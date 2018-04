Problematik, Trauma und Tragik der Gegenwart

Nichts ist, was es sein könnte

oder sein sollte…

Man fühlt sich wie belagert und bekriegt,

oft auch überwältigt und besiegt.

Man wird tagein, tagaus, nahezu pausenlos,

von professionellen, gut geübten Lügnern belogen…

von verfroren frechen Betrügern betrogen…

von Bescheißern beschissen…

von Ausbeutern erniedrigt und beraubt…

von unentwegt palavernden Propagandisten,

von ideologischen Fanatikern und Extremisten

belästigt, bedrängt, provoziert, eingeengt…

Man wird von unverschämt Hinterfotzigen hintergangen…

mit bösartigen Worten übler Unterstellungen

beschimpft, beschämt, bescholten, und beschmissen…

lauter Egoisten, Nihilisten, Opportunisten, Narzisten…

Und dabei tun sie so als wären sie

die einzig wahren “Patrioten” & die wirklichen “Populisten”…

Sie appellieren aber nur an das Schlimmste des Schlimmen,

wie sich ihre “scheinheilige” Politück erweist und manifestiert,

wenn man sie genau durchschaut,

in Einzelheiten detailliert, untersucht, ermittelt, und analysiert.

Sie sind selektiv aggressiv…

Sie zerstückeln und zerteilen…

als wollten sie ein “Wir gegen sie!” provozieren

ein national inländisches

“Jeder gegen jeden!” heraufbeschwören…

Krisen… Unmut… Unruhen… Proteste…

Konflikte… Konfrontationen… Kriegsgeschrei & Krach…

Staatsstreich >>> Gewaltanwendung >>> Unterdrückung,

und dann consequent, künstlich konstruiert…

abermals die Diktatur?

Aber noch normal denkende Menschen

wollen keine interne Bitterkeit, keine Zerstrittenheit…

Ein “Divide et Impera!” ist widerlich,

niederträchtig, verludernd, verlotternd und liederlich,

zerreißend, zerrüttend, zerstörend,

und wer noch an eine wirkliche Gerechtigkeit glaubt,

der ist entsetzt und prinzipiell dagegen!

Man fühlt sich wie verfolgt,

umzingelt, umringt, und eingefangen…

Der eigene Idealismus, Optimismus,

und vor allem der Pazifismus,

wird attackiert und malträtiert,

und das Gute wird als Übel betrachtet,

das Edle und Noble, das Ehrliche und Aufrichtige,

das wirklich Menschliche

wird beschuldigt und verachtet.

Man hat aber selbst nichts verbrochen,

nichts Unrechtes verrichtet,

keine Untaten vollbracht,

keine falschen Wege begangen,

nichts wirklich Schlechtes gemacht.

Es existiert deshalb keinerlei gerechter Grund

für einen legitimen, berechtigten Verdacht!

Man fühlt sich aber dennoch

beschnüffelt, beschnuppert, verachtet, verschmäht,

belugt, beobachtet, belauert, bespäht.

Wir leben leider abermals in einer Zeit

krasser Korruption und infamer Unehrlichkeit.

Gewählte haben ihre Hände in den Kassen.

Sie schaufeln Massen an öffentlichen Moneten

in ihre privaten Koffer, Kisten und Kästen,

und füllen sich ihre eigenen, sehr tiefen Taschen.

Sie halten sich hierzu für berechtigt

und sind überheblich und unentwegt erdreistet

sich auf Kosten anderer zu bereichern,

Land und Leute unverholen heuchelnd

zu verhehlen und zu bestehlen,

und ihr Geraubtes sehr heimlich

in korrupte Banken andrer Länder

zu verstecken, zu verstauen, und zu speichern…

Das sind die manipulierenden,

opportunistisch profitierenden,

plündernden, plutokratischen Typen,

die sich untereinander arrangieren,

sich geheimnisvoll zur Verschwiegenheit verschwören,

und dann die Öffentlichkeit

mit ihrem tückischen Palaver,

mit vielen falschen Versprechungen

(die doch nie oder nur selten gehalten werden,

gezielt zu verleiten, zu verlocken, und zu betören.

Sie behaupten zwar, sie seien nur Diener,

benehmen sich aber dann

und handeln wie großhaberische Herren,

und die üble Taktik ihrer

Politück…

geht darauf hinaus,

(auch wenn bereits als total korrupt

bekannt, entlarvt, entpuppt,

daß sie nur sehr tückisch,

angeblich “wohltätig” tun als ob…)

daß all die großen Mengen und Massen von Moneten

nur ihnen alleine gehören…

Sind wir also nur ihre Helfer und Handlanger.

nur die auserwählt qualvoll Verdammten,

die Dämlichen, die Deppen und Dummen…

die alles masochistisch hinnehmen,

akzeptieren, ertragen, ohne zu meckern und maulen,

ohne vollkommen berechtigt zu klagen…

regiert, erniedrigt, gezielt malträtiert,

heftig, hart, brutal gehämmert,

ausgeplündert, ausgeraubt von Dieben?

Wir sind doch keine Schafe, geistig limitiert, total belämmert…

Wem unter den direkt Betroffenen

ist dieses Dilemma, dieses faule Faktotum,

diese permanente Problematik, dieses triste Trauma,

diese endlose Tragik noch nicht klar geworden?

Wo hat es zwar laut und bedrohlich gedonnert…

aber es ist ihnen noch nichts

“aufgegangen” & “gedämmert?”

Gerhard A. Fürst

24.4.2018