Der Organtransplantationsmafia wird Tür und Tor geöffnet …

In einer rein materiell gedachten Welt mag der Austausch von Ersatzteilen auch im menschlichen Avatar machbar erscheinen. In einer Welt, in der eine Seele sich in diesen Avatar inkarniert und neben dem physischen Körper noch weitere feinstoffliche Körper besitzt, die viel mehr noch von der Seele erfasst sein sollen, wäre davon auszugehen, dass Seelenanteile mit dem Ersatzteil wandern (das Thema wird auch hier gestriffen: Heilen, Fühlen, Lieben – sei Du die Veränderung)

Da unser neuer Bilderberger-geprüfte (siehe) neue Gesundheitsminister gerade das Thema Organspende auf den Zwang-Kopf stellen will und so die Diskussion um das Thema nun heiß läuft, möchte ich mich auch gleich nochmals beteiligen, ohne auch auf meinen alten Artikel zu verweisen, der reichlich gelesen wurde: Wissenswertes rund um die Organspende …, daraus das folgende Zitat:

Seitdem ich selber hirntote Patienten versorgt habe, glaube ich weder an den Hirntod noch an seine Definition. Ich glaube meinen Augen, meinen Händen und meinem Gespür. Andrea von Wilmowsky

Anja Voit hat auf Facebook einige Perspektiven aufgemacht, die klar machen, welche Verbrechen mit der Idee, nicht auf Spenden zusetzen sondern das Recht auf Unversehrtheit aufzugeben und eine Organspende vorzusehen, wenn nicht ausdrücklich widersprochen wird. Puh:

Das Thema ist riesen groß. Dabei geht es um so viel im Hintergrund. Und es geht dabei nicht um uns. Es ging nie um uns. Mit uns meine ich alle jene, die nicht zur Elite gehören. Und das Ding, das die spielen bzw. leben ist uralt. Ud die Positionen, die Jeder einnimmt, sind sichtbar. Und man kann all das sogar schriftlich sichtbar machen. Jedoch, wenn man das tut, und auch noch zusammen hängend, dann braucht man ein sehr schnelles Pferd oder einen anderen Planeten, auf den man auswandern kann. Denn alles, wirklich alles, was wir leben und erleben, hängt zusammen und egal wo man anfängt, man landet am Ende immer in der selben Ecke. Und diese Ecke findet man sogar in der Bibel. Es ist seit Ewigkeiten das selbe verlogene Spiel, hervor gebracht durch die selben verlogenen ………spieler. Und die basis, die all das möglich macht, ist die Unwissenheit. Und dafür sorgen sie, denn nur durch Unwissenheit der Menschen sind Lug und Betrug ist das möglich, und einfach alles, was aus ihren Reihen kommt und aus ihren Hirnen entspringt. Und wie es gerade unsere Zeit zeigt, sind die sich für keine Widerlichkeit zu schade.

Mit der Regelung, die Organspende zur Pflicht zu machen, erklären sie den Menschen zum Staatseigentum und können folglich damit tun und lassen, was sie wollen, und ein Jeder lebt dann nur noch so lange, bis einer Organe braucht und genügend Geld hat, um sie zu bezahlen.

Denn eines ist fakt: so gut wie Jeder hat schon ein OP hinter sich und war unter Vollnarkose und bei so einer Narkose kann vieles passieren, so ganz aus Versehen natürlich !!!! Siehe Rothschild oder Rockefäller, oder wer das noch mal mit den 7 Herztransplantationen. Ergebnis: Otto-normal-verbraucher wird zum Ersatzteillager der Reichen umfunktioniert. Was absehbar war, dass sie das versuchen, denn dasselbe wollten sie durch das Clonen erreichen.