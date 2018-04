Lässt sich der ‚deutsche Michel‘ doch nicht beliebig an der Nase herumführen?

So mies es auch ist, Frauen zu schlagen oder Kinder oder Menschen überhaupt, Moslems generell als Frauenschläger darzustellen, gehört zu einer Hetzkampagne, die in NATO-Staaten seit den 1990ern sehr erfolgreich und massiv aufgefahren wird. Einfache Menschen sind nicht in der Lage, sich ein differenziertes Bild zu machen und speichern „fremde“ Menschen automatisch als Gruppen mit den negativen Attributen als wichtigsten Charakteristika. So funktionieren wir leider. Wir denken nicht faktisch und schon gar nicht objektiv, sondern werden durch Emotionen geleitet. Durch negative Eindrücke kann man alle faktischen Argumente mit einem Fingerschnips ausschalten und ein erfolgreich aufgehetzter Mensch ist nicht mehr in der Lage, sich einzugestehen, dass er Unrecht haben könnte. Darauf baut die Konditionierung der Massen. Das will ich sagen. Bei ein Paar Menschen hier wirkt es erkennbar effektiv.

Diesen Kommentar erhielt ich zu einem Facebook-Post zu einer Frau, die dem Islam entsagte, und aus Angst vor Morddrohungen ihres Clans nun in einem Schutzprogramm in Deutschland lebt und auf ihre Situation der Ehrenmorddrohung aufmerksam gemacht hat.

OK, OK, die Frage bewertet schon … aber das Motto „Wir schaffen das“ scheint immer mehr Menschen in Deutschland im Zusammenhang der vielen Asylbewerber nicht mehr geheuer zu sein, und sie fühlen sich von ihren gewählten Vertretern unvernünftig regiert. Auch Jene, die anfangs mit viel Herzblut den Flüchtlingen geholfen haben (siehe), haben aufgrund negativer Erfahrungen ihre Hilfsaktivitäten eingestellt. Viel zu viele negative Nachrichten über Greueltaten, verursacht von gerade jenen Hilfesuchenden, erzeugt bei den „hier schon länger Lebenden“ (dazu erhellend) zunehmend Angst. Ich selbst muss dabei an die Okkupation von Amerika durch die Welle an Neuankömmlinge aus Europa beginnend mit der (Neu)Entdeckung durch Christoph Kolumbus denken. Es wurden am Ende über 100 Millionen Ureinwohner getötet (siehe z.B. hier), was den Holocaust der Deutschen an den Juden im zweiten Weltkrieg in den Schatten stellt. Krass war für mich die Information, dass es zur Goldgräberzeit Kaliforniens ein Kopfgeld von 5$ für jeden getöteten ‚Indianer‘ gab, während die Schürfer pro Tag gerade mal ein paar Cent zusammen bekamen (unbedingt sehenswert). OK, wir sind ein paar Jahre weiter, und das wird sich in dieser Form nicht wiederholen! Dennoch haben Studien gezeigt, was in Staaten passiert, in denen sich das Gedankengut des Islam ausbreitet, passiert, und das stimmt nicht Angst-mindernd (siehe).

Ich habe meinen Blog „Faszination Mensch“ mit dem Untertitel „Auf der Finde nach einer besseren Welt“ versehen. Hierzu stellte sich mir die Frage nach der Verantwortung für eine bessere Welt: Für wen vorrangig? Wer zuerst? Jene, die ich gar nicht kenne, oder doch die Nächsten, die eigene Familie, der Clan, die Kommune, die Region, das Land, die Welt? Wem gegenüber bin ich mehr verantwortlich? Fragen über Fragen … aber am Ende stehen doch wohl Jene, die mir am Nächsten stehen? Also die eigenen Nachkommen? Und dann jeweils der nächste Kreis? Aber gesehen werden muss es auch im Großen-Ganzen, dem Überleben der Menschheit an sich?

Die Kritik oben ist sicher richtig. Spätestens seit 9/11 haben wir, wenn das Wort ‚Terrorist‘ ausgesprochen wird, einen arabisch aussehenden Mann mit langem, grauen Bart vor unserem inneren Auge. Und wir sind versucht, ähnlich wirkende Menschen in eine Schublade zu stecken. Da hilft dann deutlich zu differenzieren: nicht jeder Moslem ist ein Krimineller, der den hier schon länger Lebenden an den Kragen will.

Bedenklich wird es aber, wenn NoGo-Areas, die von arabischen Clans kontrolliert werden, zunehmen und die Regierung keine wirklich gute Antwort darauf hat (siehe Herr Seifert). Wenn in den Schulen die Anzahl moslemischer Schüler so groß wird, dass christlich orientierte Kinder angegangen werden, hier ein Hinweis 2010, und die Verhältnisse sind seit 2015 noch schlechter geworden:

Sogar die Lehrergewerkschaft hat es nun bemerkt: Wo Deutsche nur noch eine Minderheit sind, in Klassenzimmern und auf Schulhöfen bestimmter Viertel, geht es ziemlich brutal zu; die Intoleranz trifft deutsche Mitschüler und Andersgläubige – die Gewerkschafter sprechen von „Nichtmuslimen“ –, Mädchen sowieso. Aber auch das weibliche Lehrpersonal und leistungsstarke Schüler sind ungeheuerlicher Diskriminierung und verbalen oder tätlichen Übergriffen ausgesetzt. Und offen wird nun endlich benannt, was längst jeder weiß, der nicht an weltanschaulich konnotierten Wahrnehmungsstörungen leidet: Es geht hier nicht um die Söhne polnischer, kasachischer oder italienischer Einwanderer, sondern um junge Muslime. (Quelle: FAZ)

Auch wenn immer häufiger hier schon länger lebende Moslems gegenüber Christen äußern, dass hier ein Krieg geführt würde, nicht mit Waffen sondern mit Geburtenraten, dann dass ihre Töchter demnächst ein Kopftuch tragen wird und von einem Moslem geheiratet wird, dann fällt einem die Differenzierung immer schwerer, hier ein Beispiel:

Komme ich zurück zur Frage der Verantwortung: Aktuell fühle ich mich meinen Nächsten stärker verantwortlich, und diese sind hier im deutschen Staat eingebunden. Ist es da verwerflich, wenn ich mir wünsche, dass es in unserem Land nicht zur Unterdrückung(?) meiner Kinder und bald Enkelkinder kommen möge und besser Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, dass die wahrnehmbare Schieflage am Ende nicht zum Bürgerkrieg ausartet? … Ja, ich empfinde mich zunehmend ‚befremdet‘ und sehe es ähnlich, wie es von Heiko geschildert wird:

Bin ich deshalb ein Rechter, ein Rassist, wenn ich mir wünsche, dass das Land, in dem ich groß geworden bin, sich nicht in etwas verwandelt, was mir deutlich weniger zuträglich für die schon länger hier Lebenden erscheint?

Verstärkt wird das Gefühl des An-der-Nase-Herumführens dadurch, dass die EU und Bundesregierung die Empfehlung der UN übernommen hat, jährlich Millionen Zuwanderer aus Afrika und Nahost aufzunehmen, um die Abnahme der Bevölkerungszahl auszugleichen:

Sarkozy ist 2008 noch weiter gegangen und spricht vom Ziel der Rassenvermischung, und da soll die Bevölkerung, die es betrifft, nicht zu befragt werden:

Hier noch ein Ausblick, was auf Deutschland zukommen könnte(?):

Nach den Erfahrungen der Jahre 2015 und 2016, in denen laut offizieller Bilanz 1,139 Millionen und 550.000 Personen zuwanderten, rechnet man damit, dass es auch in Zukunft mehr Zuwanderung als nur 100.000 bis 200.000 Menschen pro Jahr geben wird: „Aus bevölkerungswissenschaftlicher Sicht erscheint auch eine höhere dauerhafte Zuwanderung von 300.000 möglich“, so die Bundesregierung in dem Papier. Der britische „Express“ brachte es auf den Punkt: Die Bundesregierung hoffe, bis 2060 mindestens 12 Millionen weitere Migranten nach Deutschland bringen. Und das „ Gatestone-Institut“ folgert: „Wenn die meisten der neuen Migranten, die in den nächsten vier Jahrzehnten nach Deutschland kommen, aus der islamischen Welt stammen, dann könnte die muslimische Bevölkerung in Deutschland deutlich über 20 Millionen steigen und 2060 mehr als 25 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.“ ( Quelle

Nun könnte sich Mensch noch auf den Standpunkt stellen, dass die Zuwanderung zu einer Bereicherung führen wird, dem eingeschlafenen Michel neue Impulse geben wird. Nur zeigt eine aktuelle Studie der Universität Wien ganz anderes Bild auf und macht nicht wirklich Mut, dass es sich mit den Zuwanderern aus einer islamischen Kultur zum Besseren wenden könnte:

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die in Graz und Umgebung lebenden Flüchtlinge nach wie vor an ihren religiösen Normen und Wertvorstellungen festhalten und der Gesellschaft vor dem Hintergrund ihrer von Unsicherheit geprägten Verhältnisse mit vorsichtiger Zurückhaltung begegnen.

Hinsichtlich der Altersstruktur dominieren junge männliche Flüchtlinge. So beträgt der Anteil der unter 20-Jährigen 25,6%, jener der 21- bis 30-Jährigen 34,8%. Lediglich 15,6% sind älter als 41 Jahre. Auch die Geschlechterstruktur ist männlich geprägt. Etwa zwei Drittel – 63,8% – der Flüchtlinge sind Männer.

Das Bildungsniveau der Befragten ist unterschiedlich. Der Anteil der Flüchtlinge ohne Schulabschluss liegt bei 11,1%, knapp mehr als ein Drittel (35,8%) verfügen über einen Volksschulabschluss. Auf der anderen Seite haben 25,6% Matura oder ein höheres Bildungsniveau.

30,1% der Probanden waren in ihren Herkunftsländern berufstätig; 22,7% befanden sich in der Phase eines Studiums oder einer Berufsausbildung. Der Anteil der Hausfrauen unter den Befragten ist mit 16,4% relativ hoch und entspricht den bundesweiten Verhältnissen. Der Anteil der hochqualifizierten Berufsgruppen beträgt 17,7%.

Der überwiegende Teil – 48,1% – der befragten Flüchtlinge gehört dem schiitischen Islam an.

Der Anteil der sunnitischen Muslime beträgt 39,7%.

Was die Werteorientierung angeht, so stellen die Befragten die Werte-Dimension der Bewahrung und dabei besonders jene der Sicherheit über die Werte-Dimension von Offenheit für Wandel. Bemerkenswert ist – angesichts der enormen Erfahrungen von Leid, Verfolgung und Demütigungen – auch die höhere Zustimmung der befragten Flüchtlinge zur Werte-Dimension der Selbst-Transzendierung und hier besonders des prosozialen Verhaltens, vergleichen etwa mit der Werte-Dimension der Selbst-Bezogenheit damit vergleicht.

Gottesglaube ist eine prägende Eigenschaft der Befragten, die zu 77,8% die Existenz Gottes bejahen. Dabei ist der Glaube an die Existenz Gottes bei den älteren Flüchtlingen mit 78,4% stärker als bei den jüngeren (68,3%).

69,4% der interviewten Personen verrichteten nach eigenen Angaben ihr Freitagsgebet in einer Moschee. Bemerkenswert ist, dass der Anteil jener Flüchtlinge, die ihr Freitagsgebet wöchentlich verrichten, unter den jüngeren – mit 27,9% – höher ist als bei Flüchtlingen über 41 Jahre (20%).

Der Anteil der Frauen, die ihre Pflichtgebete regelmäßig fünfmal am Tag verrichten, ist mit 62,6% deutlich höher als der Anteil der Männer (39,7%). Unter den Männern nimmt die religiöse Praxis mit dem Alter zu. Fast 85% der interviewten Personen über 41 Jahre verrichten ihre Pflichtgebete.

66,3 % der Frauen legen Wert darauf, in der Öffentlichkeit Kopftuch zu tragen (50,0% bekennen sich uneingeschränkt, 16,3% eher zum Kopftuch).

Frauen sprechen sich zu einem höheren Prozentsatz (44,3%) dagegen aus, Männern zur Begrüßung die Hand zu geben, als dies Männer tun (32,6%). Auffallend ist hier die Unsicherheit der weiblichen Befragten, die diesbezüglich (N=146, 50,7%) eine Antwort verweigern.

Über die Hälfte der Befragten (51,4%) denkt in der Migration mehr über religiöse Themen nach und fühlt sich ihrer Religion stärker verbunden als im Herkunftsland. Für 49,8% der Flüchtlinge spielt Religion im Alltag eine größere Rolle, als dies in ihrem Herkunftsland der

Fall war.

47,2 % der Probanden sind der Überzeugung, dass Juden und Christen vom richtigen Weg abgekommen sind. 47,8% sind der Ansicht, dass die Zukunft des Islams gefährdet wäre, wenn der Islam in einem aktuellen Kontext neu gedacht würde. Die Überlegenheit des Islams anderen Religionen gegenüber ist für 51,6% der Probanden unstrittig.

55,2% der interviewten Personen glauben an die Höllenstrafe für die Ungläubigen. Die überwiegende Mehrheit der befragten Flüchtlinge glaubt jedoch nicht, dass ihre Religion in allen Glaubensfragen Recht habe (57,3%).

Die Frage, ob sie glaubten, dass die Juden/Jüdinnen zu viel Einfluss auf der Welt hätten, bejahen 46,3% der Befragten. Ähnlich die Prozentzahl der Flüchtlinge, für welche die Juden/Jüdinnen an ihrer Verfolgung selbst schuld seien (43,3%). 44,2% der Befragten empfinden die jüdische Religion als schädlich für die Welt. Die Aussage, dass sich Juden um niemanden außer sich selbst kümmern, findet bei 54,5% Zustimmung.

61,9% der Flüchtlinge glauben nicht, dass die Christen in Österreich andere Religionen unterdrücken.

Die Mehrheit der befragten Flüchtlinge spricht sich dafür aus, dass Mann und Frau gleichermaßen zum Familieneinkommen beitragen (69,1%).

Über 50% treten für die Gleichstellung der Frauen im Haushalt und im Privatleben ein.

51,7% der Befragten empfinden Homosexualität als unmoralische Lebensweise bzw. als zu bestrafende Sünde (50%).

44,2% der Probanden heißen Gewalt gegen Frauen, die ihren Mann betrügen, gut. Dass sich ein Vater notfalls mit Gewalt durchsetzt, befinden 43,3% für richtig. Auf breite Zustimmung (68,1%) stößt der Satz, dass ein richtiger Mann stark zu sein und seine Familie zu schützen habe.

Von 76,0% der befragten Personen wird die Demokratie als ideale Regierungsform anerkannt, zugleich beklagen jedoch 44,5% den Sitten- und Werteverfall in den westlichen Gesellschaften.