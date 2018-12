Heimatliches Verlangen…

Auch wer im Ausland lebt,

hat den Ort, die besondere Art,

das wirkliche Wertvolle,

das wundervoll Natürliche,

das eigentlich Wesentliche

seines Ursprungs im Herzen behalten.

Auch wer fern der Heimat wohnt,

wer dort wirkt, schaltet und waltet,

sich sein tägliches Brot verdient,

sich auf positive, produktive,

und ehrliche Art und Weise

sehr sinnvoll das Leben gestaltet,

der hat seine Herkunft nie vergessen,

der hat sie weiterhin geliebt

und im Herzen behalten.

Und so ist es auch mir ergangen.

Wie oft in den vergangenen Zeiten

bin ich doch immer wieder heimgekehrt,

um mich mit heimatlichen Gefühlen

zu erfüllen und zu befriedigen,

um mich mit wohlwollendem Willen

wieder zu kräftigen und stärken,

und mir abermals, in frohem,

gut geselligem Beisammensein

mit lieber Familie und guten Freunden

heimatliche Freude zu bereiten.

So wandre ich in Gedanken

sehr oft und sehr gerne

auf heimatlichen Pfaden und Wegen

in der mir so gut bekannten Gegend.

Ich durchstreife die heimatliche Natur.

Ich erlebe in meiner Erinnerung

immer wieder ein besonders herrliches,

heilendes, gesundendes Empfinden,

und durchwandle Wälder, Wiesen,

über herrliche Hügel, durch weite Täler

die Herrlichkeit der fränkischen Flur.

Sehr genusvoll entdeckt man dort

immer wieder die natürliche Schönheit,

und folgt auf einst wohl bewanderten Wegen

immer wieder die eigenen, dort hinterlassenen,

unvergesslich gebliebenen Spuren.

Man wird umweht von heimatlicher Luft.

Man atmet tief den heimatlichen Duft.

Man erspäht immer wieder eilig dahin huschende

Hasen, Rehe, schlaue Füchse,

vielerlei heimatliche Kreaturen.

Man erfreut sich ganz besonders

an familiärem heimatlichen Vogelgesang,

an frohen, heimatlichen Melodien…

an bedeutsamem heimatlichen Glockenklang…

an bunter Farbigkeit blühender Blumen,

und blütenübersähter Büsche…

Man erfreut sich auch

an der Üppigkeit guter Gaben,

in liebender, lebender Vorsorge gegeben von

“Mutter Natur.”

So zieht es mich immer wieder in heimatliche Gefielde,

in wirklich wohlwollendem Sinn,

und ich erlebe immer wieder von Neuem,

dass ich hier, auch nach so vielen,

längst vergangen Jahren

immer wieder auch weiterhin

noch willkommen bin!

😊



Gerhard A. Fürst

1.12.2018

Drei Illustrationen, großartige Stilleben

des fränkischen Kunstmalers Walter Seidel

wurden eingefügt mit sehr freudlicher,

persönlicher Erlaubnis des Künstlers,

für zeitlich limitierte, nichtkommerzielle Zwecke.

Siehe Details seiner meisterhaften, altehrwürdigen Malkunst:

auf der Internet-Webseite:

http://www.walterseidel-art.de/stilleben.html.

Walter Seidel – Malerei in altmeisterlicher Manier

art@walter-seidel.de / +49 (0) 6021 26720