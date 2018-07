Das folgende Poem ist Michael gewidmet:

With the dawn of each new day,

when the sun’s radiant rays fill the sky,

when night’s curtains are drawn tight,

when our spirits once again soar high,

when life is reawakened by brilliant light,

when new challenges await

for good deeds to be done,

let us willingly begin anew.

We live on a planet

where not every space is fresh, and bountiful,

not all lands are covered by green meadows,

fertile fields, or lush forests.

In many places the sun’s rays

fall on rugged, rocky, dry and barren ground.

Everywhere life exists or barely subsists.

We have to make the best

with what we were given,

with whatever we have found.

Let us be positive and purposeful.

Therefore, let us be,

each and every day, safe and sound

We know exactly what to do

to make life safe, secure,

and really worth living

by caring, by sharing, by giving.

Then we’ll have no regrets

when the day draws to an end,

when light begins to fade,

when the sun once again

begins to descend.

We have no regrets,

we have nothing to defend

when the day welcomes back the night,

and sun light takes a well-deserving rest.

We can reflect, we can assess,

we can reevaluate, if indeed

we have done our best.

Let us, for that reason alone,

live life in peace!

Let us live life to please!

Let us be grateful to be alive!

Let us do what needs to be done,

so we can all progress, grow, and thrive!

Let us be profoundly thankful

to be so wondrously, prolifically, plentifully,

and divinely blessed!

Gerhard A. Fürst

7/6/2018

Image from a FB posting

Auf Deutsch via Google Translator:

Mit der Morgendämmerung eines jeden neuen Tages,

wenn die Strahlen der Sonne den Himmel erfüllen,

wenn die Vorhänge der Nacht festgezogen sind,

wenn unsere Geister wieder hoch steigen,

wenn das Leben durch strahlendes Licht erweckt wird,

wenn neue Herausforderungen warten

um gute Taten zu tun,

Lasst uns willentlich von neuem beginnen.

Wir leben auf einem Planeten

wo nicht jeder Raum frisch und reichhaltig ist,

nicht alle Länder sind von grünen Wiesen bedeckt,

fruchtbare Felder oder üppige Wälder.

An vielen Stellen scheint die Sonne

auf raue, felsige, trockene und karge Böden fallen.

Überall existiert oder lebt das Leben kaum.

Wir müssen das Beste machen

mit dem, was uns gegeben wurde,

mit was auch immer wir gefunden haben.

Lass uns positiv und zielstrebig sein.

Lass uns also sein,

jeden Tag, sicher und gesund

Wir wissen genau, was zu tun ist,

um das Leben sicher zu machen,

und wirklich lebenswert

durch Fürsorge, durch Teilen, durch Geben.

Dann werden wir es nicht bereuen,

wenn der Tag zu Ende geht,

wenn das Licht zu verblassen beginnt,

wenn die Sonne noch einmal

beginnt zu sinken.

Wir bedauern es nicht,

Wir haben nichts zu verteidigen,

wenn der Tag die Nacht willkommen heißt,

und das Sonnenlicht braucht eine wohlverdiente Ruhe.

Wir können reflektieren, wir können beurteilen,

wir können es neu bewerten, wenn das stimmt.

Wir haben unser Bestes gegeben.

Lass uns, nur aus diesem Grund,

lebe das Leben in Frieden!

Lasst uns das Leben leben, bitte!

Lasst uns dankbar sein, am Leben zu sein!

Lass uns tun, was getan werden muss,

So können wir alle Fortschritte machen, wachsen und gedeihen!

Lasst uns zutiefst dankbar sein

um so wundersam, fruchtbar, reichlich,

und göttlich gesegnet!