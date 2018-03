Meinst du, die Russen wollen Krieg?

Gedicht von Jewgeni Jewtuschenko

Aus gegebenem Anlass möchte ich auch hier das Gedicht von Ben Becker vortragen lassen:

Was meine ich mit gegebenem Anlass? Das spätestens seit dem Ukraine-Krim-Konflikt zu bemerkende und seitdem sich laufend weiter forcierende Russland-Bashing kulminierte darin, dass mehr als 20 EU-Staaten eine Reihe von russischen Diplomaten ausgewiesen haben. Anlass ist der Giftanschlag auf den Ex-Agenten Skripal, bei dem ohne Beweise behauptet wird: „Der Russe ist schuld„. Die Tagesschau titelt wahrlich korrekt: „Eine beispiellose Gemeinschaftsaktion„. Oder auch wieder nicht … ich fand dieses schöne Poster gestern auf FB, das so gut vor Augen führt, welche Wahnsinnigen gerade wieder an den Hebeln der Macht wirken, also nicht wirklich beispiellos:

Da können wir nur hoffen, dass sich solche Stimmen laut genug bemerkbar machen können:

Und auch diese Aufstellung kann nicht genug wiederholt werden, bei all dem Kriegsgetöse, das in den von uns GEZahlten Medien zu hören ist:

Sanktionen gegen Russland sind nach der Abtrennung der Krim von der Ukraine und anschließender Angliederung an Russland seitens westlicher NATO-Staaten ausgesprochen worden. Begründet wurde dies mit der Feststellung einer Annexion der Krim durch Russland. Dazu mögen wir aber sehr genau hinhören:

Oben erwähnte ich Wahnsinnige in der Politik. Am Ende sind es aber auch nur selbst Lobbyisten, die die Interessen besonders des Militärisch-Industriellen Komplexes, vor denen uns der scheidende US-Präsident Eisenhower schon gewarnt hat. In dem folgenden aktuellen Sketch von ‚Die Anstalt‘ wird uns gut erklärt, wie speziell Deutschland durch geschickte Auslegung von Gesetzen sowohl Rüstungs- als auch Ent-Rüstungsweltmeister ist!

Und weil so schön zu erkennen ist, wer am Ende den Profit in einem militärischen Konflikt mit Russland haben wird, möchte ich zum Abschluss zum Wohle der großen restlichen Weltgemeinschaft erklären: