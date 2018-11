Vom Leben nach dem Helferprinzip … oder vom Fehler beim Handel …

Den Hinweis auf den folgenden Text erhielt ich heute per E-Mail. Verschenkt wird er von Henning Papendorf auf academia.edu, auf dass die Menschheit erkenne, welchem Betrug wir seit etwa 5000 Jahren aufsitzen.

Der unsichtbare Fehler beim Kaufen und Verkaufen

In der Urzeit und bis Heute noch, leben Indigene, aber auch autark lebende Menschengruppen, das natürliche Lebensprinzip, oder auch Helferprinzip benannt.

In Afrika sagt man auch Ubuntu dazu [siehe auch diese erhellende Geschichte dazu: Ich bin weil wir sind! Ego versus Gemeinschaft].

Dieses Helferprinzip, oder auch Paradies, das nichts mit dem biblischen Paradies von Adam und Eva gemeinsam hat, ist ein Gemeinschaftsleben, wo jeder sein Talent, seine Berufung in die Gemeinschaft mit einbringt, so gut Jeder kann und immer mit Freude und in Liebe, für ein gemeinsames Allgemeinwohl in der Gemeinschaft.

Ohne die Bewertung einer Leistung, die einer tut und ohne ein Tauschmittel, lebten und leben die Menschen im Paradies Lebenswert > für > Lebenswert.

Es ist so, dass die Menschen sich gegenseitig beschenkt haben, weil man die Vorlieben, oder die Eigenschaften wusste, wie man Freude schenkt, was andere Menschen bei einer Begegnung glücklich machen konnte. Diese Lebensfreude wurde von den Kommerz-Geschichtenschreibern als ein ungleiches Tauschen betrachtet und wurde in den Geschichtsbüchern immer falsch dargestellt.

Jeder Lebenswert ist:

∞ unveräußerlich und unverhandelbar, ∞ unendlich und = gleichwertig.

Erklärung:

Zeichen in der mathematischen Sprache :

Die liegende Acht bedeutet ∞ unendlich

Das Gleichheitszeichen bedeutet = gleich

Das Ungleichheitszeichen bedeutet ≠ ungleich / nicht gleich,

Es gibt viele Ebenen der Betrachtung im Wandlungsprozess einer Firma, wo lebendige Lebenswerte ( Arbeitskraft ) > in > Vermögenswerte ( Ertrag und Profit ) gewandelt werden:

Auf der Ebene Wertigkeit,

ist jede Zahl Vermögenswert kleiner, als der ∞ unendliche Lebenswert.

Daher im Ergebnis immer ≠ ungleich,

oder

Der Betrug im Tausch durch die Täuschung, weil ungleich.

Auf der Ebene Lebendigkeit,

ist jede Zahl Vermögenswert tot und ohne Leben, im Bezug zum unveräußerlichen Lebenswert.

Daher auch im Ergebnis immer ≠ ungleich

Und das bedeutet auch

Den Betrug im Tausch durch die Täuschung, weil ungleich.

Auf der Ebene Wirklichkeit,

ist jede Zahl Vermögenswert eine Fiktion und ohne Wirkung, im Bezug zum lebendigen Lebenswert.

Daher auch im Ergebnis immer ≠ ungleich

oder

Die Ungleichheit ist ein Betrug im Tausch durch die Täuschung.

Auf der Ebene tatsächlicher Energie,

ist jede Zahl Vermögenswert nur ein Wertemaßstab für fiktives Vermögen, aber nicht die Energie von Lebenswert.

Daher auch ≠ ungleich im Ergebnis.

Was auch

Den Betrug im Tausch durch die Täuschung darstellt, weil es nicht Gleich ist.

Jedes Leben und der damit verbundene ∞ Lebenswert, wird durch die tote, fiktive Zahl eines Vermögenswertes immer minimiert.

Dies geschieht

in jeden energetischen Wandlungsprozess mit einer fiktiven Zahl:

∞ Lebenswert > für > tote Zahl Vermögenswert Geld

∞ Leben ≠ tote Zahl

Durch

Einkommen > für > Arbeit

tote Zahl ≠ ∞ Leben

und

Bei jeden Kaufhandel

bei dem energetische Ware, wie Lebensmittel, Gold, Öl, Diamanten, Eisen, Maschinen und ….. als ein

∞ Lebenswert > im Tausch > mit einen Vermögenswert Geld

Ein Menschenleben ist mit Geld weder zu ersetzen noch wiederzubeleben.

Im Paradies war es so, dass alle geleistete Energie / Arbeit / Berufung / Talent an einem Ort in der Gemeinschaft blieb und das Allgemeinwohl der Gemeinschaft wurde bereichert.

Die Natur ist bedingungsloses Agieren, ohne Gegenleistung, in Liebe aus einer Freude und Überzeugung / Berufung heraus.

Einfach Helfen, daher ist unterlassene Hilfeleistung, die einzige Unterlassung, die im Strafrecht strafbar ist!

Das sollte zu denken geben.

Vor dem Erscheinen der Firma, als eine hierarchische Struktur: Chef / Meister / Arbeiter / Geselle / Lehrling / Stift, wo Arbeit unterschiedlich bewertet und entlohnt wird, gab es das Sklaventum, wo unter Gewalt die Menschen zur Arbeit gezwungen wurden.

Damals, vor 5000 Jahren, war der energetische Wandlungsprozess in der Sklavenarbeit auch noch unveräußerlicher Lebenswert > für > lebendigen Lebenswert unter Entzug von Freiheit und mit Gewalt, Leid und Schmerz verbunden.

∞ Lebenswert ≠ ∞ Lebenswert + Gewalt + Leid + Schmerz

Der energetische Wandlungsprozess ist in der heutigen Zeit einer Firma:

unveräußerliche Lebenswerte in veräußerliche Vermögenswerte / Schuldgeld

∞ Leben ≠ tote Zahl Vermögenswert zu wandeln.

Sprich Einkommen für Arbeit.

Auch jeder Verkauf von Lebensmittel (Leben, als ein Mittel zum Überleben), ist ein Verstoß gegen Naturgesetze / Naturprinzipien, Leben zu kreieren oder Leben zu regenerieren, weil jeder Kauf oder Verkauf Leben minimiert und ein Kreieren oder Regenerieren von Leben nicht mehr zu lässt.

„Macht euch die Erde untertan“ ist definitiv eine falsch verstandene Auslegung in der Bibel.

Der Mensch sollte Wächter des Lebens sein und die Natur und die Erde schützen / behüten.

Die Würde und den Lebenswert in Ehre halten.

Nichts davon geschieht.

Da es dem Menschen als ein Helferwesen im Naturrecht nicht zusteht, für Geld zu arbeiten, lädt sich jeder Arbeiter für seine Arbeit eine Schuld auf, durch das Schuldgeld.

– Das Schuldgeld –

Der Lohn als Schuldgeld ist eine Schuld, weil man als Händearbeiter, oder Geistesarbeiter für ein Einkommen ( Schuldgeld ) gegen ein göttliches Naturprinzip verstößt:

Nicht mehr für Lebenswert gleichberechtigt zu helfen und seine Energie nicht mehr in ein Allgemeinwohl mit einzubringen.

Durch die egoistische Leistung „Schuldgeld“ wird über den Arbeitslohn „Schuldgeld– das auch nur ein Werkzeug ohne Energie ist“, die Arbeit nicht mehr für die Gemeinschaft erbracht, sondern bleibt beim Arbeiter. Der Arbeiter trägt mit seiner Energie nicht mehr dem Allgemeinwohl bei. Das Schuldgeld entzieht den Reichtum vom Allgemeinwohl, bis zum Zerfall der Gemeinschaft.

Solange das nur einer von Tausend macht, fällt der Verlust bei dem Allgemeinwohl in einer Gemeinschaft nicht auf. Erst, als es mehrere gemacht haben, ließ sich der Zerfall des Allgemeinwohls in den Gemeinschaften erkennen: durch Landflucht in die Städte. Von der Großfamilie (Clan) zur Kleinfamilie, und jetzt keine Familie?

Die derzeitigen Völkerwanderungen / Migration ist nur ein größeres Ausmaß durch das SCHULDGELD im Zusammenhang mit der Missachtung des Naturgesetzes Lebenswert > für > Lebenswert zu Leben.

Der Zerfall der Gemeinschaften begann, sowie der Zerfall von Großfamilien, bis hin zur Familienspaltung und zum Single-Leben.

Was zur Folge hat, dass der Nachwuchs ausbleibt.

In Afrika gibt es einen sehr klugen Spruch:

Die Entfaltung eines Kindes braucht die Hilfe und Unterstützung eines ganzen Dorfes.

Gleiches passiert in der Natur mit Artensterben, weil der Mensch sich der Energien der Natur beraubt, um diese in ein „Schuldgeld“ zu wandeln.

Die gesamte Menschheit lädt sich immer mehr Schuld durch Schuldgeld auf.

Die turbo Beschleunigung fand dann mit dem Aufkommen von leistungsfähigen Computern in der Firmenstruktur statt:

Veräußerliche Vermögenswerte > in > noch mehr veräußerliche Vermögenswerte = in Profit wandeln

Dieser Wandlungsprozess, der mehrere tausend Mal pro Sekunde in Computern stattfindet, lebt nur noch von der Fiktion von toten Vermögenswerten. Diese Computer generierten fiktiven Vermögenswerte, die immer aus der Substanz von energetischen Lebenswerten kommt, gerät immer mehr in Leistungsdruck der von den Arbeitern durch sinkende Löhne erpresst wird. Die Automation von Firmen verhindert dies gänzlich. Was zum Platzen der Seifenblase fiktiver Vermögenswerte führen muss.

Die Schuld und das Schuldgeld entsteht auch noch auf einer anderen Ebene,

durch Kredit und durch eine Täuschung der Kreditgeber.

Kredit entsteht nur, wenn der Kreditnehmer Sicherheiten gegenüber dem Kreditgeber vorweisen kann.

Das bedeutet: Der Kreditnehmer wandelt sein Vermögen/ Haus oder Grundboden der Erde, in eine Fiktion Vermögenswert / Schuldgeld um. Das Schuldgeld entsteht aus dem NICHTS und ist auch ohne Energie, oder von irgendeinem Wert, weil das Vermögen des Kreditnehmers als Sicherheit weiter besteht und an den Kreditgeber durch Vertrag bereits überschrieben wurde und an dessen Stelle die Fiktion Schuldgeld tritt.

Schuldgeld ist das Geld der Kreditgeber, weil die Kreditgeber dem Kreditnehmer ihre Gegenleistung / Haus oder Grundboden der Erde des Kreditnehmers schuldig bleibt.

Hier tut sich noch ein weiteres Verbrechen auf. Dies möchte ich nur mit einer Frage in den Raum stellen:

Wem gehört der Grund und Boden der Erde?

Der zweite Betrug der Kreditgeber an alle Kreditnehmer ist:

Die Zahlungsrückforderung des Schuldgelds aus dem NICHTS, denn die Bank hat nichts geleistet. Die Kreditsumme entstand ja aus dem Vermögen der Sicherheit des Kreditnehmers.

Der dritte Betrug der Kreditgeber an alle Kreditnehmer ist:

Die Zinsen für das Schuldgeld (Kredit ohne berechtigte Forderung) kommen nicht in den Zahlungsverkehr, somit wird automatisch und mathematisch ein Bruchteil an Kreditnehmern nicht in der Lage sein, die Kreditsumme Schuldgeld zurückbezahlen zu können, obwohl sie es nicht einmal bräuchten, weil sie einer Täuschung unterlegen sind..

Hieraus erwächst auch der ständige Kampf, um die Zinsforderungen erfüllen zu können.

Mit dem zunehmenden Profit beraubt man sich gegenseitig im Konsum aller Geschäftsmodelle, um die Zinsen, die eine unberechtigte Forderung sind, bedienen zu können. Dabei haben die Kreditgeber keinen energetischen Wert geliefert, um eine Rückzahlungsforderung zu entsprechen.

Es ist in der Tat eine Verrückte Welt, in der die Menschen um immer mehr Schuld kämpfen, anstatt von dieser Schuld der Täuschung und Verstoß gegen Naturgesetze einfach los zu lassen. Zumal es nur eine Fiktion / Illusion ist.

Erst wenn alles Schuldgeld vernichtet ist, ist das Sklaventum beendet und der Mensch frei für den Weltfrieden.

Das bedeutet ein Leben und Handeln nach dem Lebensprinzip: Lebenswert für Lebenswert ohne die Bewertung von Leistung, oder fiktiven Vermögenswerten, nur noch für ein Gemeinwohl einer Menschheitsfamilie, sowie für einen Sinn des Lebens, zu handeln und zu denken.

Karl Popper sagte einst:

Lasst Theorien sterben, anstatt Menschenleben.