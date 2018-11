Jesus als Abkömmling eines Außerirdischen?

Vor vier Jahren stellte ich fest, dass die Jesuiten in der Machtpyramide ganz oben mit mischen (siehe Werden die Freimaurer noch von den Jesuiten getoppt?). Vieles deutet darauf hin, dass sie im Vatikan das Sagen haben und auch der Herr über den Reichtum der Kirche sind. Ihr General, auch schwarzer Papst genannt, würde über dem weißen Papst stehen. Der aktuelle Papst würde gar beide Rollen inne haben. Vor Kurzem brachte ich einen Text, der die aktuellen Machtkämpfe darstellt, wo die Jesuiten und Malteser um die Führung ringen. So sei Trump einer der ihren, was einiges erklärt: Weltherrschaft: USA UK Russland China Vatikan Jesuiten Malteser NWO … alles ist so schön bunt hier!

… es werde Licht [Urknall] …. die Erschaffung in der Zeit, also ein Schöpfer und ein Gott, das ist die Kunde, die wir [die katholische Kirche] von der Wissenschaft verlangten.

Papst Pius II. am 23.11.1951 vor den Mitgliedern der päpstlichen Akademie der Wissenschaften



Nun haben ich ein Video mit für mich einigen neuen Sichtweisen gefunden, die ich gerne wieder mit Euch teilen möchte. Christoph Poth beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit dem Thema der Astrologie. Seine Recherchen führten ihn tief in die Strukturen Herrschaften auf unserem Planeten, und ganz besonders die der Jesuiten. Für ihn ist das Streben nach einer Neue Weltordnung mit einer Weltregierung ein Fakt, der nicht mehr weiter bewiesen werden muss. Er ist noch einen Schritt weiter in dieser Erkenntnis gegangen und meint gut beweisen zu können, mit welcher Story die Jesuiten seit vielen Jahren an der dazugehörigen neuen Eine-Welt-Religion arbeiten:

Jesus wird dargestellt werden als der Sohn der irdischen Maria und einem Gott-gleichen Außerirdischen.

Der Startschuss für die mentale Vorbereitung dieser Story sei am Vorabend von Halloween 1938 gefallen, als in den USA im Radio das Hörspiel Krieg der Welten zu Panik in der Bevölkerung führte. Es folgte der angebliche Absturz eines außerirdischen Raumschiffs in Roswell 1947. Unzählige Science Fiction Filme, von UFO, über Orion, Enterprise, Startwars etc. Mit Stargate wurde gar der Gedanken geboren, dass man nicht mit dem Raumschiff reisen müsse sondern einfach durch ein Portal schreiten müsse, um an beliebige Orte im Universum zu gelangen. Und so sei das Mem genügend vorbereitet, dass Mensch nicht mehr überrascht sein wird, wenn uns übermächtige Außerirdische als neue religiöse Führer vorgesetzt würden.

Ebenso bekommen unsere Wissenschaftler ihr Fett weg. So wäre nur zu offensichtlich, dass nur Wissenschaftler an Foschungsaufträge gelangen, die dem Mainstream der Urknalltheorie (siehe Zitat oben) folgten, und auch die Theorie der Wurmlöcher unterstützten. Letztere Theorie würde erneut helfen, das verkürzte Reisen Außerirdischer erklären zu können. Der Jesuit Erich von Däniken hülfe mit seinen Geschichten genauso wie der Freimaurer Zecharia Sitchin mit seiner Übersetzung der sumerischen Keilschrifttafeln, die über die Anunnaki erzählen. Göttern, die aus dem All kamen und den Menschen manipulierte, so dass er das Gold für sie aus der Erde hole.

Es sind zwar wieder zwei Stunden Material, aber ich denke, es lohnt sich wieder, dieses hier ins Regal zu stellen: