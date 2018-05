Über die Legalität von Eigentum und Commons

Auf meiner Finde nach einer besseren Welt hatte ich schon mehrfach hier bemerkt, dass der stärkste Webfehler unseres Systems das Konzept des unbegrenzten Eigentums ist. D.h. wenn ein Mensch mehr besitzt als er durch seine eigene Hände Arbeit erreicht hat. Ich möchte nun einen weiteren Text zum Thema einstellen, der aus der Commoning-Szene stammt, und auf dem es sich wieder genüsslich draufrumkauen lässt, oder?

Was ist die Matrix?

Was du weißt, kannst du nicht erklären, aber du fühlst es. Du hast dein ganzes Leben lang gespürt, dass mit der Welt was nicht stimmt. Du weißt nicht, was es ist, aber du weißt, es ist da, wie ein Splitter in deinem Verstand, der dich zum Wahnsinn treibt.

Morpheus im Film Matrix

Unser Verstand ist manipuliert. Nein, es folgt nun keine Verschwörungs-, sondern eine Systemtheorie.

Es gibt etwas, an das wir alle glauben, was uns von Kind an erzählt und beigebracht wurde, was die meisten von uns wohl noch nie in Frage gestellt haben und als unumstößliche Gesetzmäßigkeit hinnehmen. Jedoch ist die Vorstellung von Eigentum, das hier gemeint ist, lediglich ein Konstrukt des menschlichen Verstandes und kommt ansonsten in der Natur eigentlich gar nicht vor. Deshalb ist es eben auch kein unabänderliches Naturgesetz, das gilt, egal ob wir wollen oder nicht, sondern ein juristisches Gesetz, in dem es um das Verfügungsrecht geht.

Was mir gehört, über das darf ich ganz allein bestimmen und andere auch davon ausschließen!

Von Verfügung über Menschen selbst, was man als Sklaverei bezeichnet, haben wir uns weitgehend emanzipiert [Anmerkung: zumindest, was die direkte Sklaverei betrifft]. Jedoch ist die alleinige Verfügungsgewalt – und damit Macht (!) – über gegenständliche Objekte und Dinge bis heute noch immer völlig legal. Problematisch wird es im Grunde ja auch erst dann, wenn diese Objekte die Lebensgrundlage für andere Menschen bilden oder diese Objekte zur Herstellung eben dieser Lebensgrundlagen erforderlich sind. Dann geraten genau jene Menschen in ein Abhängigkeitsverhältnis vom Eigentümer und damit in eine Position, die es erlaubt, sie auszubeuten, indem sie einen Teil ihrer Arbeitskraft und Lebenszeit an den Eigentümer entrichten müssen, um weiterhin Zugang zu ihren Lebensgrundlagen zu erhalten. Der Eigentümer hat damit indirekt Macht über die Menschen.

Die Medaille des Eigentums hat aber auch noch eine Kehrseite. Während das Eigentum einerseits ein Zustandsattribut darstellt, das wir Dingen zuordnen, steht das miteinander Tauschen auf der Rückseite und stellt als Prozess dar, wie wir mit den Objekten umgehen. Dies praktizieren wir dann tagtäglich. Zumeist unbewusst. An der Kasse, auf eBay, am Kaffeeautomat, im Tauschring und sogar zu Weihnachten mittels Geschenken. Völlig normal. Alltag. Dabei ordnen wir jedem Objekt einen Wert zu, einen sogenannten Tauschwert. Landläufig auch Preis genannt. Der muss aber auch nicht in Euro sein! Nicht mal in einer anderen Landeswährung!! Man kann einen Tauschwert auch in Zigaretten angeben oder Bananen. Sogar als (Treue-)Punkte oder auch in Minuten Lebenszeit… Wichtig dabei sind nur zwei Sachen: erstens, dass Jemand bereit ist, damit zu Tauschen und zweitens – ganz wichtig – das es irgendwie abzählbar ist. Nun ja, das Tauschmittel sollte vielleicht auch knapp sein… Geld erfüllt genau diese Eigenschaften am besten und da wir alle ganz gut damit vertraut sind, tauschen wir in unseren Breiten eben am liebsten mit Euro.

Aus der Vorstellung von Eigentum und der sozialen Praktik des miteinander Tauschens ergibt sich nun eine bestimmte Perspektive auf die Dinge und Objekte und sie werden für uns zu Waren. Als solche betrachten wir nun so ziemlich alles in der Welt. Allem wird ein Tauschwert zugeordnet. Dabei versucht ein Jeder den Dingen, die ihm selbst gehören, einen recht hohen Tauschwert zu verleihen, um sie möglichst gewinnbringend und profitabel eintauschen zu können. Objekten, die anderen gehören, wird nach Kräften versucht, den Tauschwert in Abrede zu stellen. So bekäme man selbst mehr oder könnte sparen. Aus diesem zwischenmenschlichen Miteinander (oder eher Gegeneinander) erwächst ein Konkurrenzverhältnis, das wir zur Grundlage unserer globalen Wirtschaft gemacht haben. Das geht inzwischen so weit, dass der Wettbewerb um “das Meiste” als heilige Mission gilt und kein zur Not auch unmenschliches Mittel gescheut wird, um ganz vorn dabei zu sein. Nicht umsonst sind sich die beiden Worte tauschen und täuschen so unheimlich ähnlich…

Willkommen in der Matrix!

In dieser so wortwörtlich täuschend echten (Geld-) Scheinwelt, die einer „Megamaschine“ gleicht, an die alle Menschen angeschlossen sind, um als Zahnrädchen darin ihrer Lebensenergie beraubt zu werden, ist sich ein jeder zunehmend spinnefeind. Nicht nur das! Auch Statusgehabe, endlose Gier, Neid und Egomanie greifen hier um sich. Dies führt sogar soweit, dass die Matrix-Welt bedroht ist, sich selbst durch Atomschläge, den Klimawandel [Anmerkung: dieses Thema scheint eine weitere Form der Sklaverei via Zertifikatshandel zu sein] und die Missachtung planetarer Grenzen zu vernichten. Dagegen helfen auch keine Bio-Läden und Fair-Trade-Siegel. Auch Steuerreformen, ein Bedingungsloses Grundeinkommen oder ein zinsloses Geldsystem können daran nichts Grundlegendes ändern.

Die Matrix ist ein System, Neo. Dieses System ist unser Feind. Aber wenn du drinnen bist, dich umsiehst, was siehst du? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler. Genau die Seelen von den Menschen, die wir versuchen zu retten. Aber bis das geschieht, sind diese Menschen Teil des Systems und dadurch unser Feind. Du musst verstehen, die meisten dieser Menschen sind nicht bereit, um abgekoppelt zu werden. Und viele von ihnen sind so hoffnungslos abhängig vom System, dass sie bereit sind zu kämpfen, um es zu beschützen.

nochmals Morpheus

Doch Jeder, der auch nur etwas Gefühl hat, kommt irgendwann in Zweifel darüber, ob hier wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Es gibt da nämlich etwas, das uns den Schwindel spüren lässt. Etwas, das sich dem Verstand weitgehend entzieht und eher dem Herzen entspringt: die Liebe!

Nach Erich Fromm ist die Liebe der Drang zur Vereinigung. Mit Gott, mit der Natur, mit dem anderen Geschlecht, mit anderen Menschen in Familie, Freundeskreis oder darüber hinaus und ganz allgemein. Wir haben einen naturgegeben Drang zur Gemeinschaft! Wir sehnen uns nach Verbundenheit mit unserer Mitwelt. Die Matrix jedoch zersetzt, isoliert, vereinzelt und vereinsamt. Das macht uns vor allem psychisch krank. Den einen früher, den anderen später…

Doch wenn das, was wir als real empfinden, nur vorgetäuscht ist und gar nicht unserem Naturell entspricht, nur eine Scheinwelt darstellt, aus der wir eigentlich lieber erwachen sollten, wie könnten wir uns dann die reale Welt vorstellen und was läuft dort anders?

In der realen Welt gibt es kein Eigentum.

Hier werden Dinge zwar ebenfalls besessen, jedoch gehören sie Niemandem auf eine solche Art, dass er Andere davon ausschließen darf. In etwa so, wie im Tierreich, aus dem der Mensch schließlich auch abstammt. Jedoch mit dem Merkmal der Vernunft und der Fähigkeit zur Empathie und Menschlichkeit ausgestattet, wäre er in der Lage, entsprechend Kants kategorischem Imperativ zu erkennen, welcher Besitz angemessen und welcher eher unsittlich ist. Nicht gemessen an Größe und Anzahl, sondern an Funktionalität für die Ausübung individueller Tätigkeiten zur Mehrung vom Gemeinwohl. In der realen Welt gibt es vor allem auch keine Waren. An ihre Stelle treten die Commons. Commons werden oft auch als Gemeingüter bezeichnet, was nicht zu verwechseln ist mit Gemeinschaftsgütern. Schließlich begehen Commons nicht den Fehler der Sozialisten und Kommunisten, alles zu Kollektiveigentum bzw. Staatseigentum zu ballen und damit durch Machtkonzentration die Grundlagen für eine Diktatur zu schaffen. Im Gegenteil:

Commons geben die Vorstellung von Eigentum im Grunde auf und ermöglichen damit letztlich ein Auskommen ohne Staaten, Völker und Herrschaft. Die hergestellten, ge- und vernutzten Dinge sowie alles, was von Menschen gepflegt und bewahrt wird, gehört von Rechtswegen nicht einem, auch nicht einer Gruppe, nicht vielen und erst recht nicht allen, sondern niemandem. Und da sie niemandem gehören, kann sie auch niemand untereinander tauschen.

Es bleibt im Grunde nichts weiter übrig, als sich die vorhandenen Dinge zu teilen. Miteinander zu teilen ist dabei eine tatsächlich kooperative Praktik, die zu Gemeinschaft und letztlich dauerhaftem Frieden führt. Statt an den den Verstand manipulierenden Tauschwerten orientieren sich die Menschen in der realen Welt an dem naturgegebenen oder in der Sache liegendem Gebrauchswert von Dingen. Ein Klumpen Gold ist für die allermeisten Menschen kaum etwas von Wert, weil sie damit nichts anfangen können. Ein lebensdienliches Brot erscheint da weit wertvoller. Menschen in der Matrix erscheint dies sicher absurd. Deshalb herrscht in der realen Welt auch ein gewisser paradiesischer Überfluss anstatt bedrohlicher und verängstigender Knappheit wie in der Scheinwelt. Nicht, weil es hier keine planetaren Grenzen gäbe, sondern weil hier jeder Mensch Zugriff auf das hat, was er tatsächlich braucht und beiträgt, was er im Stande ist und freiwillig zu leisten bereit ist – selbst, wenn das miteinander Teilen von Materiellem dafür koordiniert werden muss. Commons sind die Grundlage einer globalen Gemeinschaft, einer planetaren Familie.

Ich versuche deinen Verstand zu befreien, Neo. Aber ich kann dir nur die Tür zeigen. Hindurchgehen musst du alleine.

Morpheus

Fundstelle: Was ist die Matrix – von Christian Schorsch

