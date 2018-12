Influencing … das neue Manipulieren …

Die Tage machten mich meine Töchter auf einen neuen Trend im Netz aufmerksam, der so völlig an mir vorbei ging. Es gäbe eine neue Sorte VIPs. Diese würden im Netz bekannt geworden sein, allein, in dem sie Werbung für Produkte machten. Und richtig reich wären sie damit auch geworden. Sie würden Influencer genannt, da sie mit ihrer Meinung viele andere erreichten, und die es ihnen dann nach machten. Heute kam mir dann gleich dieser Clip daher und ich musste schmunzeln, denn ich verstand nicht, wie Mensch solcher Art Werbung ertragen könne:

Nun wollte ich doch mal mehr wissen, was denn einen guten Influencer so ausmacht. Ich will da gar nicht viele Worte verlieren, denn diese junge Juristin erklärt recht gut, was ein Influencer so den lieben langen Tag zu arbeiten hat. Das schöne dabei: Sie kritisiert sich und ihre Mit-Influencer. Und: Sie ist sehr irritiert, dass inzwischen jeder zweite Hauptschüler vor hat, nun auch Influencer zu werden. Für sie haben Influencer auch eine Verantwortung, besonders, wenn sie auch die Welt ‚verbessern‘ wollen und nicht nur gut verdienen:

Nach ein wenig mehr Recherchen stelle ich fest, dass sich hier eine neue virtuelle Welt aufzuspannen scheint, in der sich Mensch verfangen kann, sprich viel Zeit mit wenig Sinnvollem verbringen kann. Ist das die nächste Phase der Verblödung, wie im letzten Video angesprochen? Oder wäre das doch die nächste Möglichkeit, mehr Bewusstsein über das, was in unserer Welt abläuft, zu verbreiten? Zumindest scheint es ein geniales, neues Werbewerkzeug unserer Konzerne zu sein …