Zins bringt Geld prinzipiell immer dahin , wo es schon ist, und nimmt es dort weg, wo es fehlt

Günther Moewes

Ich bekam vor einiger Zeit die Anfrage, ob ich gerne ein neues Buch lesen möchte, das eins der kritischen Themen streift, wenn nicht gar das kritischste Thema auf meinem Blog ist: Das Geldsystem. Steffen Henke, Finanzkaufmann und Personalcoach, Geschäftsführer der „Neues Geld gemeinnützige GmbH“ Leipzig, geht in seinem fundierten Sachbuch auf 464 Seiten so richtig tief in die Eingeweide unseres Geldsystem. Er zeigt sehr gut auf, wie es entstand, welche Strukturen heute wirken, zeigt auf, wo der Fehler ist, und zeigt zum Schluss einen Weg auf, wie es funktionieren sollte, ohne dass am Ende wie beim Monopoly einige Wenige Alles besitzen und der Rest leer ausgeht.

Bevor ich etwas mehr über meine Ahas während der Lektüre seines von mir sehr empfohlenen Buchs Fließendes Geld für eine gerechtere Welt: Warum wir ein alternatives Geldsystem brauchen, wie es funktioniert und welche Auswirkungen es hat eingehe, möchte ich Steffen in dem ersten Teil einer Video-Sequenz bringen, die er vor 6 Jahren ins Netz gestellt hat:

Dieses wird ein lebender Beitrag, denn ich werde nach und nach einige sehr erhellende Passagen und Zitate aus seinem Buch bringen. Fangen wir also, auch diesen Teil des Regals mit seinen Gedanken und Erkenntnissen zu füllen:

Was ist eigentlich Geld? Spontan würde Mensch vermutlich sagen: Alles, was nicht Ware ist, aber womit ich Waren kaufen kann. Also einerseits Scheine, Münzen, und das, was ich auf dem Konto einer Bank liegen habe, um per Überweisung einkaufen zu können. Im ersten Tel erfahren wir, dass es allerdings gar keine klare, internationale Definition gibt und es daher schwer ist, wissenschaftlich das Thema Geldsystem korrekt aufzubereiten.

[…] eine Menschheit, die nur zum Ziel hat, mehr Geld aus Geld zu machen, wird logischerweise sozial unempfindlich, kulturell verarmt und ökologisch Raubbau treiben.

Margrit Kennedy

Ich hätte nun vermutet, dass Steffen zuerst auch aufzeigt, dass die Geldschöpfung zum größten Teil bei den Banken liegt, d.h. das Giralgeld erzeugt wird, wenn ein Kredit gewährt wird. Ganz im Gegenteil zeigt er Fehler der These durch Weglassungen von Zusammenhängen der Kritiker auf. Ich meine, dass es ihm schlüssig gelungen ist, u.a. weil er mit reichlich Schaubildern seine Gedanken unterlegt. Was allerdings schon interessant ist: Nur 20% (vermutlich sogar deutlich weniger) allen Geldes ist Bargeld, der Rest Zahlen in den Sichteinlagen der Kunden auf der Bank.

Steffen lässt viele Andere mit entsprechenden Zitat-Stellen zu Wort kommen, um den aktuellen Rahmen zum Geldsystem aufzuspannen, nicht ohne auch Gold und Silber als alternatives Zahlungsmittel zu analysieren. Dazu gehört es auch, die rechtlichen Strukturen abzuklopfen, in denen sich die Banken zu bewegen haben. Zudem beleuchtet er das Vollgeldsystem (alle Schöpfung liegt bei den Notenbanken), und gewährt uns auch einen Blick in die Eingeweiden der EZB.

Schwer erklärlich ist, dass ein viel größerer Teil der Bevölkerung Zinsen für gerechtfertigt und gerecht hält, obwohl sie ihnen schaden und sie ärmer macht.

Christian Felber

In mehreren Gleichnissen führt der Autor aus, was es mit dem ‚positiv‘ gesetzten Zinseszins für eine Bewandtnis hat: exponentielles Wachsen von Guthaben und Schulden führt immer wieder zum Crash, häufig genug zum Krieg, um dann wieder neues Wachstumspotential nutzen zu können. Dem setzt er mit weiteren Gleichnissen einen kreativen Zinsansatz entgegen, angelehnt an die Ideen der Freiwirtschaftler nach Silvio Gesell, den wir hier auf dem Block auch schon einige Male kennengelernt haben. Zum Fließen des Geldes lassen wir Steffen am besten gleich nochmals selbst zu Wort kommen, hier ab Minute 36: