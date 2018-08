In Gedenken an einen der größten Kriegstreiber: US-Senator John McCain

Es gibt so viele Kriegsverbrecher, die als Vertreter unserer demokratischen Regierungen viel Leid auf diese Welt gebracht haben, aber doch nicht rechtlich verfolgt werden. Was uns im Grunde aufzeigt, wie wenig humanistisch sie am Ende unterwegs sind, und wie schlecht unsere Demokratien gestaltet sind, dass sie ungestraft davon kommen können. Ich hatte gestern einen Artikel zum Tiefen Staat veröffentlicht, in deren Gesprächsrunde wir erfahren, warum das so ist) Nun ist gerade einer dieser großen Kriegsverbrecher gestorben und alle Staatsfahnen stehen heute ihm zu Ehren in den USA auf Halbmast. Gerne möchte ich hier eine Liste bringen, die ich hier gefunden habe, und die klar macht, was er gefordert und damit befördert hat:

Eine komplette Geschichte von John McCain, der überall auf der Welt Krieg forderte (Quelle)

Die Liste ist natürlich eine Geschichte aller Instanzen, die McCain für eine von den USA geführte Intervention auf der ganzen Welt gefordert hat. Es hat offensichtlich eine lange Geschichte hier, also hat Geopolitics Alert die größten Beispiele von Europa nach Asien zusammengestellt. Wir beginnen mit den offensichtlichen Kriegen zuerst.

Afghanistan und Irak

Offensichtlich stimmte jeder US-Senator (außer der kalifornischen Barbara Lee) dafür, Präsident George W. Bush die Macht zu geben, nach den Ereignissen des 11. September in Afghanistan einzufallen. McCain war jedoch nicht glücklich damit, nur in Afghanistan einzumarschieren. Nein, er hatte schon am Tag nach dem Fall der Türme andere Ziele im Kopf.

Trotz McCains Behauptung im Jahr 2014, dass „der Irak-Krieg wahrscheinlich nicht stattgefunden hätte“, wenn er die republikanische Vorwahl 2000 und dann die allgemeine Wahl gewonnen hätte, erscheint diese Behauptung lächerlich. Am 12. September 2001 erschien McCain auf MSNBC und präsentierte eine lange Liste von Ländern, von denen er annahm, dass sie Gruppen wie al-Qaida einen „sicheren Hafen“ boten. Diese Liste umfasste natürlich den Irak und einige andere Länder, die später auf dieser Liste erscheinen.

Syrien

Ein anderes Land auf der Liste von 2001 war (natürlich) Syrien. Jetzt hat das Bush-Regime vielleicht nie die Chance bekommen, die Länder des Nahen Ostens weiter zu stürzen (dank des Scheiterns im Irak und der Entlarvung dieses Krieges, der auf Lügen verkauft wird). Aber McCain schien seinen Hass auf Bashar Al-Assad nie aus den Augen verloren zu haben.

Kurz nachdem der Arabische Frühling in Syrien „ausgebrochen“ war, fand McCain – und seine ständige Partnerin bei Kriegsverbrechen, Senatorin Lindsey Graham – schnell Kommunikationskanäle mit der „syrischen Opposition“. Nur wenige Monate nach den von den USA unterstützten Protesten in Syrien ( selbst als ihr Botschafter anwesend war), forderten McCain und Graham, dass Waffen in die Freie Syrische Armee und andere „Rebellengruppen“ fließen sollten.

Libyen

McCains Pläne für Syrien haben nie so funktioniert, wie er es wollte, aber er hätte wahrscheinlich wissen müssen, dass sie niemals ein positives Ergebnis erzielen würden. Wenn McCain nicht auf den Irak schauen wollte, um diesen Punkt zu beweisen, hatte er ein anderes, jüngeres Beispiel, das er hätte benutzen können: die NATO-Intervention in Libyen.

Es war weniger als ein Jahr, bevor McCain syrische Takfiris bewaffnen wollte, die er mit den Bombenangriffen und Flugverbotszonen in Libyen unterstützt hatte. McCain wollte sogar härtere Aktionen gegen das Land. Das ist jetzt ein anarchischer Wilder Westen geworden, in dem allerlei Schrecken vom islamischen Staat bis zu einem neuen Sklavenhandel herrschen.

West- und Zentralafrika

McCain ist auch ein Kämpfer für den „Krieg gegen den Terror“ in anderen Teilen Afrikas. Während McCain Terroristen in einigen Ländern Afrikas nicht direkt unterstützt hat, hat er immer noch mehr US-Intervention auf dem ganzen Kontinent gefordert.

Diese Liste enthält Länder, die sich mit islamischen Aufständen befassen, wie Mali. McCain hat auch Pläne wie „Einsatz von Spezialeinheiten“ gefordert, um von Boko Haram in Nigeria entführte Mädchen zu retten, und eine Intervention im Sudan, wo McCain und seine Frau seit einiger Zeit Geld investiert haben.

Iran

Ein anderes Land auf der Liste der verhassten Nationen, das ursprünglich von Bushs Unterstaatssekretär für Verteidigung Paul Wolfowitz und einem anderen Langzeitziel von McCain vorgeschlagen wurde, ist natürlich der Iran.

Obwohl McCain immer gesagt hat, „er betet“ wird es nie Krieg mit dem Iran geben, der Mann ruft ständig danach und macht sogar Witze darüber, das Land zu bombardieren, wenn er glaubt, dass die Stimmung stimmt. Die Wahrheit ist, McCains Positionen gegenüber dem Iran sind so feindselig, dass selbst neokonservative Flaggschiff-Institutionen wie das Cato Institute denken, er sei zu restriktiv.

Bosnien und Kosovo

Aber McCain ist nicht damit zufrieden, nur Salafi-Dschihadisten in den traditionellen Nahost- und nordafrikanischen Theatern zu unterstützen. Er hat auch gewalttätige Radikale in den Randgebieten Europas unterstützt. Dieser Trend begann Mitte der neunziger Jahre, als McCain der damalige Präsident Bill Clintons Krieg in Bosnien unterstützte.

Viele der Muslime, die nach Bosnien reisen und dort den Mudschaheddin beitreten, haben sich in den letzten Jahren Gruppen wie IS angeschlossen. Und in den sunnitischen Gebieten von Bosnien kann man gelegentlich IS-Flaggen sehen. McCain unterstützte immer noch potentielle Takfiri-Bewegungen, beschuldigte Russland kürzlich, sich in lokale Angelegenheiten einzumischen, und forderte mehr US-Intervention in dem Land.

McCain traf ähnliche Entscheidungen, als er in den späten 90er Jahren für eine Intervention der USA im Kosovo eintrat. Im Kosovo-Konflikt unterstützte McCain die Kosovo-Befreiungsarmee: eine genozidale Dschihad-Organisation mit Verbindungen zu Al-Qaida unter Osama Bin Laden.

Ukraine

Lassen Sie sich nicht täuschen, dass McCain nur Dschihadisten in Osteuropa unterstützt! Er unterstützt auch die offenen Nazis, die im laufenden ukrainischen Konflikt als Todesschwadronen für Kiew fungieren.

Dies begann natürlich im Jahr 2014, aber McCain hat bis heute seine Unterstützung für Kievs Verbrechen in der Donbass-Region zugesagt. In McCains größerem Thema, dem herausfordernden Russland – dem Land, von dem er glaubt, dass es die Separatisten in der Ostukraine kontrolliert -, ist dies alles eine Parität.

Russland

Die Geschichte von McCains Hass auf Russland reicht zurück bis zum Kalten Krieg. Wir werden nicht auf McCains Angst vor dem Kommunismus eingehen, der sich zu einer allgemeinen Russophobie entwickelt hat. Aber wir werden sagen, dass er nicht viele Ausreden hatte, sich darauf zu konzentrieren, Drohungen gegen Moskau für eine gute 15-20 Jahre dauernde Strecke zu machen.

Dies änderte sich 2008 mit dem Krieg in Südossetien zwischen Georgien und Russland. Während dieses Konflikts war McCain die lauteste Stimme, die sagte, dass die USA „unverzüglich ein Treffen des Nordatlantikrats einberufen sollten, um die Sicherheit Georgiens zu bewerten und die Maßnahmen zu überprüfen, die die NATO ergreifen kann, um diese sehr gefährliche Situation zu stabilisieren.“

Dieselbe Situation wiederholte sich 2014 in der Ukraine, aber McCains schlechteste Kommentare kamen dieses Jahr. Sobald die US-Geheimdienste Russland Russlands Einmischung in die US-Wahlen 2016 – und ohne jegliche Beweise – vorwarfen, sagte McCain als erstes, dass das Ereignis ein „Kriegsakt“ sei.

Nord Korea

Die Demokratische Volksrepublik Korea (DRPK / Nordkorea) war auch ein frühes Ziel von McCain, der seine Wunschliste am 12. September machte. In letzter Zeit war der neugestaltete „Trump-Gegner“ McCain All-In für das Säbelrasseln des neuen Regimes. Aufruf an Trump, das nuklear bewaffnete Land anzugreifen.

Bonus: China

China ist mit McCain in einer eigenen Klasse, die in der Vergangenheit seltsame vage Drohungen gegenüber dem Land gemacht hat. So wie „der arabische Frühling kommt nach China“, was auch immer das bedeutet. China könnte für McCain ein Ziel an der Peripherie sein, aber er ermutigt immer noch dazu, das Land bis heute zu verärgern. Für Dinge wie mehr „Freiheit der Navigationsübungen“ und andere Marineübungen im Südchinesischen Meer.