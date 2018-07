Mit der neoliberalen Revolution ist der öffentliche Debattenraum kollabiert und damit die politische Intelligenz geschrumpft …

Das Gerechte ist nichts anderes als das für den Stärkeren Zuträgliche!

Platon, in der Staat

Wir hatten Herrn Mausfeld schon einige Mal hier hören können, immer wieder zum Thema, wie es um unsere Demokratie steht, und warum das so ist, speziell das Meinungsmanagement ansprechend, das die wahren Mächte hinter unserem politischen Bühnenbild über ihre Medien befeuert (1, 2). In dem folgenden Beitrag geht Herr Mausfeld auf die aktuelle öffentliche Debattenkultur ein, die derzeit so im Argen liegt, dass von den Ideen der Demokratie als Schaffung einer Welt von Freien und Gleichen nichts mehr zu sehen sei.

Er führt dies auf eine schleichend stattgefundene Revolution der neoliberalen Ideologie zurück, bei der sogar die Sozialisten kräftigst mitgemischt haben. Er stellt dabei fest, dass dennoch viele ihrer Stammwähler noch immer meinten, dass sie ihnen wohlgesonnen seien. An dem folgenden Bild macht er klar, wie aus einem gesunden möglichen Debattenraum nur noch ein minimaler Teil des alternativlosen Denkens übriggeblieben ist:

Herr Mausfeld stellt dazu fest, dass ein großer Teil der Intellektuellen der Meinung ist, dass man das Volk nicht an wichtigen Entscheidungen beteiligen müsse:

„Der größte Hang zu einer autoritären Führung kann in der ‚Mitte‘ ausgemacht werden: Das Palavern werde nicht benötigt, Experten bräuchte es, die rational an die Arbeit gehen. Die ‚Mitte‘ ist extremistisch.“

Am Ende leben wir nun in einer Wahlelitenoligarchie, in der es möglich wurde, dass aktuell 8 Superreiche soviel besitzen wie die halbe Menschheit (siehe über den Oxfam-Bericht). Auf Facebook sah ich ein Zitat, das auf eine von Herrn Mausfeld angesprochene Ablenkungsstrategien eingeht:

…Statt den spätkapitalistischen Feudalismus zu beseitigen, tretet ihr also lieber nach Flüchtlingen…? – Mit Verlaub, ich finde dieses Verhalten zum kotzen! Verhaltet ihr euch deswegen so jämmerlich still, weil ihr wisst, das ihr selber gekauft seid und weil ihr eure Privilegien nicht aufs Spiel setzen wollt?

Heinz Michael Vilsmeier

Herr Mausfeld stellt zudem fest, dass der aufkommende Populismus die Reaktion auf die extremistische Mitte sein, die kaum noch Debattenspielräume ließe, sprich die ‚anerkannte‘ Ideologie der marktkonformen Demokratie (siehe unbedingt Merkels Demokratieverständnis). Auch Peter Mair stellt in ‚Ruling the void: The hollowing of Western democracy‘ fest:

Der immer stärker eingeschränkte Spielraum für Opposition innerhalb des Systems ist einer der großen Gründe, warum der politische Bereich zu einem so starken Nährboden für Populismus geworden ist.

Wobei ich zum Thema Populismus gerne noch meinen geschätzten Kollege Lars Vollmer beim Zitieren in seinem Artikel Einigkeit macht schwach! zitieren möchte:

Uff, seien Sie mir nicht gram, aber bei allen denkbaren und kursierenden Definitionen des Flutschbegriffs Populismus: Einem Politiker Populismus vorzuwerfen ist wie einem Sportler das Schwitzen vorzuwerfen. (Diesen Spruch finde ich so gut, dass ich ihn beim Kabarettisten geklaut habe. Danke, Hagen Rether!)

Warum übrigens das zunehmend sprichwörtlich herrschende System sich so gut trägt, das wusste auch Berthold schon gut zu beschreiben:

Dazu lässt sich also feststellen:

Wer am längsten vom System aus-gebildet wurde und dieses am Ende anerkennt, ist ein anerkannter Intellektueller, ein profitierender Diener desselben.

Herr Mausfeld selbst dazu:

Ein Intellektueller gilt von unseren Medien als anerkannt, wenn er die herrschende Machtordnung anerkennt. Und wenn er sie bestreitet, gilt es als umstritten.

Das Ende des Vortrags macht dann doch mut, denn hier stellt er fest:

Der einzelne Bürger hat in einer komplexen modernen Gesellschaft nur eine hoch eingeschränkte politische Kompetenz. Er kann die Entwicklung in der Gesellschaft nicht mehr übersehen … Die Bürger als Gesamtheit aber können, wenn der öffentliche Debattenraum intakt ist, trotzdem über eine hohe gesellschaftliche Kompetenz verfügen. Kognitionsforscher und Verhaltensökonomen sprechen von kollektiver Intelligenz. In Situationen hochkomplexer Problem, unter sehr spezifischen Voraussetzungen erhöhen Heterogenität und Pluralität massiv die Qualität von Entscheidungen.“

Sein Plädoyer ist dann auch, den Debattenraum wieder zu maximieren, um so zu wirklich guten Lösungen für die Gesellschaft zu kommen, anstelle nur Gesetze durch den Bundestag durchgewunken zu bekommen, die den Mächtigsten am zuträglichsten sind, wie es Platon uns eingangs schon feststellte.

Nun mag am die AfD aufgrund ihrer vielen Ausgrenzungen nicht wirklich mögen. Immerhin scheint mir mit Einzug dieser Partei in den Bundestag der Debattenraum ein wenig vergrößert worden zu sein. Wäre schön, wenn bei der nächsten Wahl noch Platz für anderer Kritiker geschaffen wird, die anders als die AfD eher die Ärmeren unter uns fördern wollen.

Aber lassen wir nun Herrn Mausfeld selbst zu Wort kommen: