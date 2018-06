Vom Mythos „freier Markt“ …

„Freier“ Markt existiert nicht. Mit Steuern, Subventionen, Arbeitslosen als Zwangskunden wird er u.a. massiv manipuliert. Beispiele wären u..a die Milchseen und Butterberge.

Patrick Smith kommentiert auf Facebook

Wir hören immer wieder von einer „marktkonformen Demokratie“, also einer Demokratie, die „die Märkte“ nicht erschrecke, so dass sie ihr Geld aus unserer Wirtschaft abziehen könnte, und damit das Fließen des Geldes zum Stocken komme, dem Mittel das die Wirtschaft am Laufen hält. Nun ist Demokratie die Gestaltung unseres Staates. Würde denn weniger Staat besser für die Ärmsten wirken? Würde damit die offensichtliche Abhängig der Demokratie von der Wirtschaft damit geringer? Würde es besser werden, wenn das Geld dem Staat gehörte, sprich die Geldschöpfung in Gemeinschaftshand läge und nicht privat erfolgte (Stichwort Vollgeldsystem)? Martin Sigl hat ein Paar Gedanken und Fakten dazu zusammengetragen, die es lohnt zu lesen:

Extrem Unerfreuliches – Das Geldsystem

Für die wirklich Interessierten

Schon die ersten Städte in Sumer hatten eine Stadtmauer. Sie entstanden mit der Serienproduktion vor allem von Waffen und Werkzeugen aus Metall. Das bedeutendste Handwerk, die Schmiede (für Waffen und Werkzeuge) befand sich innerhalb der Stadtmauern. Das weitere Handwerk wie Töpferei, Bäckereien, Schlächtereien, Tucherzeugung, Ledermanufakturen, Bauhandwerk und Kunsthandwerk kam dazu. Hinzu kamen dann die Kornspeicher, etc. Damit waren Handelsgüter erzeugt, die mit unter über Tausende von Kilometern gehandelt werden konnten, wie etwa Zinn aus Großbritannien, aus Persien und dem Ural, wie mit den Bauern der unmittelbaren Umgebung. Damit dieser Handel kontrolliert werden konnte, wurden Stadtmauern erbaut und an den Toren wurde gewogen und gezählt und der Stadtzoll erhoben.

Während der vordem freier Handel ein Tauschhandel war, indem die Tauschenden autonom handelten, trat mit der Stadtmauer die Münze auf den Plan. Die Münze war ein geprägtes Stück Wertmetall und mit der Prägung – die Prägestätte gehörte den Besitzern der Stadt – wurde dieses Tauschmittel monopolisiert. Der Stadtzoll hatte in Münze entreichtet zu werden. Auf diese Weise trat zwischen die ursprünglich autonom Tauschenden eine dritte Macht, die sich an dem ursprünglich autonomen Tausch zwischen zwei Tauschenden dazwischen schalten konnte und von deren Tausch profitieren konnte, ohne eine eigene Leistung zu erbringen. Wie dieses anfangs die Städte taten, taten das dann auch die Priester und vor allem die Staaten. Diese Bedeutung des Geldes als monopolisiertes Zahlungsmittel durch die Prägung und später die Note als Geldnote etc. als Mittel des Raubes hat der Wolfgang Berger in seinem Artikel zum fließenden Geld übersehen. Die Prosperität der frühen Mittelalterlichen Städte wurzelte vor allem auf der Produktivität des Handwerks und auf den relativ niedrigen Stadtzöllen und vor allem auf dem damals noch gegebenen Wucherverbots des Vatikans, der so den Aufstieg der „Geldhändler“ verhindern wollte. Dieser war, wie die Vatikanfunktionäre wussten, ein wesentlicher Faktor beim Untergang Roms (siehe dazu auch: Was unsere Finanzkrise mit dem Untergang des römischen Imperiums zu tun hat …).

Die Frage des fließenden Geldes hat die Menschen damals nicht gekümmert. Auch in diesem Punkt irrt Herr Prof. Wolfgang Berger.

Nachdem sich die Städte und der Handel konsolidiert hatten, also wieder was zu holen war, und das Gott-Königtum als das neue Heilige Römische Reich Deutscher Nationen etabliert hatte, konnte der Kaiser etwa ab dem 13. Jhd. die Münze weitgehend übernehmen, das Wucherverbot wurde scheibchenweise abgeschafft und Priester und der Hochadel konnten mit dem so wieder möglichen Zins wie der Staats- und Kirchensteuer das Volk weiter auspressen. Da die Juden „Berufsverbot“ hatten, konnten diese sich nur als „Geldhändler“ betätigen. So wurden sie als die ersten Bänker zu treuen Dienern von Adel und Klerus. Und wenn diese sich zu hoch verschuldet hatten, konnten sie das religioid verblendete Volk – zudem auch oft verschuldet – auf die Juden hetzen und Pogrome nach Belieben anzetteln.

Im Wesentlichen hat sich da bis heute wenig geändert, außer dass man im Dritten Reich die Juden aus dem Geldhandel verjagt hat, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall dort, wo die Judenverfolgung funktionierte.

Dass Rothschild für die verpeilten Antisemiten, die ihren Kaiser wiederhaben wollen, eine adrette Zielscheibe ist, kommt dem Adel wie dem Klerus, die ja bis heute die Besitzer des Geldsystems sind, durchaus sehr gelegen.

Prof. Berger durchschaut das Spiel von Herrschaft und das Monopol auf Zahlungsmittel nicht, wie übrigens ja auch Silvio Gesell, dessen „fließendes Geld“ ja von den Herrschenden einkassiert worden ist (siehe dazu auch: Vom Widerstreit zwischen Eigennutz und Gemeinnutz … und den Widersachern Geldstreik- und Bodenmonopol).

Die beiden eigentlichen Zahlungsmittel von Relevanz sind heute die Rechnung bzw. der Kassenbon (meist 19 % Steuer) und die Lohnabrechnung: Die Lohnsteuer (meist 20 %). Beide zusammen ergeben fast 40 % und sind etwa 80 % der gesamten Staatseinnahmen..

Das Geldsystem nährt sich aus einem immensen Zins, der beim Warenübergang „fällig“ wird. – So lassen sich also die Besitzer des Geldsystems arbeitslos honorieren. – Also immer wenn ein Konsument das staatsmonopolistische „Geld“ gegen eine Ware oder Dienstleistung austauscht, fließen die in den Produktionsprozess eingeflossenen Zinsen über den Preis an dieses Geldsystem zurück. Du kaufst bei Aldi Socken für 2,-€ . In dem Preis sind rund 40 % Zinsen drin. Die 2,- € gehen an Aldi, 19 % an den Staat. Ein Teil geht an den Hersteller und den Zwischenhandel.

Die rund 40 % Zinsen haben die Hersteller, der Zwischenhandel und Aldi bereits an das Geldsysstem bezahlt, da alle drei jenes Kapital, das sie benötigten, um alles zu tun, damit die Socke in Deine Hand „übergehen“ kann, bereits vorher investiert hatten und dieses Kapital zu rund 40 % verzinst worden ist.

Wer also etwas kauft, bezahlt sowohl den Staat wie auch die Besitzer des Geldsystems mit jeweils rund 40 % des Preises.

Geldsystem und Staat bilden also eine untrennbare Einheit. Wenn von einem Produktionssektor und von einem Bankensektor gesprochen wird, die gegenüber einem Staat eine eigenständige Rolle spielen könnten, so wenn etwa von einem Primat der Politik über die Wirtschaft geredet wird, so entbehrt dieses jeglicher Substanz.

Es gibt viele Bücher zum Thema ‚Staat als Beute‘. Dass die Beutejäger aber die Besitzer des Geldsystems sind, da der Staat ein Instrument mit Gewaltmonopol das monopolistische Zahlungsmittel garantieren muss, damit der Laden funktioniert und so der Staats nichts anderes ist als eine verlängerter Arm des Geldsystems, begreifen jene, die den Staat so bedauern, weil er ja so sehr ausgebeutet wird, nicht.

Du bist das Opfer auf der Schlachtbank des Geldsystems und denkst, der Staat wäre dein Gemeinwesen. In Wahrheit ist er ebenso ein gemeines Wesen.

Der Staat nimmt dir rund 56 % deines Bruttolohns an Abgaben, Steuern, Gebühren und Beiträgen. Von allem, was Du an Geld ausgeben musst, kassiert das Geldsystem rund 40 %. Da du mit 80 % Wahrscheinlichkeit zu jenen 80 % der Bevölkerung gehörst, die fast alles, was sie einnehmen, auch ausgeben müssen, fließt so fast alles in das Geldsystem. Auch alle Staatsausgaben fließen ja letztendlich in die „Wirtschaft“. Insofern fließt alles Geld in das Geldsystem, bzw. zu den Besitzern des Geldsystems.

Zu den Besitzern des Geldsystems gehört das oberste Zehntel der Bevölkerung, die vom Geldsystem mehr bekommen, also sie an Leistung hineinstecken.

Im Kern aber gehört das Geldsystem rund 100 bis 300 Personen, die so immens reich sind, dass es ihnen unmöglich ist, zu wissen, was ihnen alles gehört.

Gerade Jene, die viel konsumieren können, weil sie viel verdienen, sind als Konsumsklaven die freiwilligen Systemsklaven. Wer so wenig verdient, dass er alles ausgeben muss, um überleben zu können, ist Zwangssklave.