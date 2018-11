Darüber, wie der Tiefe Staat aufgestellt ist und funktioniert, zum Wohle der Wenigen …

Wenn ich mich mit anderen Menschen darüber unterhalte, dass wir zunehmend Probleme mit unserem Ressourcenverbrauch auf der dieser Erde haben und es doch offensichtlich ist, was da schief läuft und abgestellt werden müsste, so fragen wir uns immer wieder warum das im Bundestag nicht passend bewegt wird. Da bleibt die Frage warum? Was ist es, dass sich nicht rührt, die Welt besser und schöner zu gestalten. In dem folgenden Vortrag erfahren wir, wie viele Menschen im Getriebe einer Struktur stecken, die den Tiefen Staat am Leben erhält. Dabei wird klar, warum so Wenige von diesen Vielen nichts darüber erzählen, was da gegen das eigene Volk und die anderen Völker wirkt. Ich denke, es muss erst einmal breit gewusst sein, damit sich dann durch passendes Verhalten ändern kann. Erstaunlich ist, dass der hier vortragende Whistleblower noch am Leben ist. Er meint, dass es nur deshalb sei, weil er eben so offensiv mit Wahrheiten an die Öffentlichkeit geht. Viel Spaß beim Zuhörer zu wünschen, mag merkwürdig daher kommen. Aber es ist schon ein kurzweiliger Vortrag:

Share this:

Tweet







Drucken

Mehr

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge