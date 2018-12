Von Staaten, Parteien, und von Psychopathen am Steuer …

Ist stelle mir gerade vor, wie in einem Konzern alle 4 Jahre gewählt wird, welche Partei mit welcher Ideologie die Ausrichtung der Firma steuern soll …

Wenn das so abwegig ist, warum sollte das dann für ein Land, das ja offensichtlich auch wie eine Firma unterwegs ist, eine gute Sache sein?

Diese Zeilen schrieb ich gestern als Facebook-Nachricht spontan auf. Einen Kommentar erhielt ich von Juergen Frost, und finde sein Ansichten gar nicht so abwegig:

Die Menschen leben seit Jahrhunderten in asozialen, psychopathischen Systemstrukturen. Eben von Psychopathen beherrscht, die von einem extremen Habgier- und Größenwahn getrieben sind und diesen befriedigen wollen. Der Habgierwahn veranlasst immer wieder Kriege, um dem Nachbarn sein Land, seine Rohstoffe zu rauben.

Aus Fehlern wie beim 1. Weltkrieg mit 17.000.000 Toten + Verkrüppelten und Verwundeten, und dem 2. Weltkrieg mit 50 bis 80.000.000 Toten + Verkrüppelten, können diese Gen-geschädigten Monster nicht lernen. Somit ist auch ein 3. Weltkrieg mit nuklear verbrannten Millionen Menschen absehbar.

Was ist ein Staat, was sind die Politiker, was sind sogenannte Demokratische Wahlen? Einfach die Historie aufrufen:

Die meisten gesellschaftlichen Systeme, Völker in der Welt werden von einem asozialen, psychopathischen FINANZ-ADEL beherrscht, unterstützt von ihren POLITISCHEN KNECHTEN.

Bei den POLITISCHEN KNECHTEN kommt es nicht auf geistige Reife, Weitsicht, Verantwortungsgefühl für die Bürgern, die Untertanen an, sondern auf Gehorsam, das zu erfüllen, was ihnen vorgeben wird. Siehe Leibeigenschaft, siehe Abschaffung der Vermögenssteuer, siehe Gesetze, die die Unterbezahlung der Landlosen, der Existenzlosen, der Lohnabhängigen bis in die Armut steuert.

Solche asozialen, psychopathischen Systemstrukturen braucht eigentlich kein geistig, moralisch, sozial gesunder Mensch, doch die Traditionen haben erreicht, dass geglaubt wird, was die herrschenden Psychopathen dem Volk vorgaukeln.

Die geistig gesunde Mehrheit wird also von Wahnsinnigen beherrscht, deren Vorfahren vor 15.000 Jahren, als sich die Sammler und Jäger sesshaft machten, die NATUR privatisierten und sich riesige Landstriche angeeignet haben.

Wer da glaube, einen Fisch aus dem bisher freien Fluss oder See angeln zu können, um die Familie zu ernähren, der wurde weggejagt und später, als die Justiz eingeführt wurde, bestraft. Dann haben die herrschenden Psychopathen einen GOTT, einen HERRN erfunden um die breite Masse der Landlosen, Existenzlosen beherrschen zu können.

Einschub: Psalm 23 1 Ein Psalm Davids. Der Herr regieret mich, und nichts wird mir mangeln. 2 Auf einem Weideplatze, da hat er mich gelagert: am Wasser der Erquickung mich erzogen. 3 Meine Seele bekehret: mich geführt auf die Wege der Gerechtigkeit, und seines Namens willen. 4 Denn wenn ich auch wandle mitten im Todesschatten, so will ich nichts Übels fürchten, weil du bei mir bist. Deine Ruhte und dein Stab, die haben mich getröstet. 5 Du hast einen Tisch vor meinem Angesichte bereitet wider die, so mich quälen. Du hast gesalbet mit Öl mein Haupt: und mein berauschender Becher wie herrlich ist er! 6 Und deine Barmherzigkeit folget mir all‘ die Tage meines Lebens: daß ich wohne im Hause des Herrn auf lange Zeit. Bibeltext seit 1830 ( Wikipedia), Lars Vollmer nennt dies das Hirtenprinzip

Wie sagte der erfundene Gott der Psychopathen zu den Psychopathen und den Landlosen, Besitzlosen: Macht Euch die Erde untertan! Und schon waren die Untertanen zu Abhängigen gekürt worden. Die geistig normalen Menschen hatten sich so von den Monstern die Fremdbestimmung überstülpen lassen, ähnlich wie auf einem Bauernhof, wo der egomanische Großgrundbesitzer, Großbauer die domestizierten Rinder, Schweine, Hühner und Haus-Primaten für seine eigenen Zwecke und Vorteile hält.

Ist der Mensch etwas anderes als ein Käfig-Huhn, was durch Licht manipuliert wird, um widernatürlich 2 Eier am Tag zu legen. Die Menschen fühlen doch, dass auch sie manipuliert und ausgebeutet werden, gegen den Willen einer Natur, die etwas anderes vor hatte mit den Menschen, den Mitgeschöpfen.

***

Soweit der Kommentar von Juergen. Interessant ist dann die Frage, wie lässt sich was ändern? Kann das nur von oben kommen? Wie aber, wenn der Fisch vom Kopfe stinkt, wie es der Volksmund sagt. Juergen spricht die Systemstrukturen an, in denen wir leben. Manche sagen, dass sich erste der Mensch an sich ändern müsse, bevor sich das System wandeln würde. Andere haben die Hoffnung, dass es Obere geben könne, die erkennen, dass sie am eigenen Ast sägen, wenn sie das System so belassen und damit die Menschheit an die Wand fahren. Ich möchte dazu gerne ein Zitat aus einem Buch bringen, in das ich schon ein Blick vorab werfen durfte, und das Anfang 2019 auf den Markt kommen wird:

Lart Vollmer, Unternehmer, Berater, Autor und Speaker, schreibt dies in seinem neuen Buch ‚Gebt eure Stimme nicht ab‘, mit dem er aufrufen möchte, das veraltete Gesellschaftsbetriebssystem zu transformieren. Er sagt, dass noch nirgends auf der Welt eine Systemänderung von unten Bestand gehabt hätte, als graswurzelnd. Nach der Revolution wäre immer die Revision gekommen. Erst, wenn die Mächtigen bereit seien, das System zu ändern, könne dies von Bestand sein. Und die Menschen würden sich schnell dem System anpassen, besonders, wenn sie ihre Vorteile darin erkennen können. Er sieht heute schon, dass in einigen speziellen Unternehmensbereichen die Mitarbeiter zunehmend in die Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit kommen. Und stellt die Frage in den Raum, warum das nicht auch im gesellschaftlichen Betriebssystem, der Politik, genauso erfolgen solle. Und so sieht der Autor des Buches die Transformation:

Roland Dürre meint in einem anderen Facebook-Diskussionsstrang, dass diese Transformation eine wahrlich große Anstrengung benötige, und dass das mit den aktuellen Machtstrukturen mehr als schwierig würde:

Nach meiner Meinung ist das große Ganze ganz klein und einfach zu beschreiben, aber aktuell unmöglich zu schaffen: Das wäre nämlich eine konsequente Veränderung unseres Lebens ohne „wenn und aber“. Weniger Konsum und Mobilität. Verzicht auf jegliche Art von Plastik und Motorisierten Individualverkehr. Aber solange die Macht so verteilt ist wie heute, wird das nicht funktionieren. Dazu würde auch ein ganz neu definierter Eigentumsbegriff benötigt werden und eine Reform wahrscheinlich aller Gesetze.

Ich erinnere mich gerade an die Geschichte des Hundertsten Affen, der die Hypothese der Shaldrake’schen morphischen Felder untermauern mag, und die aufzeigt, dass das mit dem Graswurzeln doch zu gesellschaftlichen Umschwüngen führen kann: