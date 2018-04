Tiefer Staat und Mördermedien zündeln weiter …

Obwohl das mit dem Giftgas nicht geklärt ist, kommt vom 1. Politiker der Welt das hier:

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Und gleich hinterher noch das:

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?

Aber auch die Medien spielen hier fleißig mit und gießen noch Öl ins Feuer statt dieses mit diplomatischen Mitteln zu löschen:

Es wird ernst:

Bei so viel Psychopathie passt das Zitat so richtig:

Auf dass es keinen Flächenbrand im nahen Osten geben wird, der sich leicht zum WW3 entwickeln könnte.

Zeit für:

The Time for a Massive Anti-War Movement Is Now



„Fortunately for the UK government, Syria’s Bashar al-Assad decided to do something completely suicidal and entirely against his best interests in the immediate aftermath of the Skripal narrative falling apart.

How incredibly convenient for those itching to get a war with Iran and Russia going.“

If you’re genuinely against U.S. wars for profit, power and empire the current moment represents our best opportunity to push back aggressively and launch a real grassroots anti-war movement. The entrenched forces who’ll stop at nothing to get their war with Iran and Russia going seem to believe that time’s running out. As such, they’re resorting to increasingly comical and preposterous interpretations of “events” to get their conflagration going.

The war sales-pitch has become increasingly desperate and nonsensical, which provides us with a window of opportunity to push back. …