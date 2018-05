In Gedenken an Ohnweg (siehe mehr bei bumi bahagioa):

So wir uns mit unseren Herzen verbinden,

dann nehmen wir gerne, klar!

Und wir geben noch viel lieber!

Herzens-Liebe-Bindung und Bewußt-Werdung ist Lebens-Not-WENDIG !

und dann gibt es auch noch das „Rosen-Prinz-IP“ 😉 :

Rosen-Neu-Werde-Kranz-Gesang

19.01.2018

Eine Rose im Winter

suchte verzweifelt im Dahinter

eine kleine Feuer-Stelle

.

Aber nicht „nur-so-auf-die-Schnelle“

sondern eine, in der noch Licht

für eine „Weiter-Wachs-Schicht“

(nicht nur in einem „GeH-Dicht !“)

auf-er-blühen konnte,

wenn sie sich an seiner Glut sonnte

…

„Hoffnung“ klopfte immer wieder an die Tür,

doch sie blieb dann doch nicht länger bei ihr

um sich zu manifestieren,

sondern schien immer mehr nur „an Gestalt“ zu verlieren.

„Erwartung“ war längst schon verschwunden,

hatte sich nicht mehr an „Hoffnung“ gebunden

…

Eise-kalt war der Winter

…

Doch dann ! in der Ferne ein Licht !

Es kam (wie?) von einem „anderen Stern“.

.

Der hatte die Rose wohl gern

und hatte ihr Flehen gehört.

Die UN-Tat in der Um-Gebung der Rose

hatte ihn so sehr empört,

daß er zu glühen anfing

und in das Sicht-Feld der Rose einging

…

Als die Rose dann irgendwann den Licht-Strahl sah,

fühlte sie sich dem Lebens-Lichte endlich wieder sehr nah !

.

Sie fing an, wieder aus-zu-treiben

und wollte so zugedunkelt wie bisher

nicht länger mehr bleiben !

.

In ihrem Herzen erklang

der UR-alte Schöpfungs-Gesang:

.

Es werde Licht !

JaH !

und: Es wird !

Weil der Schöpfer der Lebens-Liebe

sich nie-!-mals irrt !

Amen.

JaH !

Eure MiA