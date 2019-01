Vom Krieg der Reichen gegen die Armen, Eugenik und Hartz IV

Ich habe mal wieder einen Text von einem meiner anonymen Facebook-Freude, der eine weitere Perspektive auf das unsägliche Hartz IV Dings bringt. Lasst Euch überraschen:

Wir müssen mal über Eugenik und Euthanasie sprechen und dabei den Bezug zu der Agenda 2010 herstellen. Lassen wir mal Huxley zu Wort kommen:

In der nächsten Generation wird es eine pharmakologische Methode geben, um Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben und Diktaturen ohne Tränen hervorzubringen, so zu sagen, die Entwicklung einer Art schmerzloser Konzentrationslager für ganze Gesellschaften, so dass der Menschheit ihre Freiheiten genommen werden und sie es sogar genießt.

Aldous Huxley – Rede bei der California Medical School in San Francisco, 1961 (Quelle)

Sein Bruder Julian Huxley war ein Verfechter der Eugenik und saß der British Eugenics Society von 1959 bis 1962 vor. Aber wie die anderen Eugeniker nach dem Zweiten Weltkrieg, verstand er, dass der in Misskredit geratene Begriff der Eugenik ein neues Gesicht benötigte. So schrieb Julian Huxley, Gründungsvorsitzender der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), im Gründungsdokument der UNESCO über die „Notwendigkeit Wege zu finden, wie man die Eugenik politisch wieder lebensfähig“ machen kann:

Im Augenblick ist es wahrscheinlich, dass die indirekte Wirkung der Zivilisation dysgenisch statt eugenisch ist; und auf jeden Fall scheint es wahrscheinlich, dass das tote Gewicht der genetischen Dummheit, der physischen Schwäche, der geistigen Instabilität und der Krankheitsanfälligkeit, die bereits in der menschlichen Spezies existiert, eine zu große Belastung für den wirklichen Fortschritt sein wird. Folglich, obwohl es vollkommen richtig ist, dass jede radikale eugenische Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird, wird es für die UNESCO wichtig sein, zu sehen, dass das eugenische Problem mit größter Sorgfalt untersucht wird und, dass die Öffentlichkeit über die Fragen, die auf dem Spiel stehen, so informiert werden, dass vieles, das jetzt undenkbar ist, zumindest denkbar werden kann.

Das ist ein kleiner Einblick in das Gedankengut des herrschenden Establishments vereint in über 5000 Denkfabriken weltweit – die mit einem Budget in Billionenhöhe agieren können.

Und nun schauen wir uns mal die Agenda 2010, explizit die Hartz IV-Reform an. Mit der Höhe des Eckregelsatzes wird das Leben von über 7,5 Millionen Erwerbsloser, Cent und grammgenau abgepackt – mit der Folge, dass die Bedarfe für Ernährung, so weit runtergerechnet wurden, dass eine ausreichende gesunde Ernährung auf Dauer nicht gegeben ist. Mehrere wissenschaftliche Studien weisen auf den Tatbestand der Mangelernährung hin, besonders bei Kindern – 2,90 € für Frühstück, Mittag- und Abendessen inklusive Getränke, davon kann sich kein Kind körperlich und geistig gesund entwickeln.

Der politisch und juristische Druck sowie die schwarze Pädagogik, gepaart mit Mangelernährung haben zur Folge, dass das menschliche Leben etwa um elf Jahre verkürzt wird. Studien haben das ganz klar ans Tageslicht gebracht. Ohne zu übertreiben, kann hier glasklar festgestellt werden, dass nicht die Arbeitslosigkeit bekämpft wird, sondern die Arbeitslosen mit der modernen Variante der Euthanasie – die über Zeit angelegt ist.

Raffinierter ist sie, weil sie in dem täglichen Leben überhaupt nicht wahrnehmbar ist, zumal man über die Höhe der Miete, denen man Erwerbslose zugesteht, sie in Gettos verfrachtet – ganz ohne Zäune. Widerstand, der Erwerbslosen, der sich entzünden könnte, hat man auch im Griff, in dem man ihnen die komplette Lebensgrundlage entziehen kann. Der Gang über u. durch die Institutionen ist auch kein Widerstand zu erwarten. Das SGB II ist ein Machtinstrument, erschaffen von den Leistungseliten und kein Werkzeug erschaffen für Erwerbslose, um ihre Rechte einzufordern. Das wollen auch viele nicht verstehen.

Ein sehr guter Artikel darüber ist hier zu finden: Das Hartz IV-Wunder – Endlich prüft ein Gericht, ob die Sanktionspraxis der Jobcenter gegen die Menschenrechte verstößt.

Aber wer glaubt, dass der eigentliche Kampf, der von den Eliten gegen die Erwerbslosen geführt wird, Ihnen gilt, der irrt hier ganz gewaltig. Denn diese marxistische Reservearmee, die man über das SGB II Ihrer Grundrechte und Bürgerrechte beraubt hat und in Hungertürmen einsperrt, dient einzig und allein, um die Anspruchshaltung bezüglich der Lohnforderungen der Menschen, die noch in Lohn und Brot stehen, ins Bodenlose zu drücken. Ihr Gehalt wird so weit runtergeschraubt, dass sie gerade noch das Leben haben und nicht mehr, dabei gezwungen an der 120%-Leistungsgrenze täglich ihr Bestes zu geben – ansonsten drohen Hunger, Kälte und Obdachlosigkeit. Dazu braucht es die Erwerbslosen, die man unter Mangelernährung stellt.

Doch dem ist noch nicht genug, der Krieg gilt auch den Peripherieländern wie Spanien, Italien, Frankreich Griechenland – um ihre Wirtschaft abzuwürgen. Denn Deutschland will Exportweltmeister bleiben, gesichert über Dumpinglöhne – ihr Werkzeug dazu die Arbeitslosen – die hier schändlich missbraucht werden – die Umverteilung, von „Unten nach Oben“ vorzunehmen. Und wer hätte das gedacht, um konkurrenzfähig zu bleiben, hat Frankreich jetzt eine harte Variante der Hartz IV-Reform übernommen – und beglückt damit jetzt die Arbeitslosen und die Arbeitnehmerschaft. Wir dürfen gespannt sein, wie die nächsten Züge der Bananenrepublik Deutschland aussehen werden.