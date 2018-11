Warum beWERTen wir alles? Sollten wir uns nicht besser ganz von diesem Paradigma befreien?

Ich hatte vor Kurzem einen Text von Carsten Rachov im Artikel Weg vom Schuldgeld, hin zum unantastbaren Lebensgeld … hier ins Regal gestellt. Er scheint Viele anzusprechen, denn er wird mit viel Interesse gelesen. Johannes Anunad hat dazu einen Kommentar geschrieben, den ich hier als eigenständigen Artikel nochmals nach Vorne holen möchte, geht er doch konzeptionell noch einen wichtigen Schritt weiter:

Ich finde es faszinierend, mit welcher Rafinesse, Gedankenverdrehungen und Eloquenz hier ein im Grunde eben nach diesen Ausführungen über 6.000 Jahre altes Paradigma mit schönen Worten weiter ums Überleben kämpft: GELD. Zur Klarstellung: Ich greife hier nicht den Autor an – er schreibt lediglich nieder, was ich als Zeitgeist kenne und auch selber beschreibe. Ich verteufele auch nicht das GELD. ABER: Wir können (noch) anders wählen!

Zunächst die Gretchenfrage: Wollen wir lieber das kleinere Übel – oder etwas wirklich NEUES wählen??? Ganz konkret: WAS ändert sich denn wirklich, wenn es „Gratisgeld“ gäbe? Wenngleich schuld(en)- und zinsfrei? Das übrigens wird den Kryptowährungen ja ebenfalls nachgesagt – und obendrein der Vorteil der dezentralen „Wertschöpfung“…

NICHTS ändert sich letztlich am Prinzip: Die Menschheit verbleibt weiterhin im Paradigma, dass alles etwas „kostet“, alles einen „Wert“ hat – auch der Mensch übrigens 😉 – der weiter in Geld ausgedrückt werden muss. IST DAS NATÜRLICH??? für mich: NEIN: Es ist lediglich Gehirnakrobatik, was ich hier gelesen habe – die ich selber allerdings ebenfalls früher einmal absolvierte… und dafür UBUNTU, den Gradido, alle möglichen Regionalwährungen und Zeitkonten, das „Informationsgeld usw. studierte. Es bleibt letztlich überall beim beWERTen!

Ich lade alle Leserinnen und Leser dazu ein, sich einmal selber zu prüfen, ob sie in der Lage sind, einem anderen Paradigma zu folgen: Der Bedingungslosigkeit des eigenen Selbstausdrucks. Im Vertrauen darauf, dass sie ein Grundrecht auf Leben haben – wie die ganze Natur übrigens – für das NICHTS bezahlt werden muss. Wo NICHTS verlangt wird, erwartet wird – weder von ihnen selber von anderen, noch von allen Anderen ihnen gegenüber… und dass ALLE anderen Menschen, einige früher, andere etwas später, dazu ebenfalls in der Lage sind, weil es ihrer Grundnatur entspricht, sich bedingungslos auszudrücken in ihrer eigenen Art und dafür von ihrer Mitwelt Anerkennung zu genießen: WERTSCHÄTZUNG also statt beWERTung.

UNMÖGLICH??? eben: Genau deswegen gibt es das Geld und wird es auch in diesem Artikel erneut verargumentiert – als angeblich unabdingbare „Organisationserfordernis“ gewissermaßen, damit Gesellschaft funktioniert.

Am Ende, als letztes Angebot, werden wir es sogar gänzlich geschenkt bekommen, das Geld, von „Denen“… damit wir noch etwas weiter mitspielen in dem alten BEWERTUNGPARADIGMA, während die heutige Erwerbsarbeit zu quasi 100% von Maschinen und Robotern erledigt wird. Nebenbei: Solche Prognosen werden von namhaften „Futuristen“, die Großkonzerne und Regierungen beraten, schon längst gemacht – und der Zeithorizont ist nur wenige Jahre weit entfernt… Ich schrieb kürzlich auch darüber.

ODER: Wir wechseln jetzt schleuigst das Spielfeld und besinnen uns endlich darauf, dass es an uns liegt, NUR an uns, ein Leben zu führen, das OHNE Bewertungen auskommt; ein Leben, in dem wir lernen und leben, was uns eigentlich ausmacht, nämlich was unser ureigener Ausdruck ist… und diesen Ausdruck, als „Gemeinwohlleistung“ der neuen Art, bedingungslos unserer Mitwelt zur Verfügung stellen, weil es „nur“ Ausdruck ist… also unsere NATUR – wie es die gesamte Natur schon immer macht…

Es klingt radikal und wird heftigen Widerspruch auslösen – weil wir neben zahllosen Glaubenssätzen ein sehr fundamentales Fehlprogramm in uns tragen: EXISTENZANGST! Da klingeln alle Alarmglocken! Dabei ist dieser Gedanke nur „natürlich“. Unser „menschliches“ Verhalten der letzten Tausenden von Jahren ist „unnatürlich“ und wir sollten alle Anstrengungen unternehmen, es unverzüglich zu heilen und damit zu überwinden – unseren unreflektierten Glauben an ein unausweichliches Bewerten, an WERT aller Art…

Schon 2012 schrieb ich einige Gedanken dazu:

Was wäre, wenn Geld, Handel und auch Tauschen keine Optionen mehr darstellen würden für menschliches Miteinander?

Wir wären endlich frei, wenn wir es wirklich erfassen, um was es dabei geht: Das neue Paradigma würde nämlich lauten:

Es steht alles Benötigte im Übermaß zu Verfügung! Als kollektiver SELBSTAUSDRUCK und bedingungslos. Nutzt es in Dankbarkeit und verteilt es verantwortungsvoll – zum Wohle Aller!

Namaste

Johannes Anunad