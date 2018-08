Politiker und Wirtschaftswissenschaftler wissen in der Regel nicht um den gravierendsten Fehler in unserem Geldsystem …

Mir ist gerade der folgende Text zugespielt worden, der mal wieder das Thema ‚gravierendste Fehler im System und wie sie geheilt werden können‘ behandelt, weshalb ich ihn Euch nicht vorenthalten möchte:

Für die häufig zu hörende Vermutung, dass sich die Banken das Geld für ihre Kredite bei der Zentralbank billig leihen können und dann mit hohen Zinsen weiter verleihen und auf diese Weise große Gewin­ne machen, gibt es also – sowohl von den Zahlen als auch den Vorgängen her – in der Realität keinen Platz. So lag z.B. im Raum der Deutschen Bundesbank die gesamte den Banken und der Wirtschaft zur Verfügung gestellte ZBG-Menge – also die Sum­me von Banknoten und Mindestreserven – Ende 2010 bei 276 Mrd, die Kreditvergaben der Banken an die Nichtbanken jedoch bei 3.724 Mrd, also beim 13- bis 14-fachen der ZBG-Menge! Außerdem ist zu beachten, dass sich das Gros dieser ZBG-Menge in Form von Banknoten, im Werte von 203 Mrd, in den Händen der Wirtschaftsteilnehmer befand, während die ZBG-Guthaben der Banken – in Höhe von 51 Mrd – in den Mindestreserven der Banken gebunden wa­ren: Geld – Geldbegriffe – Geldpolitik

Ein Klärungsversuch von Helmut Creutz

„Eine krisenfreie Wirtschaft, die uns Wohlstand und Tauschgerechtigkeit sichern kann, ist nur möglich, wenn wir auch die Irrtümer klären, die sich um die Begriffe aufgebaut haben, vor allem bezogen auf Bargeld und Giralgeld.“

Dazu kam dann ein weiterer Hinweis zu einem Konzept der Heilung des Systems:

Es gibt wohl niemanden auf diesem Globus, der die so genannte Geldpolitik in unserem seit jeher fehlerhaften Geldsystem gründlicher analysiert hat, als Helmut Creutz, und kein studierter „Wirtschaftsexperte“ kann ihm auf diesem Gebiet auch nur im Entferntesten das Wasser reichen. Dennoch bezeichnet er seinen obigen Artikel, der alles andere, was jemals zu diesem Thema geschrieben wurde, ad absurdum führt, als „Ein Klärungsversuch“ und geht in seiner Bescheidenheit sogar soweit, dass er der hohen Politik und den studierten „Wirtschaftsexperten“ zutraut, sie könnten den elementaren Fehler in unserem Geldsystem selbst beheben, wenn sie erst einmal verstanden hätten, dass überhaupt ein Fehler vorliegt. Darum hat sich Helmut Creutz noch keine eigenen Gedanken gemacht, wie eine konstruktiv umlaufgesicherte Indexwährung in der Praxis zu verwirklichen ist, ohne dabei eine Katastrophe in der Katastrophe auszulösen. Glücklicherweise gibt es andere, die bereits ganz genau wissen, wie die Geldordnung und die Bodenordnung umgestaltet werden müssen, um den endgültigen Zusammenbruch des Geldkreislaufs (globale Liquiditätsfalle) zu stoppen und die echte Soziale Marktwirtschaft (Marktwirtschaft ohne Kapitalismus) zu verwirklichen.

Es wird dazu der Link auf das folgende Dokument hinterlegt:

Arbeitsgemeinschaft Neues Wirtschafts Wunder

2010: Globale Soziale Marktwirtschaft

Das Papier fängt wie folgt an:

Seit Jahrtausenden ist die Marktwirtschaft, in der wir leben, fehlerhaft. Schon solange der Mensch Zwischentauschmittel (anfangs Edelmetallgeld) mit Wertaufbewahrungsfunktion (Zinsgeld) benutzt und es privates Bodeneigentum gibt, kommt es immer wieder zu Wirtschaftskrisen und Kriegen. Tatsächlich entstehen alle Zivilisationsprobleme, bis hin zum Krieg, monokausal und zwangsläufig aus systemischer Ungerechtigkeit aufgrund einer seit jeher fehlerhaften Geld- und Bodenordnung.

Der erste, der diesen Zusammenhang wissenschaftlich beschrieb, war der Volkswirtschaftler Prof. Dr. Gustav Ruhland, der zu seiner Zeit vom ehemaligen deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck damit beauftragt wurde, die wahren Ursachen für Armut und Krieg zu ergründen. In seinem erst nach dem Tod von Bismarck fertig gestellten, bis heute einzigartigen Werk „System der politischen Ökonomie“ (http://www.vergessene-buecher.de) konnte Professor Ruhland über einen Zeitraum von drei Jahrtausenden und anhand von 22 über die menschliche Kulturgeschichte verteilten Volkswirtschaften nachweisen, dass die oben genannten grundlegenden Fehler zu einer sich selbst beschleunigenden Zinsumverteilung von der Arbeit zum Besitz (Geld, Boden und Sachkapitalien) führen, die die Gesellschaft in immer mehr Arme (Proletariat, Zinsverlierer) und immer weniger Reiche (Dekadenz, Zinsprofiteure) aufspaltet, bis die Zivilisation an der sozialen Ungerechtigkeit zerbricht und es zum nächsten Krieg kommt. Die Lösung für dieses zentrale Zivilisationsproblem konnte Professor Ruhland noch nicht anbieten.

Erst der Sozialphilosoph Silvio Gesell, der das Problem unabhängig von Gustav Ruhland erkannte, konnte 1916 in seinem Hauptwerk „Die Natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld“ ( http://userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/gesell/nwo ) die einzig denkbare Lösung beschreiben, die sich auch als Marktwirtschaft ohne Kapitalismus bezeichnen lässt. Wäre die Natürliche Wirtschaftsordnung bereits nach dem ersten Weltkrieg verwirklicht worden, hätten wir uns nicht nur den zweiten ersparen können, sondern auch alle anderen Zivilisationsprobleme, die sich überhaupt thematisieren lassen. …