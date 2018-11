Darüber, was uns die Autoren von ‚Der Zauberer von Oz‘ zur Neugestaltung unseres Geldsystems empfehlen wollte …

Es gibt keine Alternative. Wir müssen die Wirtschaft, die unter zu hohen Schulden leidet, ankurbeln mit Rettungsschirmen, in den wir Geld hineinpumpen, das wir, die Bürger als Staat, bei den Banken leihen, denen wir dieses Geld geben, damit sie der Wirtschaft Kredite geben.

Mantra der Politik, vorgeturnt auf dem Bühnenbild des Tiefen Staates Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Spirale nach unten, bis wir verdammt 2 Dinge tun: 1. Staatliche Kreditaufnahme ächten, 2. Mindestreserve – Kreditvergabe verbieten. Den Banken sollte nur erlaubt sein, Geld auszuleihen, das sie tatsächlich haben, und Nationen müssen keine „Nationale Schulden“ bei den Banken machen. Denken Sie daran: Es ist nicht das, was das Geld deckt (z.B. Gold), es geht darum wer die Geldmenge bestimmt. Bill Stills

Kannst Du Dich noch an einen der ersten farbigen Filme mit dem Namen ‚Zauberer von Oz‘, jenen mit Judy Garland erinnern? Dieser Kinderfilm hatte mich als Kind sehr beeindruckt. Wovon ich allerdings, wie die meisten anderen Zuschauer, nicht wissen konnte, ist das übertragene Bild darin. Die Geschichte wurde 1900 in den USA geschrieben. Die USA erlebte seit etwa 30 Jahren einen Kampf der privaten Bänker gegen die Staatsmacht. Der Film beschreibt den Kampf zwischen den Bänkern und den Bürgern, und gibt einen Ausblick, wie die Bürger ein Geldsystem kreieren können, das ihnen nützt und nicht den privaten Bänker.

In der folgenden Dokumentation zeichnet Bill Stills zunächst akribisch die historischen Abläufe des Kampfes um das Geldschöpfen auf. Mit diesem Hintergrundwissen interpretiert er dann die Bilder des Kinderbuches von L. Frank Baum und W.W. Denslow. Mit dem geschichtlichen Abriss sehen wir, wie es nicht und wie es gut mit dem Geldsystem funktionierte. Gut ging es, als der Staat das Geld druckte und die Menge kontrollierte — nicht die „Privatbanken“ (Lincoln als auch Kennedy versuchten es, was ihnen aber am Ende nicht bekam, siehe). Das ist dann auch die Botschaft des Autors am Ende des Filmes. Bills Erzählung ist unter Anderem:

Es gibt zwei Möglichkeiten dafür, wer Geld druckt: Wir die Bürger — oder die Banken. Die zweite Möglichkeit ist, glaub es oder nicht, heute für alle Staaten der Welt der Fall.

Wie das Sprichwort sagt: Wenn man Schulden macht, wird man zum Diener des Geldverleihers (Schuldknechtschaft auf deutsch). Ein Staat kann nur souverän sein, wenn er selbst das Geld herausgibt; das ist die Definition von Souveränität (siehe dazu auch: Geld regiert die Welt – aber wer regiert das Geld?). Ohne das muss eine Nation anfangen, sich Geld zu leihen, — all ihr Geld, von den Banken, und — ja, sie verlangen Zinsen dafür.

Das ist es, weshalb Nationen nie aus den Schulden herauskommen: das Geld ist von den Banken geliehen. Wenn man die nationalen Schulden reduzieren will, bedeutet das, die nationale Geldmenge zu verringern. Politiker neigen dazu, diese empörende Tatsache zu ignorieren.

Deshalb werden staatliche Sparprogramme nicht funktionieren: Weil die Zinsen für die Schulden schneller wachsen als Einsparungen möglich sind. Diese Tatsache, über die nie berichtet wird, ist es, die jeden Regierungshaushalt überwältigt.

Die globale Wirtschaft ist weiter dabei zusammenzubrechen, trotz allem was im Fernsehen zu hören ist….“

Unsere Finanzkrise, die 2008 ihren vorläufigen Höhepunkt hatte, ließ mich beginnen, mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Ich wollte wissen, was da eigentlich los war. Mein gesammeltes Wissen zu den Hintergründen führte dazu, dass ich meinen Blog hier 2010 initiierte, um meine Erkenntnisse zur Diskussion zu stellen. So kam dann auch dieser Artikel zustande, in dem leider nicht mehr alle externen Links zu Fundstellen führen: Alles was wir über die Finanzkrise und das fehlerhafte Geldsystem wissen sollten und können …. Vieles davon ist in der folgenden Dokumentation wiederzufinden. Ich wünsche viel Erkenntnisgewinn … Matz ab:

Die überschuldeten Wirtschaftsunternehmen retten mit noch mehr Schulden? Niemand kann sich aus Schulden herausleihen, genauso wenig wie du dich nüchtern saufen kannst.

Binsenweisheit Eine Regierungsabteilung sollte die Kontrolle übernehmen über die Geldmenge. Fast in der ganzen Welt wird heutzutage das meiste Geld von kommerziellen Banken geschöpft (gedruckt) — als Schuld !

James Robertson

Zum Abschluss noch der offizielle Trailer in Deutsch des überarbeiten Films in 3D: