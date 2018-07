Halunkereien…

Es ist zum Brüllen!

Es ist zum Heulen!

Es ist zum Schreien!

Ah, ja, aber die „Meinungen“ gehen hier

willkürlich, wahnwitzig, wahnsinnig

und weltweit auseinander.

Was ist wirklich wahr und echt?

Was ist falsch, verdreht, vollkommen verkehrt?

Was ist hier wirklich richtig und recht?

Wem werden die Fakten, die absolut

unverkleideten, unkostümierten, ungeschminkten,

unentstellten, unverdrehten,

vollkommen entzogen und verwehrt?

Nur wer wirklich genau aufpasst,

nur wer alle Ereignisse beachtet,

so wie sie sich von Tag zu Tag ereignen…

nur wer den direkten Zug zur Einsicht und Vernunft

nicht „versehentlich“ verpasst…

Nur wer unter ideologischer Hitzköpfigkeit

nicht vollkommen verschmachtet,

der hat so mehr oder weniger

einen Einblick in…und ein Verständnis für “die Dinge”

die sich hierzulande, und auch global gesehen,

so nun sehr tragisch und traumatisch

sehr regelmäßig realisieren,

und in aller Übelkeit erweisen.

Es ist zum Kübeln und zum Kotzen,

Und man muss solchem Übel widerstehen

und mit allen guten Geisteskräften trotzen!

Trump ist ein Halunk…ein Hallodri

ein Opportunist… ein Manipulierer…

ein Ausbeuter… ein Erniedriger… ein Nutznießer…

ein Schinder… ein Schänder

ein moralisch Korrupter, ein total Widriger,

mit absolut widrigen Manieren.

Er und seine üblen, ideologisch extremistischen,

parteipolitischen Artgenossen

haben offensichtlich beschlossen

nicht nur die USA zu destabilisieren,

sondern auch die ganze Welt

auszuplündern, zu untergraben,

und zu entfundieren,

nichts als maroden

stinkenden Mist zu Machen,

und mittels ihrer Monetenmafia

zu misshandeln und zu manipulieren,

denn er und seine absolut korrupten

plutokratischen Kumpanen

wollen nichts andres als noch viel mehr

Massen an Moneten zu profitieren,

auf Kosten der gesamten Menschheit!

Und das ist auch die Beziehung

von Putin zu Trump…

von Trump zu Putin…

Trump hat sich angeblich in Rußland

ungeahnte Mengen von Millionen

an Geld gepumpt,

(möglicherweise sogar mit der dortigen Mafia vermischt?)

so wie oft sehr überheblich behauptet…

von seinen eigenen Söhnen mehrmals wiederholt bestätigt!

Und nun wird die Ausbeutung, die Ausnutzung,

dieser finanziellen Verwicklungen…

durch Druck von Moskau

mit korrupten, bestecherischen Methoden getätigt!

Außerdem… hat Putin… angeblich

Information und Bildmaterial

betreff Trumps unmoralisches Betragen,

und könnte ihn jederzeit damit

anprangern und verklagen…

und, vermutlicherweise…

genau aus diesem Grund…

ist Trump für Putin

wie ein Hündchen

gehalten, dirigiert, geführt

an einer Leine!

☹

Gerhard A. Fürst

18.7.2018

Share this:

Tweet







Drucken

Mehr

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge