarden „US“$; er ist CEO bei [der Investmentgesellschaft] Reuben Brothers; er ist Besitzer der [Metallhandelsgesellschaft] „Trans-World Metals“; er ist Besitzer des [Datenzentrums] „Global Switch“; ausserdem ist er noch an vielen anderen Geschäften beteiligt

William R. Rhodes – CEO der Treuhandfirma „William R. Rhodes Global Advisers“; er war bei der Citigroup und bei der Citibank; er ist im internationalen Banking in Südafrika dabei; er ist Direktor der [Finanzgesellschaft] Private Export Funding Corporation; er ist Mitglied beim Rat für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations CFR); er ist ein Globalisierungsbefürworter und noch vieles mehr

Susan Rice – „US“-Botschafterin bei der UNO; sie war Mitglied beim Nationalen Sicherheitsrat; sie ist eine Rhodes-Studentin; sie ist mit Clinton verbunden

Richard Herzog von Gloucester – Herzog von Gloucester, Cousin von Elisabeth II.

Sir Malcolm Rifkind – britischer Bürokrat; Ex-Aussenminister von Schottland; Verteidigungsminister; Aussenminister; er war ein Mitglied im britischen Parlament

Sir John Ritblat – Ex-CEO der britischen [Investmentfirma] British Land Company; Oberhaupt einiger britisch-königlicher Organisationen

Stephen S. Roach – ein Senior-Führungsmitglied bei der Bank Morgan Stanley; Professor an der Universität Yale und am Jackson-Institut für Globale Angelegenheiten (Jackson Institute for Global Affairs)

Mary Robinson – Ex-Präsident von Irland; er war Hoher Kommissar für Menschenrechte bei der UNO; er bekam die Präsidenten-Freiheitsmedaille, weil er immer wusste, wann es angebracht war zu sprechen und wann nicht, so wie es den Menschenrechten entspricht

3x Rockefeller

David Rockefeller Jr. – ältester Sohn von David Rockefeller, von der 4. Generation der Rockefeller-Dynastie; die Rockefeller-Stiftungen haben weltweit den Ruin verbreitet, vor allem in den „USA“, immer als „gute Tat“ verkleidet

David Rockefeller Sr. – Patriarch der Rockefeller-Familie; Nettovermögen 2,9 Milliarden „US“$; Besitzer der Chase Manhattan Bank; Besitzer der [Ölgesellschaft] Exxon Mobile; er steht in Verbindung mit dem CIA und mit Kissinger; er hat sich zum Oberhaupt einer globalen Kabale gemacht; er kontrolliert total einen Grossteil der „US“-Medien; er ist in der Trilateralen Kommission

Nicholas Rockefeller – Rockefeller-Dynastie; er warnte Aaron Russo vor dem 11. September 2001; kein Link

Javier Echevarria Rodriguez – spanisch-römisch-katholischer Bischof; Oberhaupt von Opus Dei

Kenneth Rogoff – Ökonomieprofessor an der Harvard-Universität; er war beim Internationalen Währungsfonds IWF; er ist im Regierungsausschuss der FED

Jean-Pierre Roth – Aufsichtsratsvorsitzender der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ; Gouverneur des IWFs für die Schweinz; Ex-Vorsitzender der Schweinzerischen Nationalbank; Direktor der [hyperkriminellen Wasserräuber-Firma] Nestlé und Swatch [Schweinzer]

Jacob Rothschild – 4. Baron Rothschild; Vorsitzender des [Investment-Konzerns] RIT Capital; Studium in Eton; Ex-Vorsitzender bei N M Rothschild&Söhne; er ist beim Rat des Herzogtums Cornwall des Prinz von Wales; er ist im Kuratorium der Blackstone-Gruppe; er war Vorsitzender bei BSkyB Television; er ist Direktor der [Finanzgesellschaft] RHJ International.

David Rubenstein – Mitbegründer der Carlyle Group; Nettovermögen 2,6 Milliarden „US“$; Mitglied beim Rat für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations, CFR); Präsidentenberater von Carter

Robert Rubin – Ex-„US“-Finanzminister; er war bei der Bank Goldman Sachs und bei der Bank Citigroup; er ist Vizevorsitzender des Rats für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations); er ist im Vorstand der Harvard-Universität; er war im Direktor-Aufsichtsrat der New Yorker Börse (NY Stock Exchange); er ist im Aufsichtsrat der Carnegie Finanzaufsichtsbehördenkommission; er ist mit dem Enron-Pleiteskandal verbunden.

Francesco Ruspoli – 10. Prinz von Cerveteri – italienisches Königtum.

S

Joseph Safra – syrisch-brasilianisch-jüdischer Bankier; Besitzer der Safra-Gruppe; Nettovermögen 11,4 Milliarden „US“$

Moises Safra – syrisch-brasilianisch-jüdischer Bankier, Mitbegründer der Safra-Bank

Peter Sands – britischer Bankier; CEO der Bank „Standard Chartered“; Studium in Oxford und in Harvard; Direktorium – Internationales Finanzinstitut (Institute of International Finance)

Nicolas Sarkozy – Ex-Präsident von Frankreich (15.5.2012); Bürokrat

Isaac Sassoon – er wurde in die Sassoon-Dynastie von London hineingeboren; er ist ein sephardischer Rabbiner und Autor

James Sassoon – Handelsminister im britischen Schatzamt; Mitglied im Oberhaus (House of Lords); Berater des britischen Premierministers David Cameron

Sir Robert John Sawers – Chef des [hyperkriminellen] britischen Geheimdiensts MI6, er war permanenter britischer Vertreter bei der UNO; er war aussenpolitischer Berater von Tony Blair.

Marjorie Scardino – CEO des [internationalen Buchverlags] Pearson PLC, stiller Direktor bei Nokia; Ex-CEO des [Zeitschriften-Verlags] Economist Group.

Klaus Schwab – Gründer des Weltwirtschaftsforums; Ex-Professor an der Universität Genf [Schweinzer]

Karel Schwarzenberg – Prinz von Schwarzenberg; Aussenminister der Tschechischen Republik; Trilaterale Kommission; er ist ein Bilderberger.

Stephen A. Schwarzman – Mitbegründer der [Investmentgesellschaft] „Blackstone Group“; Nettovermögen 4,7 Milliarden „US“$; Mitglied bei Skull&Bones in Yale; Studium in Yale und Harvard; er war bei der Bank Lehman Brothers.

Sidney Shapiro – „US“-Jude, naturalisierter Chinese, Mitglied im Politischen Konsultativrat des Chinesischen Volkes (China’s People’s Political Consultative Council).

Nigel Sheinwald – britischer Bürokrat; er war britischer Botschafter in den „USA“; er war Berater von Tony Blair; er ist ein Grosskreuzritter.

Sigismund Grossherzog der Toskana, Erzherzog von Österreich – Grossherzog der Toskana und Erzherzog von Österreich; Grossmeister des Heiliger-Joseph-Ordens

Simeon Borisow von Sachsen-Coburg und Gotha – Premierminister von Bulgarien; er war Zar von Bulgarien; er ist ein Cousin von Elisabeth II. (Sachsen-Coburg-Gotha-Dynastie)

Olympia Snowe – „US“-Senator; er arbeitete für William Cohen; er ist mit Rockefeller verbunden; er half, Bill Clinton beim Amtsenthebungsverfahren freizusprechen; er unterstützte den Kosovo-Krieg, den Afghanistan-Krieg und den Irak-Krieg; er ist für die Abtreibung;

Sofia Königin von Spanien – sie ist die Ehefrau von König Juan-Carlos von Spanien, die Prinzessin von Griechenland und Dänemark, eine Cousine von Elisabeth II.

Kriegstreiber und Massenmanipulant Soros

George Soros – er ist ungarisch-jüdisch-„amerikanischer“ Oligarch; er ist Vorsitzender des Soros-Fund-Management-Hedgefonds; sein Nettovermögen beträgt 20 Milliarden „US“$; er ist Vorsitzender des Instituts Offene Gesellschaft („Open Society Institute“); er beschrieb die Nazi-Besetzung von Ungarn als „beste Zeit meines Lebens“, obwohl damit die Entrechtung und die Beschlagnahmung des jüdischen Besitzes einherging; Studium in der Londoner Hochschule für Wirtschafts- und Politikwissenschaften (London School of Economics); er ist Globalisierungs-Befürworter; er ist für viele wirtschaftliche Unruhen verantwortlich und hat vor allem in Osteuropa viele Revolutionen angestiftet.

Arlen Specter – jüdischer „US“-Senator; Studium in Yale; er war Bundesrichter; er erfand in der Warren-Kommission die „Ein-Schuss-Theorie“, um die wahren Täter beim Kennedy-Mord zu vertuschen; er ist Professor in Pennsylvania an der Rechtshochschule (Pennsylvania Law School); er unterstützte den Irakkrieg und das Patriotengesetz (Patriot Act).

Ernest Stern – Ex-Generaldirektor der Weltbank; Ex-Direktor der Bank JP Morgan; Mitglied der Gruppe der 30; Direktor des Globalen Entwicklungszentrums (Center for Global Development); er ist im Aufsichtsrat des Internationalen Überseezentrums für Wirtschaftswachstum (Board of Overseers International Center for Economic Growth)

Dennis Stevenson – britischer Baron; Mitglied im Oberhaus; Kommandeur im Orden des Britischen Empire; von Elisabeth II. zum Ritter geschlagen; Direktor der „British Technology Group“; Tyne Tees Television; Manpower Incorporation; Thames Television [Themse-TV]; J. Rothschild-Versicherung; englische Partnerschaften; BSkyB; Lazard Bros; [Finanzgesellschaft] St. James Place Capital; Vorsitzender von Maocap und Aldeburgh Musik; Direktor von Western Union; Lodwater Partners und [Zeitung] Economist; Vorsitz bei HBOS, die vorher Halifax PLC und Bank of Scotland war; Kanzler der Universität der Künste in London (University of Arts London).

Tom Steyer – Gründer des Hedgefonds Farallon Capital Management; Mitglied im Kuratorium der Standford-Universität; ist mit Warren Buffett verbunden; Studium in Yale; war bei der Bank Goldman Sachs; ist mit Robert Rubin verbunden; war bei der Bank Morgan Stanley; ist mit Hillary Clinton verbunden.

Joseph Stiglitz – „US“-jüdischer Wirtschaftsautor und Professor; Alters-Vizepräsident und Chefökonom der Weltbank; Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften für die Screening-Technik, um private Information von wirtschaftlicher zu unterscheiden; Gründer des Globalisierungs-Thinktank „Initiative for Policy Dialogue“; Professor an der Universität von Columbia; Mitglied bei der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften; Ex-Professor beim Technik-Institut von Massachussets (Massachussets Institute of Technology); studierte in Yale, in Stanford, in Duke, in Oxford und in Princeton; er war Vorsitzender des Rats der Wirtschaftsweisen unter Clinton.

Dominique Strauss-Kahn – französischer Politiker; er war Generaldirektor des Internationalen Währungsfonds (IWF); er war Wirtschaftsminister und Finanzminister; er war Minister für Industrie und Aussenhandel; er ist ein Kommunist; er wurde gerichtlich eines sexuellen Angriffs beschuldigt.

Jack Straw – britischer Politiker; Mitglied im britischen Parlament; er war Innenminister und Aussenminister; er war der Vorsitzendes des Unterhauses (House of Commons); er war Grosskanzler (Lord High Chancellor); Ex-Justizminister; Ex-Schatten-Grosskanzler; es wird ihm Spionage und Folter vorgeworfen.

Peter Sutherland – Vorsitzender der [Bank] Goldman Sachs International; EU-Kommissar; Ex-Generalstaatsanwalt von Irland; Ex-Geschäftsführer der Welthandelsorganisation (WTO); Ex-Direktor der Königlichen Bank von Schottland (Royal Bank of Scotland); Ex-Vorstandsmitglied bei ABB; er ist im Führungskomitee der Bilderberger; er ist Ehrenvorsitzender der Trilateralen Kommission; er war Vizevorsitzender des Europäischen Runden Tisches Industrieller [ERT]; er ist mit dem Prozess des Irland-Anschlusses an die EU verbunden; Präsident des globalistisch-britischen Thinktanks „Federal Trust for Education and Research“ („Bundeskonzern für Erziehung und Forschung“); Mitglied des britischen, pro-europäischen und globalistischen Thinktanks „Business for New Europe“ („Geschäftsleben für das Neue Europa“); Wohlwollens-Botschafter bei „Organisation der UNO für Industrielle Entwicklung“ (UNIDO); Vorsitzender der Londoner Hochschule für Wirtschafts- und Politikwissenschaften (London School of Economics); Finanzberater des Vatikans; Beisitzer-Vorsitzender der [Handelsorganisation] „High Level Group“; Verbindungen zu Rockefeller; von Elisabeth II. zum Ritter geschlagen.

T

Mary Tanner – britische Anglikanerin; Präsidentin des Weltkirchenrats (World Council of Churches); weibliches Oberhaupt des Ordens des Britischen Weltreichs (Dame Commander of the Order of the British Empire)

Ettore Gotti Tedeschi – italienischer Bankier; Präsident der Vatikanbank

Mark Thompson – Generaldirektor der BBC; studierte bei den Jesuiten und in Oxford; generell wird ihm öffentlich Voreingenommenheit vorgeworfen.

Dr. James Thomson – Ex-Präsident und CEO der RAND Corporation [Firma für Massenmanipulation]; Ex-Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat; Mitglied beim Rat für Auswärtige Beziehungen (Council on Foreign Relations CFR); Mitglied des globalistischen Thinktank „Internationales Institut für Strategische Studien“ („International Institute for Strategic Studies“); Direktor der Stahlfirma AK; bei der Pharma „Encysive Pharmaceuticals“; bei der Firma „Object Reservoir“.

Hans Tietmeyer – Vizevorsitzender des Direktoriums der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ); Ex-Präsident der Deutschen Bundesbank (deutsche Nationalbank); Ex-Präsident der Londoner Handelsschule (London Business School); Mitglied der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften (Pontifical Academy of Social Sciences); Professor an der Katholischen Universität von Eichstatt-Ingolstadt [deutsch]

Jean-Claude Trichet – französischer Ex-Präsident der Europäischen Zentralbank; Mitglied in der Gruppe der 30; Ex-Gouverneur der französischen Nationalbank (Banque de France); unterstützt die grössere, europäische Integration; Vorsitzender von Breugel’s [?]; Aufsichtsratsmitglied bei der Europäischen Luft- und Raumfahrttechnik [EADS]

Paul Tucker – Geschäftsführer der englischen Nationalbank (Bank of England); Vizegouverneur der englischen Nationalbank (Bank of England)

V

Herman Van Rompuy – Präsident des Europäischen Rates; Grossbandorden des Leopoldordens; Ex-Ministerpräsident von Belgien.

Alvaro Uribe Velez – Präsident von Kolumbien; Studium in Harvard; ausgezeichnet mit einem Simon-Bolivar-Stipendium der Britischen Chevenin-Stipendien; Senior-assoziiertes Mitglied des St. Antony’s College in Oxford; angeblich Verbindungen zum Drogenkartell von Medellin; Hauptunterstützer des Kommunitarismus; verbunden mit dem Internationalen Währungsfond (IWF) und mit der Weltbank; er wurde von Bush 43 mit der Freiheits-Präsidentenmedaille ausgezeichnet.

Alfons Verplaetse – Ex-Governeur der Nationalbank von Belgien; Mitglied im Direktorium des Europäischen Geldinstituts (European Monetary Institute); Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank

Kaspar Villiger – Ex-Vorstandsvorsitzender der Schweinzer Bank UBS (Union Bank of Shitzerland); Ex-Mitglied im Bundesrat der schweinzer Regierung, Vorstandsmitglied bei der [hyperkriminellen Wasserraub-Firma] Nestlé und bei Swiss Re; Mitglied bei der globalistischen Stiftung für globale Führer (Global Leadership Foundation) [Schweinzer; über den Familienbetrieb „Villiger Zigarren“ werden Drogen aus Kuba importiert].

Maria Vladimirovna (Wladimirowna) Grossherzogin von Russland – Grossherzogin von Russland, Studium in Oxford; sie ist im Gespräch, Erbin für den Herrscherstuhl Russlands und Oberhaupt der Romanow-Dynastie zu sein; Dame im Unabhängigen Grosskreuz-Militärorden von Malta.

Paul Volcker – Ex-Vorsitzender der FED; Ex-Vorsitzender im Wirtschaftserholungs-Beratungsgremium (Economic Recovery Advisory Board) unter Obama; Studium in Princeton, in Harvard und an der Londoner Hochschule für Wirtschafts- und Politikwissenschaften (London School of Economics); Botschaftsanwärter bei der Rotary-Stiftung; er ist dem Ende des Goldstandard für den „US“-Dollar verbunden; er war Vorsitzender der [Investmentbank] Wolfensohn & Co.; Vorsitzender des Kuratoriums der Gruppe der 30 (Group of Thirty); er ist in der Trilateralen Kommission; er ist Mitglied im Kuratoriumskomitee der Rockefeller-Gruppe; er war bei der Chase Bank.

Otto von Habsburg – Erzherzog von Österreich; Ex-Kronprinz von Österreich-Ungarn; Ex-Oberhaupt der Hauses Habsburg; Monarch des Ordens zum Goldenen Fliess; Ex-Vizepräsident der Internationalen Paneuropäischen Union; er war im Europäischen Parlament; er spielte eine Rolle bei den osteuropäischen Revolutionen gegen die kommunistische Gesetzgebung; AUSGETRETEN

W

Sir David Walker – Ex-Vorsitzender der Bank Morgan Stanley International; er war beisitzender Sekretär des englischen Finanzministeriums; er war Vorsitzender des Sicherheits- und Investmentgremiums (Securities and Investments Board); Geschäftsführer für Finanzen und Industrie bei der englischen Nationalbank (Bank of England); Ex-Vizevorsitzender bei der [Bank] Lloyds TSB; Mitglied der Gruppe der 30; er war bei der Reuters Holding; Vorsitzender der Londoner Gesellschaft für Investmentbanker.

Jacob Wallenberg – schwedischer Bankier und Industrieller; Ex-Präsident und CEO bei der „Skandinaviska Enskilda Banken“ („Skandinavischen Einzelbank“); er ist im Direktorium im [schwedischen Industriekonzern] Atlas Copco; er ist bei der SAS-Holding, bei der ABB-Holding, bei Coca-Cola; Investor; Handelshochschule Stockholm; Ritter des Seraphim-Ordens.

John Walsh – Ex-„US“-Währungsrechnungsprüfer ; Ex-Geschäftsführer der Gruppe der 30; Ex-Mitglied beim „US“-Senatskomitee für Bankwesen (US Senate Banking Committee); er war im „US“-Finanzdepartement; er half, die Bankgesetze von „Basel III“ in den „USA“ einzuführen; AUSGETRETEN

Max Warburg – Besitzer der [Privatbank] M.M. Warburg&Co. [in Hamburg]; Mitglied der jüdischen Warburg-Bankendynastie.

Axel Alfred Weber – deutscher Ökonom und Bankier; Vorstandsvorsitzender bei der [schweinzer Bank] UBS AG; Ex-Präsident der deutschen Nationalbank (Deutsche Bundesbank); er war Mitglied des EZB-Rats der Europäischen Zentralbank; Professor an der Universität Chicago; er war Mitglied im Direktionsvorstand der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich [BIZ].

Michel David-Weill – französischer Investment-Banker; er war Vorsitzender der [Investmentbank] Lazard Freres [in New York]; Direktor der Lebensmittel-Holding Danone; Kommandeur der Ehrenlegion; Kommandeur des Ordens der Künste und der Literatur

Nout Wellink – holländischer Ökonom und Zentralbankier; Präsident der De Nederlandsche Bank (DNB); Direktor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich [BIZ]; Mitglied im EZB-Rat der Europäischen Zentralbank; Gouverneur des Internationalen Währungsfonds (IWF); Mitglied im Finzanziellen Stabilitätsrat (Financial Stability Board); er war holländischer Finanzminister; er ist in der Trilateralen Kommission; er war Vorsitzender im Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking Supervision); Ritter im Holländischen Löwenorden.

Marina von Neumann Whitman – sie war Direktorin im Rat für Aussenbeziehungen (Council on Foreign Relations, CFR); sie ist Professorin an der Universität Michigan und an der Gerald R. Ford-Schule für Öffentliche Politik (Gerald R. Ford School of Public Policy); sie ist im Direktorium des Peterson-Instituts; sie war Vizepräsidentin bei General Motors; sie war im Rat der Wirtschaftsweisen; sie war im Kuratorium der Universität Princeton.

Wilhelm-Alexander Prinz von Oranien – Prinz von Oranien, Prinz der Niederlande; Thronerbe des Königreichs Holland; ältester Sohn von Königin Beatrix; Oberhaupt des Hauses Amsberg; Cousin von Elisabeth II.; Mitglied der Globalen Wasserpartnerschaft (Global Water Partnership) von der Weltbank; UNO und Schweden; Mitglied im Staatsrat (Raad van State); Mitglied in vielen internationalen Orden.

William Prinz von Wales – Prinz von Wales; Herzog von Cambridge; zweiter Thronfolge des Britischen Commonwealth; Studium im College in Eton; Königlicher Rittergefährte des adligsten Garter-Ordens; Nachfolger mehrerer machtvoller Königsdynastien.

Dr Rowan Williams – Erzbischof von Canterbury; Primat von ganz England; Titularhalter der anglikanischen Kirche; Studium in Oxford; Professor in Oxford.

Shirley Williams – Präsidentin des Königlichen Instituts für Internationale Angelegenheiten (Royal Institute of International Affairs, RIIA); britische Baronin; Mitglied im Oberhaus (House of Lords); sie war Parlamentsmitglied [im Unterhaus]; Professorin in Harvard; Studium in Oxford; Mitglied beim Rat für Aussenbeziehungen (Council of Foreign Relations, CFR); Bilderberger; Mitglied in vielen globalistischen Thinktanks und Organisationen.

David Wilson – Baron Wilson von Tillyorn; Ex-Gouverneur von Hongkong; Ex-Vorsitzender von Schottisch Hydro-Electric; Mitglied im Ausschuss des Britischen Rats (member of Board of British Council); Ritter von Thistle; Präsident der Königlichen Gesellschaft von Edinburgh.

James Wolfensohn – Ex-Präsident der Weltbank-Holding; Studium in Harvard; Ex-Direktor der Investmentbank J. Henry Schroder&Co.; er war im Aufsichtsrat der [Bank] Salomon Brothers; Gründer der [Investmentbank] Wolfensohn & Company; Vorsitzender im Internationalen Beratergremium der [Bank] Citigroup; Mitglied im Internationalen Beraterrat der China Investment Corporation; Sachwalter der globalistischen Brookings Institution; Sachwalter der Rockefeller-Stiftung; Mitglied im Rat für Aussenbeziehungen (Council on Foreign Relations, CFR); Mitglied bei den Bilderbergern; Mitglied im Weltwirtschaftsforum; Mitglied im globalisierungsfreundlichen Aspen Institute; Ritter im Orden des Britischen Weltreichs (Order of the British Empire); Verbindungen zu den Rothschilds.

Neal S. Wolin – „US“-Vizefinanzminister; Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat unter Clinton; Studium in Yale; Chefassistent von 3 CIA-Direktoren; Mitglied bei der Brookings Institution; CEO der Finanzholding „Hartford Financial Services Group; Mitglied im Rat für Aussenbeziehungen (Council on Foreign Relations CFR)

Harry Woolf – Baron Woolf, jüdisch-britisch; Lord-Oberrichter (Lord Chief Justice) von England und Wales; er war Präsident des Zivil-Berufungsgerichts (Master of the Rolls); er war Richter in Hongkong.

R. James Jr. Woolsey – Ex-Chef des CIA; Rhodes-Student in Oxford; Studium auch in Yale; Mitglied in vielen Globalisierungs-Stiftungen, – Thinktanks und -NGOs; er war Vorsitzender der [ONG] Freiheitshauses (Freedom House); Senior-Vizepräsident des [Technologieberatungsunternehmens] Booz Allen Hamilton [in Chicago]; Mitglied im Projekt für ein „Neues Amerikanisches Jahrhundert“, das mit dem Verbrechen am 11. September 2001 und dem Irakkrieg in Zusammenhang steht; Verbindungen zur Klimalüge der globalen Erwärmung; Angestellter in der [Risikokapitalinvestmentfirma] Lux Capital; Mitbegründer des „US“-Energiesicherheitsrats; Anschuldigungen existieren wegen Kriegsprofiten durch den Irakkrieg und er ist wie ein Kreuzritter mit seiner Eifersucht für einen Konflikt mit dem Islam.

Sir Robert Worcester – Gründer der Internationalen Markt- und Meinungsforschung (Opinion Research International, MORI); Internationaler Direktor der Ipsos-Holding [Meinungsforschung]; Ritter-Kommandeur des Ausgezeichneten Ordens des Britischen Weltreichs (most Excellent Order of the British Empire); Ehrenbürger des Bankenzentrums von London (City of London); Sachwalter des Magna Carta-Gruppe (Magna Carta Trust); Mitglied vieler globalisierender Organisationen.

Sarah Wu – Generaldirektorin der Währungsaufsicht von Hongkong (London)

Robert Zoellick – Präsident der Weltbank; Studium in Harvard; er war im „US“-Finanzministerium; er war leitender Vizepräsident bei Fannie Mae [Bank des New Deal in den 1930er Jahren]; Ex-Professor bei der bei der „US“-Marineakademie; er war stellvertretender Stabschef im Weissen Haus unter Bush 41 [?]; Mitglied beim Projekt für ein Neues Amerikanisches Jahrhundert (Project for the New American Century PNAC), das mit den Verbrechen des 11. Septembers 2001 und mit dem Irak in Verbindung steht; er war Oberhaupt des globalistischen Zentrums für Internationale Studien (Center for International Studies); er war im Kuratorium des Konzerns Enron [der mit verbrecherischen Machenschaften Pleite ging]; er war Mitglied in der Geschäftsführung (Executive Office) unter Bush 43 [?]; er half China zur Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation (WTO); er hat das Zentralamerikanische Freihandelsabkommen CAFTA sehr unterstützt; er steht mit juristischen Angriffen der WTO in Verbindung, die Europäische Union dazu zu zwingen, genetisch veränderte Nahrungsmittel zuzulassen; er unterstützt die Globalisierung.

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Zoellick