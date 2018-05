„Meinungsfreiheit ja, aber irgendwo hört auch sie auf …“

Kommen wir wieder in die Zeiten der Bücherverbrennung, die sich gerade zum 80. Mal gejährt hat? Darf Kritik gegen das Establishment nicht mehr geübt werden. Darf Meinung nur noch bis zur roten Linie, dann ist aber Schluss? Und wer definiert die rote Linie?

Ich habe gerade einen Text auf Facebook gefunden, den ich Euch nicht vorenthalten mag, und der eine aktuell moderne Arte der Bücherverbrennung behandelt und stelle ihn daher wieder ins Regal:

Von Markus Gelau:

System-Komiker Böhmermann, die lauchige Dirne der Political Correctness, ruft in seiner neuen, von mir durch Zwangsabgaben mitfinanzierten, und von Bento, Süddeutsche und co gefeierten Aktion dazu auf, tausende Social Media (primär Twitter-)Accounts zu melden und zu denunzieren. Und: liefert diese als Listen gleich mit. Zur Meldung bei Twitter, bei Facebook, beim Arbeitgeber. Voltaire schrieb 1764:

Es ist klar, dass Jeder, der einen Menschen, seinen Bruder, wegen dessen abweichender Meinung verfolgt, eine erbärmliche Kreatur ist.

Dem ist EIGENTLICH nichts hinzuzufügen. Jedoch (Ihr ahnt es), kann ich nicht widerstehen:

Auf der (46-seiten starken!) Böhmermann-Liste stehen neben (Überraschung!) hunderten AfD’lern auch „böse rechte“ Journalisten, Identitäre, Merkel-Kritiker, Verschwörungstheoretiker bis hin zu Politikern aus der Schweiz und Österreich, Russlandversteher, aber auch Rufmord-Aufrufe gegen griechische Restaurants, die AfD’ler bewirteten.

Das System ist alt. Mittels Rundumschlag werden unliebsame Personen einfach in die NÄHE anderer, gesellschaftlich anerkannter Buhmänner gestellt. Perfide und extrem professionalisiert in diesen tagen von gut bezahlen PR-Strategen: das system der Kontaktschuld.

Unabhängig davon, ob auf diesen Listen einige verirrte Faschisten stehen, Reichsbürger oder aber eben irgendwelche „Systemkritiker“ – das hat Tradition: Listen zur Eliminierung politischer Gegner wurden bereits im alten Rom professionalisiert. Die Proskriptionslisten wurden damals unter Diktator Sulla etabliert. Das war spannend: Denn jeder Tag brachte eine neue Chance, auf diesen aufzutauchen, was gleichbedeutend mit einem Todesurteil war.

Die letzten, die im großen Stil LISTEN verwendeten, waren – die vom GEZ-gecken und Helden-Lauch aller Erstsemester Jan Böhmermann angeblich so vorbildlich bekämpften – Nazis. Ohne Listen keine Eliminierung politischer Gegner, ohne LISTEN kein Holocaust.

Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.

stellte August Heinrich Hoffmann von Fallersleben vor 200 Jahren fest. Daran … hat sich nie etwas geändert.

Ach Jan. Du bist der blasse Schwächling, der auf dem Schulhof immer noch mal nachgetreten hat – als die gang aus 5 Halbstarken den anderen Buben vermöbelte. Weil du nämlich sonst deinen lausigen Tritt niemals hättest landen können. Ein opportunistischer Arschkriecher, der sich mit dem Nimbus des kleinen aufsässigen Buben umgibt – weil das eben Kredibilität sichert. Zumindest bei 20-Jährigen Vice-Lesern, die am Wochenende auch mal kurz in den Spiegel (oder gar die FAZ!) schauen – um ihr Bildungsbürgertum zu unterstreichen und nach 3 Gin Tonic verschämt über den Unterschichten-Ausdruck „Hurensöhne“ kichern. Ach du Quoten-empörter Böhmi. Du bist so niedlich – wie du unentwegt mit dem Strom schwimmst, den Dieter Nuhr für Hipster gibst. Aber dich trotzdem frech, unbequem und rebellisch fühlst.

Mächtige Cojones Böhmi! austeilen gegen DIE, die ohnehin alle doof finden. Erdogan, Nzis, AfD, Trump, Putin lautet dein Programm. Und ist damit deckungsgleich mit dem von Claus Kleber und dem ARD-Morgenmagazin – du Rebell!

Kritische Themen, bei denen man vielleicht wirklich mal eine unbequeme Position vertreten müsste, sparst du aus. 5 vor 12 in Sachen 3. Weltkrieg, Syrien, Donbass, Jemen, und innenpolitisch: Sozialsystem am Arsch, hungernde Kinder in diesem Land, Pfandflaschen sammelnde Rentner, Aufrüstung, Panzer, Panzer, Panzer – aber all das: nicht in DEINER Welt. Bloß nicht anecken.

Denn wer tatsächlich glaubt, der (zugegebenermaßen talentierte) blasse Junge laufe Gefahr, in irgendeiner Art und weise anzuecken – leidet unter Wahrnehmungsstörungen. Von 2,3 türkischen Nazi-spackos, die ihm die Fresse polieren wollten, mal abgesehen. Aber hey – das haben wir alle schon in der 5. Klasse hinter uns.

Ja böhmi, DAMALS … hab ich dich wahrlich ein wenig gefeiert für die Varoufakis-Aktion. Prima, dachten wir. Da traut sich jemand was. Seitdem: Nur noch Eliten-Suppe. Als mehrfacher Studienabbrecher lebst du heute fein als angepasster Berufspöbler auf Kosten von Rundfunkgebühren und spielst das Aufziehäffchen, das der Generation Instagram die Agenda deiner höheren Autorität vorklatscht.

Jan Böhmermann, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf: ihr begegnet mir konform auf 10qm großen Werbetafeln am REWE, macht Werbung für Weißwein. Den mag Mutti so. Der kann ja nicht übel sein. Ordinäre Plörre – aber mit hippem Etikett.

Und genau SO – wir ihr Plörre im REWE an Mutti vercheckt, verkauft ihr eure Scheiße auch an die Kids im TV. Ihr wurdet von euren Gönnern in die höheren Kreise der Meinungsmache und der Politik eingeführt, durftet die Hände der wichtigen Damen und Herren in etlichen Talkshows und auf events Schütteln und euch wichtig fühlen, wenn man sich mit euch gezeigt hat. Schlussendlich wurdet ihr durch die damit verbundene, ständige Indoktrinierung zum Sprachrohr des eurokratischen Establishments erzogen. Das Ziel ist klar: losgelassen auf den gemeinen Fernsehzuschauer dürft ihr jetzt überall im öffentlich-rechtlichen oder privaten Rundfunk „die Wahrheit“ verbreiten, das wort der heiligen krampfhaften Toleranz, der Schuldkomplexe. Vor allem aber die Botschaft der wahrhaftigen, NEOLIBERALEN Alternativlosigkeit. IHR SEID DIE GUTEN.

Nö. Seid ihr nicht. Ihr seid traurige Strichjungen des Establishments.

So was passiert nicht das erste Mal in der Geschichte, wenn eine Regierung das Vertrauen verloren hat, dann zieht sie los und leiht es sich von anderen – und welcher unbescholtene, Junge Erstsemester würde euch coolen Socken schon Böses unterstellen, ihr seid doch nur „Spaßmacher“. Und wehe, einer will nicht mit euch im goldenen Käfig sitzen, dann geht ihr auf ihn los, wie ihr es mit Xavier Naidoo tut.

Wer auf Eliten-Linie agiert (und Wenige tun das wie Böhmermann) hat Narrenfreiheit. und das zwangsfinanziert.

abschließend noch meine persönliche Blockliste, um deine Timeline Hetzer- und Hurensohn-frei zu machen:

1. Jan Böhmermann