Matrix Schein-Welt

Mir ist vor Tagen per E-Mail der Hinweis auf einen Flyer gegeben worden, der sich lohnen könnte, gelesen zu haben. Und da ich dies auch so sehe, stelle ich den Text hier nochmals etwas ergänzt ins Regal. Es dreht sich um einen Text von Frau Werding, der sich zum Thema Schein-Staatsbürgerschaft und Schein-Staat BRD auslässt. Es ist eine ausführliche Zusammenfassung zur Rechtslage des Osnabrücker Landes erstellt, die stellvertretend auch für alle Länder gilt. Er macht auf 70 Jahren verschleierte staatsrechtliche Situation dieses Landes aufmerksam (Quelle: Schaebel):

Internationale Handelsverträge, über deren Entstehung und Wirkung auf unsere Region Osnabrücker Land

Information für Bürgermeister, Ratsmitglieder, Unternehmer und Mitbürger: Mit dieser, sehr gründlich recherchierten Zusammenfassung, fordern wir Sie auf, das Osnabrücker Land und sich selbst aktiv vor den auf uns zu rollenden internationalen Seehandelsrechten zu schützen.

Mitgegangen– mitgefangen

In Ihrer oben angesprochenen Rolle in der Gemeinde/Stadt gehen Sie vielleicht davon aus, keinen Einfluss auf die Wirkung der internationalen Seehandelsabkommen wie ESM, TTiP, CETA,… zu haben. Diesen Irrtum möchte ich mit dieser Schrift aufdecken und Sie direkt auffordern, Ihre Kraft jetzt in die Unabhängigkeit des Osnabrücker Landes zu setzen. Gemeinsam einen Weg zu gehen, um Natur und Menschen in ihren Gemeinden vor den Auswirkungen der auf uns zurollenden Handelsverträge zu schützen, ist die dringliche Aufforderung! Denn auch Sie persönlich bekommen durch diese Verträge lebenseinschneidende Veränderungen zu spüren. Nutzen wir die Chance und die besondere Stellung, die wir in Europa haben, um das Osnabrücker Land zu schützen!

In den Medien ist die Rede vom dritten Weltkrieg – aktuell hat das Militär den Auftrag der Kriegsvorbereitung erhalten; strategische Wege werden freigehalten. Hierzu bitte auch mal die alternativen Medien zu nutzen. Ein zu verhindernder Banken-Crash dürfte den Hauptgrund für diesen Krieg liefern, denn den grössten Profit für die Geldgeber bieten immer noch die Kriege!

In diesem Krieg werden Soldaten zu Söldnern, Gewehre zu Chemiewaffen und Kampfjets werden von Drohnen begleitet. Statt Staaten kämpfen hier unbekannte Machthabende.

Sie versuchen uns mit aller Raffinesse daran zu hindern, dass wir das am 15.4.2015 auslaufende Besatzungsmandat der ehemaligen Sowjetunion mitbekommen und die sich daraus ergebende Freiheit.

Ihre Kenntnis über die Hintergründe begründen Handlungsfähigkeiten, die helfen, diesen Krieg zu verhindern! So liegt der Frieden allein in unserer Hand, in unserem Wort!

Osnabrücker Land, kein Land, keine Stadt!

Von einem Bundestagsabgeordneten erfuhr ich vor einem Jahr, dass wir hier in der BRD alle staatlichen Einrichtungen in Unternehmen gewandelt haben. Ungläubig informierte ich mich über die Umstrukturierung bei Experten. Sie zeigten mir Eintragungen in Handelsregister und deren rechtliche Veränderungen. Dann erkannte auch ich, dass hier Wandlungen stattgefunden haben, denn unser Bundesministerium für Finanzen hieß nun BRD Bundesfinanzagentur GmbH, das Arbeitsamt Arbeitsagentur und das Bürgeramt Bürgercentrum, …. Aber es gab noch weitere Insiderinformationen, die mich mehr als beunruhigten: Die gesammelten Rechercheergebnisse erhalten Sie hiermit knapp zusammengefasst mit der Bitte selbst weiter zu forschen. Hinweise, Quellen, Links etc. finden Sie am Schluss.

Auf der Suche nach unserer charmanten Stadt Melle im internationalen Handelsregister der USA, dem D&B Register habe ich den Eintrag des Unternehmens Stadt Melle mit der DUNS Nr. 340004386 gefunden. Da heisst es nach § 4 KStG: die Stadt Melle kann nur eines sein, Amt oder Firma. Als Amt und damit staatliche Institution müsste sie sich als solches mit einer staatlichen Gründungsurkunde ausweisen können. Als Unternehmen müsste sie sich, wie geschehen, im internationalen Unternehmensregister eintragen lassen. Weitere Unternehmen wie Kurverwaltung Solebad Melle GmbH, Wohnungsbau Grönegau GmbH incl. Beteiligungsgesellschaft, Schulen … finden wir weiter im Unternehmensregister.1

Nun nehmen wir also mal an, dass die Stadt Melle ein gültig eingetragenes Unternehmen ist. Damit fällt sie juristisch gesehen komplett unter das Internationale Seehandelsrecht. Logisch!

Wie für Jedermann sichtbar stehen unsere Bürgermeister als Aufsichtsräte etc. mit weiteren Geschäftsführern anderer Firmen in Unternehmen wie Wohnungsbau Grönegau GmbH, Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH oder Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück e.G unter eben diesem Recht. Damit haftet hier kein Staat oder der Verbund der Besatzermächte, sondern die Sachbearbeiter und Geschäftsführer der Unternehmen nach HGB.

In der NOZ lesen wir am 29.01.2015 S. 8: „Neuerdings sollen Schadensersatzklagen in lukrative Wertpapiere verwandelt werden. Aus diesen Gründen sind andere Länder schon längst aus diesen Verträgen ausgestiegen… Der schwedische Getränkehersteller pfändet aufgrund des Urteils zurzeit rumänisches Staatseigentum im Ausland.“ Ein Staat kann von internationalen Handelsgerichten allerdings nur gepfändet werden, wenn er ebenfalls ein Unternehmen ist:

Grundsätzlich kann laut Völkerrecht kein Staat/Stadt pleitegehen.

Die Folgen für die Bürger sind immense Steuer- und Zinszahlungen, die bei staatlichen Strukturen nicht zu zahlen wären. Denn ein Staat zahlt keine Grunderwerbssteuer oder Umsatzsteuer, Zinsen etc., aber das „Unternehmen“ Osnabrücker Land – oder jegliche andere bundesdeutsche Gemeinde – mit ihren ganzen Unterfirmen zahlt diese wohl. Grund für die Umwandlung in Firmen scheint also der Profit zu sein.

An dieser Stelle möchte ich darauf aufmerksam machen, dass damit der Stadt Melle und auch dem Osnabrücker Landkreis, der ebenfalls mit einer DUNS Nummer 342802011 im internationalen Handelsregister steht, die staatliche Hoheitsmacht nicht mehr zusteht. Sie darf also rechtlich als Unternehmen keine staatlichen Amtshandlungen, wie Trauungen, Führen von Unternehmensregistern, Ausstellen von Staatsausweisen, Führen von Geburtenregistern, Vergabe und Verwaltung von Land oder Verkauf von Staatsgrund durchführen oder veranlassen. Logisch!

Völkerrecht versus Vertragsrecht

Welche Ursache liegt hinter der Umstrukturierung in Firmen?

Nach Kriegen mit Frankreich, gefolgt vom ersten Weltkrieg konnte der Deutsche Bund von 1871 nur mit Russland 1918 den Friedensvertrag von Brest-Litowsk schliessen. Es schien, der Druck auf die Staaten des Deutschen Reiches und diese in Handelsunternehmen umzustrukturieren sollte durch Kriege, Hunger und Kriegsschulden noch erhöht werden. So weigerten sich die Siegermächte, sämtliche weitere Friedensverträge zu unterschreiben. Das wäre notwendig gewesen, um sich als Staat vom Besatzungsstatus befreien zu können und als Souverän aufzutreten.

Letztendlich besteht mit der Weimarer Republik, dem Dritten Reich und der BRD unter Besatzungsmacht immer noch der Kriegszustand. Ja, natürlich im Waffenstillstandsmodus, der jederzeit von den Siegermächten ohne Ankündigung beendet werden kann. Dann wäre wieder Krieg! Und diesmal ließen unsere Söhne als Söldner in einer chemiegetränkten Schlacht für den Mammon Einzelner ihr Leben. Dass das keine leere Drohung ist, machen uns die zahlreichen US-Militärstandorte in Deutschland deutlich.2

Dann gilt auch noch das Recht der Kriegslist: Somit darf der Besetzer uns täuschen, belügen und betrügen! Das ist genial für die Alliierten. So haben sie mit diesen Möglichkeiten erst einmal die Friedensverträge abgelehnt und so nach und nach aus staatlichen Institutionen Unternehmen gegründet. Die natürlich alle im US Handelsregister eingetragen werden müssen. Jeder Tischler, jeder Bäcker, jede Stadt und jedes Finanzamt! Und damit dieses ganze Firmenkonstrukt nicht auffällt, haben die Alliierten alle Regeln und Gesetze aus dem letzten Krieg verboten und Kriegsschriften in das englische Staatsarchiv, dem Public Record Office verbracht und bis 2019 bzw. später verschlossen. Einkommenssteuergesetz (EStG) von 1934, Gewerbesteuergesetz (GewStG) von 1936 und Justizbetreiberordnung (JBeitrO) von 1937, wurden mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 1 vom 18.09.1944 durch General Dwight D. Eisenhower im Auftrag der Alliierten aufgehoben.

Aussenminister Genscher hat am 3. Oktober 1990 im Auftrag der Alliierten die Bundesrepublik Deutschland (BRD) bei der UNO abgemeldet und an Stelle dessen Deutschland „Germany“ mit Amtssprache Englisch angemeldet. Seitdem ist Deutschland/Germany dort als Nicht-Regierungsorganisation (NRO) gelistet. Ein Staat namens „Bundesrepublik Deutschland“ existiert nicht bei der UNO (Unternehmen). Die UN (Staatenverbund) hingegen hisst bei der Vollversammlung die Flagge des Deutschen Reiches (vor 1913) und hält drei Stühle für die Vertreter bereit. Das bestätigt auch der Internationale Gerichtshof, indem er keine Eingaben des Unternehmens BRD GmbH anhört, und weiter erklärt, dass das Unternehmen BRD Rechtsnachfolger des Dritten Reiches ist. Was nur stimmen kann, wenn auch das Dritte Reich ein Unternehmen war. Wie kann das sein? Kriegslist der Besetzer? Unternehmensmächte? Diktat einer Weltelite? Für die Skeptiker einfach nachzusehen, 2007 Artikel 4 des 2. BMJBBG, Aufhebung bundesrechtlicher Vorschriften über die Bereinigung von Bundesrecht. Alle vier Gesetze zur Aufhebung des Besatzungsstatus von 1956-60 sind darin wieder aufgehoben. Was heißt, wir sind besetztes Land, erkennbar durch die Besatzungszonen, durch die Militärbasen, durch die Gesetze…. Uns stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, wem gehören denn dann die Firmen Osnabrücker Land, Stadt Melle oder die Gemeinde Spiekeroog? Den Staaten, die uns besetzt halten? Wer sind die Firmen, die die Macht haben, Staaten zu dirigieren? Gegen wen haben wir denn Krieg geführt? Waren das Staaten oder Unternehmen?

Recht im Unrecht

Das Völkerrecht ist dem nationalen Recht übergeordnet. Dies weist Art. 25 des GG aus „Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte & Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.“ Lt. Urteil des BVerfG 2012 gab es seit 1956 keine verfassungsmäßigen Gesetzgeber/Gesetze mehr. Das internationale Handelsrecht erhält nur dann die oberste Gewalt, wenn Ämter als Firmen eingetragen sind. Sich als staatliche Gemeinde zu aktivieren und damit rechtlich über den internatationalen Handelsverträgen agieren können, ist möglich, da der Staatenbund Deutsches Reich bis 1914 laut Internationalem Gerichtshof und UN aktuell als Rechtsstaat existiert. In der Verfassung der Staaten ist Träger der Staatsgewalt die Gesamtheit des Volkes. Also müssen Forderungsklagen an Sachbearbeiter und Verantwortliche vor dem IGH entschieden werden.

Bedenken wir, dass das Handelsrecht ein Konstrukt zur Erreichung der Weltmacht Einzelner mit deren Lok Finanzsystem aufgebaut wurde, so bietet der Wechsel in das Völkerrecht rechtl. die Lösung vom heutigen FED-Diktat.

Was regiert die Welt?

Wie kam es zur Handelsmacht und damit zum Handelsrecht?

Mit der Eroberung der Welt wollten sich die Staaten ihre Macht in den Kolonien sichern. Spanien und Portugal sicherten sich 1494 im Vertrag von Tordesillas die Neue Welt unter der Rechtsprechung des Papstes. Ab 1553 kam es in London zur Gründung der Muscovy Companyanz, der britischen East India Company (EIC) u. der niederländische Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Später gründeten die Engländer in Amerika die Virginia Company (VC) und die Franzosen die Compagnie de la Nouvelle France. Die Handelsmächte wurden aufgeteilt und Steuern eingeführt, die zu weiteren Renditen machthabender Familien führte.3 Die Staaten des Bundes Deutsches Reich schienen bis dahin auf der Ebene der Handelsmächte keine große Bedeutung zu haben. Prof. Hörmann: „Aus Gründen des Geldsystems wurde der amerikanische Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) geführt. Die Amerikaner wollten von der Britischen Krone loskommen. Haben dabei aber nicht Krieg gegen die Soldaten des damaligen König Georg Krieg geführt, sondern gegen ein Söldnerheer der Virginia Company, die im Eigentum britischer Adeliger stand. Die Amerikaner haben diesen Unabhängigkeitskrieg angeblich verloren mit dem Ergebnis, dass sich die Virginia Company Washington DC genommen hat und dann ein Bündel von Staatsverträgen mit den restlichen Bundesstaaten der USA abschloss. Und dieses Staatenbündel bekam den Namen United Staates of Amerika. Die Virginia Company selbst wurde dann umbenannt in United Staates und die Vize- u. Präsidenten schwören seit dem nicht auf die US of Amerika sondern auf die United Staates, weil sie bei der US angestellt sind. Das betrifft auch Japan, Österreich, Italien, private Handelsfirmen mit Gerichten, die selbst als Firmen eingetragen sind. Ein globaler Fake…“ 4

Diese Umstrukturierung der Staaten in Kolonien Englands/USA gab adeligen Verbindungen mit der Privatbank Federal Reserve die Macht, Kredite an Staaten zu verleihen, Geld zu drucken und die Finanzwelt zu beherrschen. 2003 hat die US Regierung einen Erlass herausgegeben, dass alle ihre Firmen in das Register Dun&Bradstreet (gehört privaten Engländern/Amerikanern) einzutragen sind. Hier findet man Parteien, Bundestag, Finanzämter, Gerichte, Städte…

Die Macht der Kirchen

Und die Stellung der Kirche in diesem Konstrukt? Warum wurden und werden Glaubenskriege geführt, die zu mehr Reichtum und Macht der Kirchen führten? Warum gehört den Kirchen ein Großteil der Bodenflächen, Gold und Wertpapiere, die die Kirchen mit ihrem Vatikanstaat an die ersten Stellen der Reichen der Welt stellt?

In unseren Kompetenzteams suchen wir nach den Gründen und insbesondere der Wirkung der kirchlichen Mächte auf das derzeitige Finanzsystem. Karen Hudes, hochgestellte Juristin der Weltbank, hat den Fluss des Geldes /Steuern verfolgt und ist dabei auf Erstaunliches gestoßen. Sie konnte nachweisen, dass die gezahlten Zinsen und Steuern (der Unternehmen und der besetzten Staaten) von der Weltbank an die Bank of England überwiesen wurden und zu 60 % an den Jesuitenorden/Vatikan und zu 40% in der Bank of England verteilt wurden. Also scheint es, wird auch heute noch die weltliche Macht zwischen Adel/Familien und den Kirchen aufgeteilt. Das Ergebnis daraus sind globale Machtkonzentrationen.

Mit dem Ziel, die Weltherrschaft anzustreben, wurde ein Vertrag zwischen Vatikan und englischem König vereinbart, indem die geistige und weltliche Führung aufgeteilt wurde. 1549 wurde begonnen, falls die Völker aufwachen sollten, Staaten als Unternehmen umzuwandeln. Im UCC Handelsvertrag- Kooperationsvertrag, zwischen United States Corporation und Vereinigten Staaten von Amerika und allen weiteren Staaten, District Colombia und den eigentlichen Republiken von Amerika steht im Artikel 18 b 7 Admiralsseerecht, wo es überall Anwendung findet: Auf hoher See, auf amerikanischen Schiffen und in allen Ländern, die von den Vereinigten Staaten verwaltet und erobert sind, sowie innerhalb des Staates Amerika. Dieses Seerecht ist die Grundlage der derzeit verhandelten internationalen Handelsverträge!

Im Streben um die geistige Weltmacht erließ im Jahr 1302 Papst Bonifatius VIII. die Bulle Unam Sanctam, in welcher er verordnete, dass alle Lebewesen dieses Planeten dem Papst unterworfen sind. Der Papst hat sich zum Herrscher der Welt erkoren und beansprucht dadurch die Kontrolle über die gesamte Erde.

1455 verfügte Papst Nikolaus V. dann durch die päpstliche Bulle Romanus Pontifex, dass das neugeborene Kind von allem Recht auf Eigentum getrennt wird.

Im Jahre 1481 erließ Papst Sixtus IV. durch die Bulle Aeterni Regis (in etwa „Ewige Herrschaft“ oder „Ewiger Besitz des Herrschers“), dass das Kind der Rechte auf seinen Körper beraubt wird. Mit dieser Bulle hat man uns von Geburt an zu ewiger Knechtschaft verdammt. Von nun an haben wir nicht einmal mehr Anspruch auf unseren eigenen Körper. Die dritte Krone wurde in Form der päpstlichen Einberufungsbulle von Papst Paul III. im Jahre 1537 besiegelt, in welcher die römisch-katholische Kirche Anspruch auf die Seele des Kindes erhebt.

Und noch etwas ist uns bei der Recherche aufgefallen, denn es scheint, dass diese aufgezeigte Macht alle Glaubensformen umfasst, die an einen Gott glauben. Und somit gibt es die blutig umkämpften Götterkriege wohl nur für die Untertanen, denn ob Jude, Moslem, Katholik oder Lutheraner, scheint die göttliche Macht hier zusammenzulaufen, begründet den Segen des getäuschten Isaak, der auf seinen Erstgeborenen Esau, statt auf den zweiten Sohn Jakob fiel und der den Glauben an einen Gott begründete.

Wie die durch die päpstlichen Bullen (Urkunden) entstandenen Erlässe nun in die heutige Zeit mit der weltlichen Macht vereinbart und umgesetzt werden, zeigen wir im nächsten Abschnitt auf:

Als Wertpapier an der Börse

Wir werden als lebendiges Wesen geboren und dann in eine Person verwandelt, was die rechtliche Bezeichnung für eine tote Sache ist. Was hat das zu bedeuten? Wie kam es dazu?

Mit der Wandlung der Staaten in Unternehmen, wurde vom englischen Königshaus, machthabenden Familien und Kirchenoberhäuptern, zu der durch die Bullen eingeführten geistigen Macht über den Menschen auch die weltliche Macht mit den Cestui Que Vie Act 1666 durchgesetzt und mit der Versklavung auf See-Handelsrechtsebene begonnen. Der Cestui Que Vie (Slaven ohne Ketten) Act ist auch aktuell gültig: In diesem Gesetz gilt derjenige, der sich nicht innerhalb von 7 Jahren lebend meldet, als tot und verliert damit dann sein Hab und Gut und alle Rechte.

Mit Napoleon`s code civil begannen die ersten Personenstandsaufzeichnungen. Ab 1933 wurde angeordnet, dass alle Bewohner in der westlichen Welt über die Geburtsurkunde mit einer Steuer-Identifikations-Nummer als rechtliche Person nach Seerecht angemeldet wurden. Im Dritten Reich wurde dann hier 1938 die Kennkarte und endgültig 1939 der Personalausweis Pflicht, der, wie damals verkündet, uns das Recht auf Eigentum und Heimat und Staatsangehörigkeit entzog.5

Auf der Rechtsgrundlage des englischen Seerechts hat man eine rechtsgültige Form kreiert, die lebendig geborenen Jungen/Mädchen (Nachweis über Geburtsschein der Hebamme/Krankenhaus) in eine PERSONA (Geburtsurkunde, Personalausweis), also in eine tote Sache umwandelt. Über den Bereich Einzelschuldbuch der BRD Finanzagentur GmbH wird damit ein werteschaffendes Leben in einen Bond/Treuhandfond einer Sache, bzw. juristischen Person auf den Aktienmarkt gegeben. Mit einem Wert von ca. 1,7 Millionen bis unbegrenzt wird der Name mit der Personalausweisnummer gemarkert und bei den Banken/FED verpfändet.6

Die Treuhänderschaft ist in einen Vertrag gebunden, der durch den entgegengesetzten Willen, einer nach GG Artikel 116 gültigen Staatsangehörigkeit, zum Ausdruck bringt. Mit dem Personalausweis hat man die Staatsangehörigkeit verloren und ist im Status Cestui que vie, „Sklaven ohne Ketten“, eingeloggt und zwar weisungsgebunden, was Verordnungen betrifft, wie die Wohnhaftigkeit, Impfungen, Schulpflicht, Überwachung – auch durch Chips – Steuern und das internationale Handelsrecht.

Deren Durchsetzung erfolgt durch erzeugte Angst und Bequemlichkeit. Ein gutes Beispiel sind die Chips bei Herzkranken oder in Firmen, wie just bei schwedischen Mitarbeitern, denen der Chip implantiert worden ist, und die damit das Epicenter eines High-Tech-Betriebes in Stockholm schrankenlos betreten können.

Das römische Recht kennt folgende Begriffe zur Änderung oder Schmälerung des rechtlichen Status (capitis diminutio):

capitis diminutio minimaals – Wechsel in der Familienzugehörigkeit, (Beispiel: Max Mustermann)

capitis diminutio mediaals- Verlust des Bürgerrechts u. Familienzugehörigkeit, (Bsp: Max MUSTERMANN)

capitis diminutio maxima – Verlust der Freiheit, des Bürgerrechts u. Familienzugehörigkeit. (Beispiel: MAX MUSTERMANN)

Vielleicht mögen Sie einmal schauen, welcher Status Ihnen in Ihrem Personalausweis zugeordnet worden ist? Sind Sie als Sklave nach oktroyiertem römischem Recht gelistet?

Dienst-, bzw. Personalausweis

Wer vergibt den Personalausweis?

Im Potsdamer Abkommen vom 2.8.1945 III Deutschland 16. steht:

Zur Einführung und Unterstützung der wirtschaftlichen Kontrolle, die durch den Kontrollrat errichtet worden ist, ist ein deutscher Verwaltungsapparat zu schaffen. Den BRD Behörden ist in möglichst vollem Umfange die Verwaltung dieses Apparates zu fördern und zu übernehmen. So ist dem deutschen Volk klarzumachen, dass die Verantwortung für diese Verwaltung und deren Versagen auf ihm ruhen wird. Jede deutsche Verwaltung, die dem Ziel der Besatzung nicht entsprechen wird, wird verboten werden.7

Das ist auch aktuell noch gültig!

Wen weist der Personalausweis aus?

Im Bundesgesetzblatt 1976 Nr. 22 Art. 27:

Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus.

Damit ist er Bewohner. Bürger mit Wahlrecht sind Staatsangehörige: § 30 HGO 8 – Aktives Wahlrecht – (1)

Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag 1. Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des GG ist.

Staatsangehörigkeit vom 5.2.19348, die uns durch den sogenannten „Geheimen Staatsstreich“ vom 8.12.2010 staatenlos macht? Damit sind wir Sachen/Personen (kein Mann/ Frau), wofür Privatgerichte auf dem Recht der internationalen Handelsverträge zuständig sind. Wichtig: Militärgesetz SHAEF1 Gesetz 1 Art. 3 Pkt. 4

Die Auslegung oder Anwendung des deutschen Rechtes nach nationalsozialistischen Grundsätzen, gleichgültig wann und wo dieselben kundgemacht wurden, ist verboten.9

Auf der Grundlage des Handelsrechtes wurde 1950 dieses Gesetz aufgehoben, worin es heißt: § 15 GVG: „Die Gerichte sind Staatsgerichte. Die Privatgerichtsbarkeit ist aufgehoben“… Ein staatlicher Richter mit Amtsausweis hat seit Streichung des § 15 GVG einen Dienstausweis. Das Staatshaftungsgesetz ist mit Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (19.10.1982) 2 BvF 1/81, für nichtig erklärt worden. Damit haften Beamte persönlich.

Warum halten sich die Behörden/Gerichte nicht daran?

Im GG Art.146 steht:

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.

Es ist keine neue Verfassung gefordert, die letzte staatliche wäre möglich, z. B. die Preußische Verfassung von 1850 in Preußen.

Welchen Vorteil hätte die Staatlichkeit?

Der Unterschied zwischen einem Staat und einer organisierten Firma ist der Souverän. Ein Souverän ist der Inhaber der Staatsgewalt, welches in einer Republik das Staatsvolk zu sein hat. Auch wenn die BRD die gleichen Strukturen hat wie ein Staat, fehlt ihr doch die Legitimationsquelle, die Rechtfertigung für ihr Handeln vom Volk. Bei uns hingegen steht hinter unserer Demokratie eine Politik, die von Lobbyismus und Geheimverträgen und Bilderberger Treffen regiert wird.10 11

Eine Polizei/Eurogendfor12 ist gewünscht, die nicht unter der Order einzelner steht, wie in Tribute von Panem. Auch Hörigkeit ist zu vermeiden, die durch Studenten-/Verbindungen und Kammerzugehörigkeiten entstehen kann. Ziel des geplanten dritten Weltkrieges ist u. a., das wir die Möglichkeit zur Souveränität im April 2015 verschlafen.13 Denn der veröffentlichte Plan des US-Militärstrategen Thomas Barnett zur Weltherrschaft sieht so aus: Mit wertlosen Papierfetzen u. ungedeckten Währungen Luftgeschäfte zu betreiben und zum Machterhalt den IQ auf 90 zu senken u. die Weltbevölkerung mit künstlich erzeugten Krankheiten, Biowaffen, gezielten Hungersnöten und Kriege auf ein Minimum zu reduzieren.14

Grausamer geht es kaum! Ein Staat sollte für den Bürger, statt für Tresore der Elite tätig sein.15 Wir hätten Frieden, eine freie Presse, Wissenschaft und Bildung, objektive Studien und eine Gesundheitspolitik, die uns gesund erhalten will.

Was ist die Rettung?

Um als Staat nach einem verlorenen Krieg seine Souveränität zurück zu erhalten und sich aus dem Besetzungsstatut befreien zu können, bedarf es der Friedensverträge. Nun hat nachweislich ein Erster Weltkrieg gegen Staaten und Unternehmen stattgefunden, und Unternehmen brauchen sich wohl nicht an Kriegsgesetze zu halten. Selbst die Schuldfrage des Krieges scheint nicht ergründet werden zu müssen.16 So ist die Frage nach der Berechtigung der Reparaturzahlungen ebenso zu klären, wie das Recht auf Friedensverträge. Der Deutsche Bund von 1871 hat bereits mit Russland 1918 den Friedensvertrag von Brest-Litowsk zum 1. Weltkrieg geschlossen.

Wie auch im IGH Urteil (Seite 3) bezieht das Bundesverfassungsgericht klar Stellung zum Deutschen Reich. Grundlagenvertrag vom 31.07.1973 BRD/ DDR, Orientierungssatz des 2 BvF 1/73:

„Es wird daran festgehalten, dass das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die Alliierten noch später untergegangen ist; es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Die BRD ist nicht „Rechtsnachfolger“ des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat „Deutsches Reich“, – in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings „teilidentisch“.“

Bundesbürger werden durch die Kolonie Bundesrepublik GmbH verwaltet.

Eines ist sicher, die BRD/Alliierten möchten die Handlungsunfähigkeit des Deutschen Reiches festschreiben und wünschen auch keinen Friedensvertrag, was auch beim Dritten Treffen der Aussenminister der Zwei-plus-Vier Verträge 1990 (Protokoll Nr. 354) ausgesprochen wurde:

„Um den polnischen Bedenken Rechnung zu tragen, vereinbarten die vier Außenminister beim Mittagessen eine Protokollerklärung, in der die vier Siegermächte erklären, dass die Grenzen des vereinten Deutschland einen endgültigen Charakter haben, der weder durch ein äußeres Ereignis noch durch äußere Umstände in Frage gestellt werden kann“.

Im Gegenzug verlangte Bundesminister Genscher, dass die polnische Seite zu Protokoll gebe, dass nach Ansicht der polnischen Regierung diese Erklärung keine Grenzgarantie durch die Vier Mächte darstelle und gab als weitere Erklärung der Bundesrepublik Deutschland zu Protokoll,“… dass die in dieser Erklärung erwähnten Ereignisse oder Umstände nicht eintreten werden, d. h., dass ein Friedensvertrag oder eine Friedensregelung nicht beabsichtigt sind.“

Wie kann es dann also sein, dass das Deutsche Reich (DR) existiert?

Das Deutsche Reich kann unseren Recherchen zufolge nur dann als gültiger Staat existieren, wenn alle nach dem 1. Weltkrieg folgenden Besatzungsmächte Unternehmen waren. Hier bleibt es jedem frei, sich zu informieren und für sich einen Weg zu finden, um aus dem globalen Handelsrecht in das staatliche BGB zu kommen. So haben wir die NATO, SHAEF, UNO… als Unternehmen gefunden und würden daher deren Gesetze/Verordnungen dem Handelsrecht zuordnen. Wenn man all das also sortiert, gilt die Verfassung, die zwei Tage vor Beginn des 1. Weltkrieges hierzulande gültig war. Alle Gesetze, die davor entstanden sind, sind somit staatliche Gesetze. So dürfte die Haager Landkriegsordnung (HLKO) und das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStag) gültig sein und das BGB oder HGB vor 1913. Sie wählen Ihren Weg: Sich von hoher See lebendig, unversehrt und im Vollbesitz der geistigen Kräfte zurück zu melden o. sich mittels Willens- bzw. Personenstandserklärung ihre Staatsrechte zurückholen, dies den Besatzungsmächten mitzuteilen, Ihren Personalvertrag zu kündigen oder sich nur auf die Verfassung 1871 zu berufen.

Informieren Sie sich und erkennen Sie Ihre Möglichkeiten frei zu leben.

Der Euro ist den Cent nicht wert!

Die Autoren Weik/Friedrich17 informieren u.a. über die Vernichtung unseres Wohlstandes durch ein ausgeklügeltes Bankensystem. Der heutigen Bankenmacht liegt ein fast 500 Jahre alter Plan mächtiger Familien und Kirchen zugrunde, welcher mit der Kolonisierung bzw. Sicherung der Handelsmächte begann. Kriege finanzierten nächste Kriege! So hat uns aktuell eine Besatzungszeit mit Wohlstand und vollen Töpfen getäuscht und verpflichtet.

Verschuldet mit Spielgeld werden nun kontinuierlich die Daumenschrauben angezogen! Sie haben Generationen zu Soldaten erzogen,18 und ließen uns vergessen, wer regiert. Die zunehmenden Zwänge durch immer schnellere Umverteilung des Reichtums19 veranlassen Eltern, ihre Kinder erziehen zu lassen, um mehr arbeiten zu können. Als Nick Rockefeller einen Freund fragte: „Um was, glaubst du, ging es bei der Frauenbefreiung?“ beantwortete er selbst seine Frage so:

Wir, die Rockefellers haben das finanziert. Wir, die Rockefellerstiftung waren diejenigen, die die Bewegung überall ins Fernsehen und in die Zeitung gebracht haben. Willst du wissen warum? Es gab zwei Hauptgründe. Wir konnten vor der Bewegung nur die Hälfte der Bevölkerung besteuern. Der zweite war, jetzt haben wir die Kinder von jungen Jahren an, in den Schulen. Wir können die Kinder indoktrinieren, ihnen beibringen wie sie denken sollen. Das bricht die Familien auf. Die Kinder betrachten den Staat, die Schule und die Amtsträger als ihre Familie und nicht mehr die Eltern.

Siehe Video: Dr. Vogt, Weltherrschaft.

Barnett20 schreibt auch etwas zur Methodologie der amerikanische Wirtschaftspolitik und wie man die US-Schulden dem Rest der Welt aufbürdet. Sei der Rest der Welt doch sinngemäss dumm genug, für kleine Fetzen Papier, die in der Herstellung fast nichts kosten würden, PKWs u. Computer zu liefern. Und auch, dass die Amerikaner und zukünftig auch die EU, mit ihrer Währung ein Luftgeschäft betreiben.

Nun ist bekannt, dass die Privatbanken EZB /FED die Währungspolitik u. Hunger durch Getreidepreise steuern und weit mehr als den Goldpreis regulieren u. dass durch deren Zinsziehen selbst Unternehmer immer häufiger nur noch auf Kredit in Urlaub fahren können. Die Blutsauger haben sich nur deshalb diese Macht bis hinein in unsere Wohnzimmer erarbeiten können, weil wir nicht gelernt haben global und über Generationen verantwortlich zu denken. Meist beziehen wir die Entstehung der Kolonien nicht mit ein, wenn wir über die von den Mächtigen initiierten Kriege diskutieren. Lassen sich unsere Jurastudenten die Gesetze zeigen, die ihren Status bestimmen? GVG § 15 „Alle Gerichte sind Staatsgerichte“ existiert nicht mehr. Schauen wir in die Gesetze GG Art. 133

Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein.

Wie gewohnt marschieren wir weiter, zahlen Steuern, die verboten sind, an einen Staat, der eine Firma ist. Wir gehorchen und dienen Körperschaften, die Unternehmen sind, bauen unter der Herrschaft dieser ganze Berufsgruppen auf, ohne deren Staatsbefugnis oder Lizenz der Besatzungsmacht je gesehen zu haben. Wir nehmen Kredite für Studium, Haus und Urlaub auf, werden mit Fiat-Geld bedient, zahlen das Scheingeld nebst Zinsen zurück und sichern es zudem mit der durch unsere Hände Arbeit geschaffenen Materie. Akzeptieren den ESM, der uns mit 167 Miliarden € in Haftung nimmt. Wir schweigen – hoffen, dass Andere, die nicht so viel zu verlieren haben, den Krieg verhindern, der vom Zusammenbruch der Finanzwelt ablenken soll und deren Rendite die erbarmungslosen Blutsauger gierig aufschlürfen? Wann fangen wir an, zu fragen, in welchem Gesetz es steht, dass wir Steuern zu zahlen haben? Ob die Bank für Rückzahlung die für Kreditzinsen und Raten notwendige 110%-ige Werthinterlegung nachweisen kann21, welche Nase Empfänger der Steuern ist und wohin diese Gelder denn fließen? Ob wir als EU-Bürger Marionette einer Firma mit Firmenbank sind? Wem denn die Firma Europäische Zentralbank DUNS Nr. 331487785 gehört?

Gesundheit ist Wissen Krankheit ist Macht

Immer mehr Menschen erkennen die profitorientierte Ausrichtung in unserem Gesundheitssystem. Auch weil der Einfluss der Pharmalobby deutlicher wird, Studien genauer hinterfragt werden und über die Haftung bei Medikamentenfolgen informiert wird.

Bei Impfungen haftet, vorausgesetzt der Arzt hat über die aktuellen Impffolgen aufgeklärt, nach meiner Kenntnis, nur der Geimpfte/Vormund. Interessant auch die Geschichte des Robert Koch Institutes oder IG Farben. Vertrauen wir diesen Gasspezialisten unsere Gesundheit an? Glauben wir wirklich an die Existenz profitabler Krankheitsbilder?

Auf der Suche nach den Gründen der rasant ansteigenden chronischen Erkrankungsformen konnte ich nach siebenjähriger Recherche in Zusammenarbeit mit 26 internationalen fachkundigen Experten, Wissenschaftlern, Ärzten u. Journalisten, fünf Ursachen definieren u. benennen.

Hauptursache der umsatzstarken, rentablen chronischen Erkrankungsformen sind die Vergiftungen durch Quecksilber/Schwermetalle im Körper. Die IAOMT22 weist nach, dass vor 25 Jahren gesetzte Amalgamfüllungen immer noch ausdampfen. So erreicht ein Quecksilber ausdampfender Zahn toxische Werte, die tausend Mal höher sind, als Behörden dies für Atemluft gestattet.

Das NIMD23 zeigt in ihren Studien mit Methylmercury auf, dass das Gewicht des geschädigten Gehirns von 1380g auf 775g schrumpft und auch bei den Nachkommen nur kleinere und stark atrophische Gehirne entstehen lässt, so haben Wissenschaftler nicht nur Nervenerkrankungen wie ADHS, Epilepsie, Tremor, Autismus… sondern auch den erheblichen Schwund der Denkfähigkeit und verminderte Intelligenz als direkte Folge nachgewiesen. Auch, weil Schwangere bis 90% der Toxine auf ihre Babies übertragen.

Chronische Erkrankungen schnellen in die Höhe, die Unfruchtbarkeit liegt bei über 34% und 40% der Deutschen beanspruchen psychologische Beratung u. durchschnittlich leidet jeder 18 Jähriger an mindestens einer chronischen Erkrankung. Gründe liegen laut Auswertung der KiGGs Studie24 auch in der Durchimpfung. Die medizinische Betreuung scheint auf jeden Fall nach Ernährung/Lebensweise den entscheidenden Erkrankungsfaktor darzustellen. Deutlich benannt im Ärzteblatt 2002: „Der Wettbewerb zwingt zur Erschliessung neuer Märkte. Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch-physikalisch als auch psychisch für von Experten therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um „gesund leben“ zu können..“ 25

Bei den Gesunden macht sich eine gehörige Portion Skepsis breit. Denn was wollen wir von einem Unternehmen Bundesärztekammer erwarten oder den Unternehmen Krankenkassen? Und wem gehören diese?

Ordnen wir uns diesen Systemen unter, die ihre Gültigkeit im Handelsrecht verloren haben? All das zu verarbeiten, sich zu bilden und Entscheidungen zu treffen, fällt schwer. Jedoch nehmen ganzheitliche Behandlungsmethoden zu und die Erkrankten nutzen immer häufiger naturheilkundliche und kostengünstigere Heilwege.

Der Grad des Lichtes in einem Menschen bestimmt den Grad der Ordnung und Entwicklung, so Prof. Dr. Fritz A. Popp, und er beschreibt die Menschen als offene, kommunizierende Systeme.26 Den Gesundheitsgrad stellt er mit der Qualität der Gefühle in Verbindung. Wenn das so ist, entsteht Gesundheit durch die eigene Kraft. Dann entsteht Heilung wie ein Wunder, wenn wir unsere Angst, Trauer, Wut o. Verbitterung umwandeln in Freude, Kreativität, Gelassenheit, Vertrauen und Dankbarkeit.

Meine Stadt mein Dorf

Unsere Unternehmen Gemeinde/Stadt haben einen Geschäftsführer statt eines Bürgermeisters. Allein die Verwendung dieses staatlichen Begriffes dürfte rechtlich eine Täuschung nach BGB Artikel 823 oder eine Scheinvollmacht nach HGB sein und wäre ohne staatliche Gründungsurkunde o. Lizenz der Besatzungsmacht strafbar. Dazu gehören alle Täuschungen wie z.B. eine Vereidigung, um die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Denn Geschäftsführer eines Unternehmens sind nach internationalem Handelsrecht und mit KomDoppikLG voll haftbar. Auch in den Aufsichtsratsfunktionen, Wohnungsbau Beteiligungsgesellschaften und den vielen kleinen Unternehmen der Städte und Landkreise, meist GmbHs, haften die Mitarbeiter und Geschäftsführer. Über den The One People´s Public Trust, TOPPT 27 sind derzeit alle Scheinregierungen und staatlichen Unternehmen rechtmäßig gepfändet. Es wurde der UCC Uniform Commercial Code wieder geltend gemacht, der bestätigt, dass grundsätzlich jede/r Mann/Frau die Manifestation der Schöpfer – Quelle ist und als solche ein Schöpfer und KEINER künstlichen Obrigkeit oder korporativen Fiktion untergeordnet ist. (Siehe dazu auch „bürgerlicher Tod“, der im gültigen BGB für Staatsangehörige verboten ist.)

Eine staatliche Institution ist eigentlich von den Zinsen, Steuern und Gebühren befreit. All die oben genannten Unternehmen zahlen scheinbar Steuern, Umsatzsteuer, Grundsteuer, Einkommensteuer, Zinsen. Ein Haufen Geld, der durch die Umstrukturierung unserer Städte/Landkreise/ Gemeinden in Firmen gezahlt wurde und wird. Jeder von uns hat diesen Mehraufwand mit zu tragen. Und dass, obwohl kein Gesetz über die Steuerpflicht zu finden ist und die Anwendung der Einkommen- sowie die Grundsteuergesetzte, wie bereits erwähnt, verboten sind. Ein gefährliches Pflaster für die scheinstaatlichen Unternehmer, die sich hier in Deutschland auch für den Schadensersatz werden verantwortlich zeichnen müssen.

Friedensverträge braucht der Frieden

Wir stehen kurz vor einem Dritten Weltkrieg, der viel Leid und Zerstörung mit sich bringen wird. Dieser Zustand erfordert unsere Aktivität.

Um uns aus der Macht der FED zu befreien, setzen wir uns für die zwingend erforderlichen Friedensverträge ein. Diese benötigen ein staatliches Gefüge, also Bürger und staatliche Gemeinden. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, über diesen Weg zu informieren um gemeinsam mit den Menschen in verantwortlichen Positionen unseren Landkreis vor einem Zusammenbruch oder Krieg zu schützen.

Dazu haben wir Kompetenzgruppen gebildet, die eine Informationsbasis erarbeiten, um den Mitmenschen komprimierte Basisinformationen zur Verfügung stellen zu können und Erfahrungen auszutauschen. Die Themen dieser Gruppen sind Gesundheit, Energie, Souveränität und Währung. In regelmäßigen Abständen findet unser Frühschoppen statt. Hier informieren wir aus den Kompetenzbereichen und laden Experten ein. Mir ist bewusst, dass diese Broschüre nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung gelesen wird, auch weil die Themen fremd und unbequem sind. Deshalb bitten wir jeden Interessierten um Unterstützung: Sprechen Sie die Verantwortlichen in Ihren Gemeinden an, um gemeinsam einen Weg in eine friedvolle Zukunft zu finden. Engagieren Sie sich in unseren Kompetenzgruppen! Die Haupt-Alliierten des WK I (Frankreich, Grosßbritannien, USA) sind laut Völkerrecht nach fast 100 Jahren verpflichtet, der Bitte nach einem Friedensvertrag zuzustimmen.

Hilfestellung bei der Recherche

„Die herrschende Elite wird gezwungen sein, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten, um ihre Herrschaft zu sichern, während diese frühzeitig einen totalen Überwachungsstaat schaffen. Eine weltweite Diktatur einführen, die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker.“

Carl Friedrich von Weizsäcker in seinem Buch Der bedrohte Friede – heute 1980

„Man könnte rein theoretisch mit einer 20-Stunden-Woche seinen Lebensstandard, den man heute hat, decken, wenn man nicht eben auch noch ein Drittel der Zeit für die Zinsen arbeiten müsste.”

Helmut Creutz, Wirtschaftspraktiker- und analytiker

„Eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unser Banken- und Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh.“

Henry Ford (1863 – 1947), Begründer der Ford Motor Company

„Wenn der Staat Pleite macht, dann geht natürlich nicht der Staat Pleite, sondern seine Bürger.“

Carl Fürstenberg (1850 – 1933), Bankier

„Gold ist Geld, alles andere ist Kredit“

John Pierpont Morgan (1837 – 1913), Begründer der Morgan-Bakendynastie (Chase Manhattan Bank, J.P. Morgan – auch FED)

„Die Unkenntnis der Steuergesetze befreit nicht von der Pflicht zum Steuerzahlen. Die Kenntnis aber häufig.“

Amschel Meyer Rothschild (1744 – 1812), deutscher Adliger und Bankier

„Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung, alles was wir brauchen, ist die richtige allumfassende Krise und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen.“

David Rockefeller1991

„Um die Weltregierung umsetzen zu können, ist es nötig, Individualität, Loyalität gegenüber Familientraditionen, nationalen Patriotismus und religiöse Dogmen aus den Köpfen der Menschen zu bekommen.“

Brock Adams, ehemaliger Direktor der UN Health Organisation

„Ich habe bisweilen den Eindruck, dass sich die meisten Politiker immer noch nicht darüber im Klaren sind, wie sehr sie bereits heute unter der Kontrolle der Finanzmärkte stehen und sogar von ihnen beherrscht werden.“

ehemaliger Präsident der Deutschen Bundesbank, Hans Tietmeyer

„Ich bin ein zutiefst unglücklicher Mann. Ich habe unwissentlich mein Land ruiniert. Eine große industrielle Nation wird von ihrem Kreditwesen kontrolliert. Unser Kreditwesen ist vereinigt. Daher ist das Wachstum unserer Nation und alle unsere Tätigkeiten in den Händen einiger weniger. Wir sind eine der schlechtregiertesten, meistkontrollierten und beherrschten Regierungen der zivilisierten

Welt. Nicht länger eine Regierung der freien Meinung, nicht länger eine Regierung der Überzeugung oder des Mehrheitsentscheides, sondern eine Regierung der Ansichten und Nötigungen einer kleinen Gruppe herrschender Männer.“

Woodrow Wilson (1856 – 1924), 28. Präsident der USA, unterschrieb den Federal Reserve Act – das Gesetz zur Gründung der Fed 1913

