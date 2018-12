Verdummung & Verdammung

Es ist so mehr oder weniger überall das Gleiche,

das gleiche Malheur, die gleichen Miseren…

die gleichen Methoden der Manipulierung und Malträtierung

Man sieht überall, wie die „Großen“

sich sehr selbstsicher in Selbstverherrlichung verehren…

und wie sie global nur mit Ihresgleichen

und üblen Gleichgesinnten verkehren…

und wie sie gezielt und sehr profitabel

ihre multiplen Massen an Moneten…

ihr Leben in Luxus absichern & maximalisieren

und ihren bereits übergroßen Reichtum

mit üblen Mitteln noch weiter ausbauen und vermehren…

Das begann alles so „nach und nach“…

aber nach Plan…

Erst kam die sogenannte „Privatisierung“

aller öffentlichen Belange und Verpflichtungen…

mit der erfundenen, erlogenen Behauptung,

man könnte mit privaten Unternehmungen

alles viel kostengünstiger und billiger gestalten…

und dabei doch die notwendigen Dienstleistungen aufrechterhalten…

und dann folgte die „Reduzierung“ und „Verkleinerung“

der Konzerne…alles gegen die eigenen Leute gerichtet…

denn das Profitieren auf Kosten anderer…

das tun die plündernden Plutokraten, die Bänkerbanditen ,

und ihre helfenden Handlanger in der Politik

sehr gezielt, sehr bewußt, und sehr gerne…

von ihren erhabenen Höhen als sehr opportunistisch gesichtet…

und von gekauften Medien sehr nutznießend

als angeblich “positiv denkend, gut und sinnvoll handelnd” berichtet…

und so schickte man dann auch die Geschäftemacherei in die Ferne…

man verlagerte gesamte Betriebe in Länder,

wo man noch viel weniger bezahlte,

all den überarbeiteten, erniedrigten, vollkommen versklavten Leuten…

die man dort zur Arbeit zwingen konnte…

um sie mithilfe lokaler, gekaufter, korrupter Ganoven auszubeuten…

Und in den eigenen Landen palaverte man nun unentwegt

und man propagandierte und verbreitete diese üblen Sachen…

Man verlangte von den hier Ausgebooteten,

sie sollten, müssten, und könnten doch eigentlich

noch mehr mit viel weniger machen…

Einkommen wurden und werden weiterhin reduziert…

Versprechungen wurden und werden systematisch gebrochen…

und durch gekaufte Medien wurden und werden

die Menschen manipuliert…

und durch willkürliche Methodik malträtiert…

und als „Bezahlung“ bekam man bereits abgekiefte Knochen…

Und obendrein ist die Problematik der “Migration”…

Man läßt noch mehr bereits verarmte Leute ins Land…

und so geht es weiter mit diesem Wahnsinn…

Die Mistmacher machen Mist…

und den verleiteten Leuten sagt man dann:

„Maul halten, stillhalten, hinhalten, zufrieden sein,

akzeptieren, nicht protestieren gegen Not und Pein!… ☹

Es ist, was es ist… ☹ …und…

es könnte ja eigentlich

noch viel schlimmer sein…!“

☹

Erst kam die gezielte Verdummung…

und dann die konsequente Verdammung!

☹

Gerhard A. Fürst,

12.12.2018