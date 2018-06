„Es ist eine Welt, in der Administratoren Götter werden“

Ich habe heute einen Artikel in die Hand bekommen, den ich gerne selbst geschrieben hätte, kann ich doch hinter jeder einzelnen Zeile stehen. Das Original ist in Englisch und ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, diesen ins Deutsche zu übersetzen. Viel mehr, ich habe Google Translator mal wieder bemüht. Und ich bin so was von platt. Entweder schreibt der Autor genial gut, oder so wie es der Translator eben braucht, denn ich habe, wenn es hoch kam, etwa 5% feinjustieren müssen.

Der Text spürt vier Falschdarstellungen der Globalisten aka New-World-Oder-Aktivisten nach. Und wie er das macht, lohnt sich zu lesen. Also, viel Spaß dabei:

Wie das betrügerische Globalisierungspiel zur ‚Neuen Weltordnung‘ führt – von Brandon Smith

Wenn Globalisten öffentlich über eine „neue Weltordnung“ sprechen, sprechen sie in ihrem kleinen elitären Kult von etwas sehr Spezifischem und ziemlich Heiligem. In ihrer Vorstellung wandelt sich Zivilisation nicht einfach so; Globalisierung ist für sie eine gerichtete und konstruierte Vision – eine Welt, die nach ihren Regeln gebaut wurde, keine Welt, die sich natürlich nach Notwendigkeit entwickelt.

Es gibt andere Namen für diese konstruierte Vision, einschließlich des „global economic reset“ oder des allgemeineren und harmloseren Begriffs „Globalismus“, aber die Absicht ist dieselbe. Das ultimative Ziel der neuen Weltordnung als Ideologie ist die totale Zentralisierung der wirtschaftlichen und Regierungsgewalt in die Hände einer aus internationalen Finanziers bestehenden, ausgewählten und unverantwortliche Bürokratie. Dies ist die Regierungsgewalt gemäß den Gesetzen von Platons ‚Republik‘; eine wahnhafte Fantasiewelt, in der wohlmeinende Philosophenkönige, angeblich klüger und objektiver als der Rest von uns, von oben mit wissenschaftlicher Genauigkeit und Weisheit regieren. Es ist eine Welt, in der Administratoren zu Göttern werden.

Eine solche Präzision und Objektivität in menschlichen Systemen ist natürlich nicht möglich. Menschen sind viel zu anfällig für ihre eigenen Vorurteile und persönlichen Wünsche, totalitäre Macht über andere zu erhalten. Die Folgen werden immer Zerstörung und Desaster sein. Hinzu kommt die Tatsache, dass es sich bei den Menschen, die oft solche Macht ausüben, vorwiegend um narzisstische Soziopathen und Psychopathen handelt. Wenn sich eine Regierungsstruktur hoher Zentralisierung bilden darf, öffnet sie den geistig und seelisch gebrochenen Menschen die Tür, ihre verdrehten Motive auf einer globalen Bühne auszuleben.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Soziopathen dazu neigen, alle Arten von hochgesinnten Idealen zu fabrizieren, um ihre Handlungen zu verdecken. Das heißt, sie werden eine Reihe von scheinbar noblen Gründe übernehmen, um ihre Machtkämpfe zu rationalisieren, aber am Ende sind diese „Humanitären“ nur daran interessiert, so vielen Menschen wie möglich ihren Willen aufzuzwingen, solange sie davon leben können.

Es gibt viele falsche Versprechungen, Falschdarstellungen und betrügerische Vorstellungen, die das Narrativ des Globalismus umgeben. Einige von ihnen sind eher schlau und subversiv und lassen sich im absichtlich geschaffenen Nebel nur schwer erkennen. Die Pläne zur Umsetzung des Globalismus sollen die Massen mit einer Krise durcheinander bringen, bis sie schließlich nach mehr Zentralisierung und weniger Freiheit verlangen.

Untersuchen wir einige der verbreitetsten Propagandamethoden und Argumente, die hinter dem Globalisierungsschub und einer „neuen Weltordnung“ stehen …

Betrug #1: Beim Globalismus geht es um “freie Märkte”

Ein allgemeines pro-globalistisches Mem ist die Idee, dass Globalisierung nicht wirklich Zentralisierung, sondern Dezentralisierung ist. Dies spielt vor allem auf der ökonomischen Seite der Global Governance eine Rolle, die meines Erachtens die wichtigste ist, denn ohne eine wirtschaftliche Zentralisierung ist eine politische Zentralisierung nicht möglich.

Freie Märkte, so Adam Smith, ein Pionier der Philosophie, sollen Menschen offene Wege zur Verfügung stellen, ihre überlegenen Ideen und ihren Einfallsreichtum ohne Einmischung von Regierungen oder staatlich geförderten Institutionen zu verfolgen. Was wir heute im Globalismus haben, sind KEINE freien Märkte. Stattdessen hat der Globalismus internationalen Konzernen uneingeschränkte Macht verliehen, die ohne Regierungsverfassung und staatliche Finanzhilfe nicht existieren kann.

Das Unternehmensmodell widerspricht völlig Adam Smiths ursprünglicher Prämisse des freien Markthandels. Große Unternehmen erhalten unfairen Rechtsschutz unter beschränkter Haftung sowie direkten Rechtsschutz vor zivilrechtlichen Folgen (Monsanto ist dafür ein perfektes Beispiel). Sie erhalten auch immense Steuergelder durch Rettungsaktionen und andere Quellen, wenn sie ihr Geschäft nicht verantwortungsvoll führen. All das, während kleine Unternehmen und Unternehmer durch steuerliche und rechtliche Hindernisse an jeder Ecke behindert werden.

In Bezug auf den internationalen Handel als „Freihandel“ ist dies auch nicht der Fall. Nur sehr große Unternehmen, die von Regierungen unterstützt werden, sind in der Lage, die Vorteile internationaler Produktions- und Arbeitsressourcen so zu nutzen, dass sie langfristig erfolgreich sind. Inzwischen werden Wirtschaftsmodelle, die echte Dezentralisierung und Lokalisierung fördern, unpraktisch, weil echter Wettbewerb nie erlaubt ist. Die Welt hat seit mindestens einem Jahrhundert keine freien Märkte mehr genossen. Was wir heute haben, ist etwas ganz anderes.

Betrug #2: Beim Globalismus geht es um ein e“multipolare Welt”

Dies ist eine relativ neue Desinformationstaktik, die ich direkt dem Erfolg der Freiheitsbewegung und alternativen Ökonomen zuschreibe. Während die Öffentlichkeit über die Gefahren der wirtschaftlichen Zentralisierung und insbesondere der Gefahren der Zentralbanken informiert wird, versuchen die Globalisten, die Erzählung in Morast zu verwandeln.

Zum Beispiel hat die Freiheitsbewegung lange Zeit auf die Existenz der Federal Reserve und die Fiat-Dollar-Hegemonie hingewiesen, bis unsere Informationskampagne im Mainstream-Denken angekommen ist. Aber das Problem ist, dass es beim Globalismus nicht um den Dollar, die Hegemonie der USA oder den sogenannten „tiefen Staat“ geht, was meines Erachtens eine Ablenkung von dem größeren Problem darstellt.

Tatsache ist, dass globalistische Institutionen und Zentralbanken fast jeden Winkel der Welt durchdringen. Nationen wie Russland und China sind genauso stark an den IWF und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und internationale Finanzzentren wie Goldman Sachs oder wie jede westliche Regierung gebunden.

Ein Teil des Plans für die neue Weltordnung, wie er von Globalisten und globalistischen Publikationen offen zugegeben wurde, ist der Niedergang der USA und des Dollarsystems, um Platz für eine Weltfinanzregierung durch den IWF mit einer Weltreservewährung zu machen. Die Globalisten WOLLEN eine weniger dominante USA und einen stärker involvierten Osten, während der Osten weiterhin eine stärkere Kontrolle der Weltwirtschaft durch den IWF fordert. Leider sprengt dieses Konzept genau wie in der Freiheitsbewegung die hellsten Köpfe unter den Ökonomen.

Die große Lüge, die jetzt gefördert wird, ist, dass der Fall der USA und des Dollars eine „gute Sache“ ist, weil sie zu „Dezentralisierung“, einer „multipolaren“ Weltordnung und dem „Tod“ des Globalismus führen wird. Was jedoch wirklich geschieht, ist, dass die USA globalistischere Gebäude wie den IWF und den BIZ aufsteigen lassen. Wir bewegen uns von der Zentralisierung zur Superzentralisierung. Globalisten haben einen Köder gezogen und gewechselt, um die Freiheitsbewegung dazu zu bringen, den Erfolg des Ostens zu unterstützen (der tatsächlich auch von den Globalen kontrolliert wird) und eine Philosophie, die im Grunde eine Neudefinition der neuen Weltordnung als eine Art dezentralisiertes Paradies gedeutet.

Betrug #3: Nationalismus ist eine Quelle für Krieg, und Globalismus wird das beenden

Wenn es eine Sache gibt, mit der Globalisten eine Hassliebe haben, dann sind es die natürlichen Stammesinstinkte der Menschheit. Auf der einen Seite mögen sie Tribalismus, weil in einigen Fällen Tribalismus in Fanatik gewandelt werden kann, und Fanatiker leicht auszubeuten und zu manipulieren sind. Kriege zwischen Nationen (Stämme, Clans) können angezettelt werden, wenn der Stammesinstinkt mit künstlichen Ängsten und Drohungen gefüttert wird.

Auf der anderen Seite eignet sich Stammesdenken für eine natürliche Dezentralisierung von Gesellschaften, da der Tribalismus in seiner besten Form die Entwicklung vieler Gruppen ist, die nach einer Vielzahl von Ideen und Prinzipien und Projekten organisiert sind. Dies macht die Etablierung einer „Eine-Welt-Ideologie“ sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Die erste Neigung der Menschen ist es, Ideen und Menschen zu diskriminieren, die sie als destruktiv betrachten und ihrem Wohlstand entgegenwirken. Globalisten müssen daher eine Mehrheit der Menschen davon überzeugen, dass der Tribalismus, der unsere soziale Entwicklung und einige der größten Ideen in der Geschichte angeheizt hat, tatsächlich die Quelle unseres endgültigen Untergangs ist.

Der Nationalismus diente den Globalisten bis zu einem gewissen Punkt, aber jetzt müssen sie ihn vollständig loswerden. Dies erfordert eine beträchtliche Krise, die auf Nationalismus und „populistische“ Ideale zurückzuführen ist. Ein konstruierter Krieg, sei er nun kinetisch oder ökonomisch, ist die beste Methode, um den Tribalismus zu stürzen. Jede Tragödie muss von nun an den Ideen der Trennung und logischen Diskriminierung negativer Ideologien zugeschrieben werden. Die Lösung des Globalismus wird dann angeboten werden: ein Ein-Welt-System, in dem alle Trennung als „böse“ gilt.

Con #4: Globalismus ist natürlich und unausweichlich

Wie bereits erwähnt, können Globalisten ihre „neue Weltordnung“ nicht erreichen, wenn sie die Massen nicht davon überzeugen können, dies zu fordern. Der Versuch, ein solches System allein mit Gewalt zu implementieren, würde scheitern, weil die Revolution das natürliche Endergebnis der Tyrannei ist. Deshalb muss die neue Weltordnung eingeführt werden, als wäre sie durch Zufall oder Vorsehung entstanden. Jeder Hinweis darauf, dass die Öffentlichkeit dazu gebracht wird, die globale Zentralisierung zu akzeptieren, würde breiten Widerstand auslösen.

Aus diesem Grund wird der Globalismus in den Mainstream-Medien immer als natürliche Erweiterung der höheren Errungenschaften der Zivilisation präsentiert. Auch wenn die gefährliche Verflechtungen des Globalismus die Wirtschaftskrise des Jahres 2008 antrieb und diese Krise bis heute weiter eskaliert, wird immer mehr Globalismus als Lösung des Problems gefördert. Er wird mit Ehrfurcht in allgemeinen Wirtschaftspublikationen und politischen Diskussionen erwähnt. In den Akademie-Hallen erhält er fast religiöses Lob. Globalismus ist sozioökonomische Ambrosia – das Essen für Gottheiten. Es ist der Jungbrunnen. Es ist ein neues Eden.

Offensichtlich ist diese Anbetung für den Globalismus Unsinn. Es gibt keinerlei Beweise dafür, dass der Globalismus eine positive Kraft für die Menschheit ist, geschweige denn für eine natürliche. Es gibt viel mehr Beweise dafür, dass der Globalismus eine giftige Ideologie ist, die immer nur durch Tricks und falsche Flaggen (false flags) Fuß fassen kann.

Wir leben in einer Ära, die eine ultimative Kreuzung für die Zivilisation darstellt; eine Zeit großer Unsicherheit. Werden wir in den Prüfungen, denen wir gegenüberstehen, die Wahrheit suchen und damit die Fähigkeit, eigene Lösungen zu schaffen? Oder werden wir einen scheinbar einfacheren Weg einschlagen, indem wir alle Lösungen annehmen, die uns das Establishment bietet? Machen Sie keinen Fehler – die Globalisten haben bereits eine für uns vorgefertigte Lösung. Sie haben sich akklimatisiert und die Öffentlichkeit dazu gebracht, es seit Jahrzehnten zu akzeptieren. Diese Lösung wird nicht das bringen, was sie verspricht. Es wird keinen Frieden bringen, sondern ewigen Krieg. Es bringt keine Zusammengehörigkeit, sondern Isolation. Es wird kein Verständnis, sondern Ignoranz bringen.

Wenn die Globalisten versuchen, uns eine neue Weltordnung zu verkaufen, werden sie den Himmel auf der Erden versprechen, aber sie werden dies erst tun, nachdem sie eine greifbare und allgegenwärtige Hölle geschaffen haben.

Fundstelle: How The Globalism Con Game Leads To A ‘New World Order’