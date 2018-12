8 Jahre ‚Faszination Mensch‘

Nun sind es auf den Tag schon 8 Jahre her, als ich meinen Blog ‚Faszination Mensch‘ auf die Reise brachte. Ich war kurz vor meinem 52 Lebensjahr. Einem Alter, von dem ich kurz danach erfuhr, dass sich der große Zyklus des Maya-Kalenders vollendet und eine neue Runde beginnt. Für die Mayas geht der Mensch damit in die Phase der Weisheit.

Die Motivation für meinen Blog war, dass ich einen Platz brauchte, an dem ich meine Artikel, die ich bisher auf dem Blog der Firma (inzwischen nicht mehr am Netz) zur Arbeitswelt schrieb und die zunehmend gesellschaftskritischer wurden, veröffentlichen konnte. Ich begann hinter das Bühnenbild zu schauen, das uns die Herrschenden zu unserer ‚Beruhigung‘ hinstellen. So beschäftigte sich auch mein erster Artikel mit den zwei Menschenbildern, die Manager von ihren Untergebenen haben: Schlechte Menschen – gute Menschen: die X-Y-Theorie. Ich wollte mich daran abarbeiten zu erkennen, warum es das Konzept der Belohnung gibt, das doch die natürliche Eigenmotivation zerstört.

Nach 8 Jahren des Wühlens hatte ich gestern den Artikel Vom Kanibalismus der anderen Art …

mit einem Text auf die Reise gebracht, der uns vor Augen führt, dass wir noch immer nicht wirklich aus der Zeit der Sklaverei herausgetreten sind. Aus einer Zeit, in der systematisch die Gewinner auf Kosten der Verlierer leben, nur dass nicht mehr physische Gewalt angewendet wird, sondern diese Gewalt strukturell geworden ist. Da sei Hartz IV als Damoklesschwert genannt, das eine der neuen Peitschen ist, vor der sich der noch Fleißige unbewusst fürchten soll. Die Tafeln ebenfalls gut im Blick, oder alle Jene, die von Mülleimer zu Mülleimer laufen, um ein Wenig besser vom Pfand der Bessergestellten leben zu können.

Ich habe inzwischen sehr viele Menschen getroffen, die an kleinen Projekten arbeiten, um die Welt etwas besser zu machen. Einer sucht gar den Hebel mit der möglichst größten Wirkung zum ‚Schönermachen‘. Leider sehen auch sie noch immer nicht den wahren Webfehler in unserem gesellschaftlichen Betriebssystem (Stichwort Zinsknechtschaft). Und so kommt mir das angestrengte Arbeiten so vieler gutmeinender Menschen an einer besseren Welt so wenig zielführend vor. Ich habe dabei das Bild des jungen Mannes vor Augen, der einen großen Stein der Berg hinaufrollt und ihm dieser Stein doch immer wieder nach unten rollt, bevor er es geschafft hat.

Ich freuen mich allerdings auf das neue Buch Gebt eure Stimme nicht ab von Lars Vollmer, das Anfang kommenden Jahres auf den Markt kommen wird. Lars zeigt sehr gut auf, wie Viele von uns in dem Bild des Hirten und seiner Herde gefangen sind, warum unsere Hirten versagen, und dass wir besser nicht unsere Verantwortung abgeben sollten, sprich die Machtpyramide umkehren sollten. Ich habe schon in das Buch hineinlesen dürfen. Ich denke, es wird einen weiteren Schub der Bewusstwerdung über unser für die Vielen unzuträgliches Betriebssystem geben, zumal Lars als unbequemer Unternehmensberater eine gewisse Reichweite hat.

Die Freimaurer haben zum Konzept, dass Neues am Schnellsten aus dem Chaos entsteht. Sie begrüßen es, wenn etwas so richtig zu Bruch geht, so dass dann schon vorbereitete neue Konzepte schneller ergriffen werden (Stichwort Hegel´sche Dialektik). Was mir an Lars Konzept gefällt ist, dass er mehr einen Änderungsprozess empfiehlt, in dem nicht erst großes Leid her muss, sondern über Einsicht Schritt für Schritt in eine zuträgliche Zukunft gegangen wird. Dazu möchte ich mit einem kurzen Zitat aus dem Buch schließen: