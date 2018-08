Die Welt wird von Psychopathen ‚beherrscht‘ …

Das ist der Tenor des folgenden Kommentars, den ich von auf Facebook erhielt, als ich dort schrieb:

Darf das pervers genannt werden?

„Apple erzielt pro Mitarbeiter 500.000 Dollar Gewinn.“

So titelt der Kölner Stadtanzeigee heute. Moderne Sklaverei, denn diesen den durschnittlichen Lohn mehrfach überstegende Betrag wird von den ‚arbeitslosen‘ Reichen eingestrichen. Mit welchem moralischen Recht?

Es hat sich so im Ursprung aus einer Großgrund-Besitzer = Großbauern-Herrschaft eine selbsternannte edle Herrschaft herausgebildet, die man heute als psychopathischen FINANZ-ADEL bezeichnen darf, der seine POLITISCHEN KNECHTE anweist, die Wünsche der Psychopathen zu erfüllen. Als Beispiel: Im Mittelalter wurde die Leibeigenschaft durch die POLITISCHEN KNECHTE legalisiert. So waren Kleinbauern, die beim Großgrundbesitzer Land gepachtet hatten, verpflichtet, kostenlos 1 Tag in der Woche beim Land-Lord zu arbeiten. Bis dann eines Tages die Kleinbauern die Bauernkriege in Deutschland gegen die Ausbeuter ausgerufen hatten.

Schädliche System-Strukturen …. warum? In den in Deutschland herrschenden feudalistisch, militaristischen System-Strukturen werden die Lohnabhängigen domestiziert, dressiert, manipuliert und idiotisiert, weil sie sonst auf die Barrikaden klettern würden. Aus der sehr jungen Geschichte lernen wir: Wer als Zivilist zum Soldaten zwangsverpflichtet wurde und sich weigerte, wird kurz mal zur Abschreckung an die Wand gestellt und erschossen.

Diese dokumentierten Abartigkeiten der Herrschaft weist auf einen schweren geistig, seelischen Defekt hin. Die Psychiatrie nennt diese Herrschaften Psychopathen mit einer Anti-Sozialen Persönlichkeits-Störung, die natürlichen Religionen nennen diese Monster Satan / Teufel und diese Räuber-Monster haben schon viel erbeutet, sind aber noch immer nicht satt vor lauter Gier.

Unterbezahlung von fleißigen Lohnabhängigen ist ihr Geschäft, denn hieraus wird der Reichtum einer sehr kleinen Minderheit generiert. Die Masse ist der Unzufriedenheit und Not ausgesetzt und wissen nicht um den Hintergrund für dieses erbärmliche, fremdbestimmte, ausgelaugte Leben.

Alles fing vor ca 15.000 Jahren an, also in der Menschheitsgeschichte eine sehr kleine Zeitspanne, die es jedoch in sich hat. Die Sammler und Jäger hatten über die Jahrtausende gemeinschaftlichen Lebens als Nomaden eine hohe soziale Kompetenz entwickelt, mit der sich die Gemeinschaften am Leben erhielten und sich auch technisch, sozial weiterentwickeln konnten bis zu dem Tag, als eine brutale, grausame, hoch geisteskranke Minderheit von Psychopathen die Natur vergewaltigten, die Natur privatisierten.

So weit das Auge reichte und noch weiter wurde das Land, der See, der Fluß, der Bach, der Berg, das Tal als privates Eigentum einer Psychopathen-Familie erklärt. Da wollte der noch nicht aufgeklärte Sammler und Jäger einen Fisch aus dem Fluß fischen, um seine Familie zu ernähren, da kam schon der Psychopath angerannt und verjagte den Angler. Alles mein …. scher Dich zum Teufel.

Die Eigenschaften, die Gefühlswelt von geistig normalen Sammlern und Jägern ist konträr zu den wahnsinnigen Psychopathen mit einer anti-sozialen Persönlichkeitsstörung. Der Sammler und Jäger mit einer hohen sozialen Kompetenz kann sich nicht brutal wehren oder sogar den Existenz-Bedroher, Existenz-Vernichter töten. Aber auf der anderen Seite können Psychopathen ohne jedes Gefühl andere Menschen töten.

Besonders verwerflich wird diese geisteskranke Eigenschaft, wenn die Psychopathen sich Kriege ausdenken und zivilisierte Sammler und Jäger zwingen, hier als Soldaten für den Psychopathen-Profit in den befohlenen Krieg zu ziehen.

Da verursachte der 1. Weltkrieg ca 17.000.000 Tote plus Verkrüppelte, Verwundete. Perfekt im Lügen und in der Manipulation werden die sinnlosen Kriegsopfer als Helden gefeiert, gefallen, qualvoll verblutet für Volk und Vaterland ……..! Und die überlebenden Idioten akzeptierten diese Psychopathen-Manipulation. Der 2. Weltkrieg mit 50. bis 80.000.000 Toten + Verkrüppelten, Verwundeten …… das gleiche Spiel der Manipulation und alle glaubten diesen Lügnern.

Heute ist es ähnlich. Da werden die Völker auf Krieg, also Raub und Terror programmiert und die Waffen-Schmieden der Psychopathen und Geld-Wechsler und Geld-Verleiher-Geschäfte florieren ….. und keiner leistet Widerstand.

Man kann ja verstehen, dass man Angst und Furcht vor Wahnsinnigen hat. Also akzeptieren, wie es ist: Weiterhin in sogenannten Schein-Demokratien eine feudalistisch, militaristische Welt-Ordnung akzeptieren die manchen keine Luft zum Atmen lassen.

Was gibt es dagegen zu tun ? Die Käfig-Hühner fragt man ja auch nicht, ob die ihr gesamtes Jugend- und Erwachsenenleben als Lege-Huhn nur 30 x 30 qcm Grundfläche akzeptabel ist. Hauptsache, das mit Licht manipulierte Huhn legt 2 Eier am Tag und ist in kurzer Zeit verbraucht.

Der Mensch, meist als rechtloses, fremdbestimmtes Arbeitstier im System existierend, mal mit Arbeit, mal ohne Arbeit, weil der Fabrik-Herr seine Produktionsstätte in das Nachbarland verlegt, weil dort die Arbeitskräfte billiger sind (aber auch der dortige Unterhalt für Miete, Essen günstiger ist).

Jeder muß erkennen, dass er nicht der Mensch ist, den man als Mensch darstellt, sondern einfach ein brauchbares Rad auf dem Herren-Hof des psychopathischen Herrschers. Wie sagt man so schön abwertend zum Lohnabhängigen ? Kostenfaktor – Humankapital – Arbeitnehmer ohne eine Mitbestimmung, wie die gesellschaftlichen Bedingungen gerechter und sinnvoller gestaltet werden können. Daher muß der Lohnabhängige seine schlechte, aufdiktierte Lebensqualität akzeptieren und er sollte sich freuen, dass es ihm als Mensch, als existenzloser Lohnabhängiger besser geht als den Käfig-Hühnern, die lebenslang auf 30×30 qcm zu leben und zu sterben haben. Entschuldigung, Fehler. Nicht zu sterben haben auf 30×30 qcm, sondern ausgelaugt als geschlachtetes Suppen-Huhn für die Armen, für die armen Schlucker als Nahrung zu dienen.

Wenn der Mensch, der Lohnabhängige weiter entwickelt wäre, keine Angst vor dem „schwarzen Mann“ hätte, könnte er sein Leben und das seiner Nachkommen mitbestimmen. So aber wird er als williges Individuum sein Leben akzeptieren müssen. Manche brauchen ja als Narkotikum Alkohol, Zigaretten, leichte oder schwere Drogen, um dieses Leben ertragen zu können. Die erkannt haben, was abläuft, laufen oft im Kreis herum und fragen sich, wie kommt man raus …… aber schon ist das Leben abgelaufen und wird „erlöst“. Wer lange wartet, der bleibt diesem feudalistisch, militaristischen System Nutz-bringend erhalten.